Tutoriales y videos
Aprendizaje de Slack simplificado: tutoriales, videos y consejos para ser más productivos.
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Si recibes un flujo constante de correos electrónicos, chats y llamadas, puede ser difícil concentrarse en el trabajo más importante.
En este tutorial, aprenderás a usar Slack para:
Organiza tus conversaciones
Mantente al día con el trabajo más relevante para ti
Ponte al día en un momento
Organiza tus conversaciones
A medida que el trabajo cambia con el tiempo, puedes administrar y abandonar las conversaciones de la manera más conveniente para ti.
Administra la barra lateral
Abandonar un canal
Para organizar las conversaciones importantes,
agrega canales y conversaciones de mensajes directos a tus favoritos. O, si usas Slack con un plan de pago, puedes crear secciones personalizadas dentro de la barra lateral.
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VIDEO Pruébalo: Abre un canal o un mensaje directo y haz clic en su nombre en el encabezado de la conversación. Luego, haz clic en el ícono de estrella para agregar la conversación a la sección de favoritos de la barra lateral.
Si te unes a un canal para hacer una pregunta, puedes
abandonarlo después de obtener la información que estás buscando. Pruébalo: Abre un canal y haz clic en su nombre en el encabezado de la conversación. Luego, haz clic en Abandonar canal. Si lo necesitas, puedes unirte al canal de nuevo.
Mantente al día con el trabajo más relevante para ti
Configura tus notificaciones, establece recordatorios y conecta software externo para mantenerte al día con el trabajo más relevante para ti.
Personalizar notificaciones
Configurar recordatorios
Conectar herramientas
Si no quieres olvidar un mensaje importante, puedes
establecer un recordatorio para tener la tranquilidad de que recibirás una notificación más tarde acerca de ese mensaje. Haz clic en Tareas pendientes en la barra de navegación para ver todos los recordatorios que configuraste. Pruébalo: para establecer un recordatorio, coloca el cursor sobre un mensaje, haz clic en el ícono de tres puntos y selecciona Recordarme acerca de esto.
Conecta software externo a Slack para tener en un mismo lugar más de las herramientas que usas para trabajar. Por ejemplo,
conecta el calendario de Google o de Outlook para ver y administrar eventos sin salir de Slack. Pruébalo: Puedes explorar Slack Marketplace para obtener una lista completa de las aplicaciones de calendario (y otras) que puedes conectar a Slack.
Ponte al día en un momento
Slack ofrece
un conjunto de herramientas de IA generativa para ayudarte a ponerte al día más rápido.
Resume conversaciones
Resume tu día
Usa la IA para ponerte al día en menos tiempo con tus canales, hilos y mensajes directos. Ya sea que te unas a un canal nuevo o tengas que ponerte al día con un debate que evoluciona rápidamente, puedes usar la IA para resumir las conversaciones en cuestión de segundos.
Puede que desees seguir algún canal de tu espacio de trabajo, pero no necesites consultarlo o publicar en él varias veces al día. Slack te ofrece una síntesis de lo ocurrido en esos canales una vez al día para que puedas centrarte en lo más importante el resto del tiempo.
Tutorial anterior ¡Genial!
¡Muchísimas gracias por tus comentarios!
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