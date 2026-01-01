Puedes pasar menos tiempo cambiando entre Slack y Salesforce, ya que es posible ver y actualizar los registros desde tu espacio de trabajo. Con los planes Business+ y Enterprise, también puedes crear y actualizar registros con Slackbot (si tienes acceso a él), ver y compartir listas personalizadas de registros y agregar datos de Salesforce dinámicos a un canvas.

Nota: Tu espacio de trabajo de Slack debe usar la nueva versión de Business+ para agregar datos de Salesforce a canvas. Si usas el plan Business+ y no ves estas funciones, ponte en contacto con el equipo de Asistencia.



Recuerda

Hay algunas cosas que debes saber antes de comenzar a usar datos de Salesforce en Slack.

Los ajustes a nivel de campo de tus diseños de página determinan qué datos de Salesforce puedes ver o actualizar en Slack.

Solo puedes ver determinados objetos admitidos en Slack o en vistas de lista.

Los administradores pueden elegir qué campos mostrar cuando se accede a un registro configurando un diseño de registro de Slack.



Buscar y actualizar un registro de Salesforce en Slack

Todas las actualizaciones que hagas en los registros (como cuentas u oportunidades) en Slack se trasladarán automáticamente a Salesforce. Los permisos para ver o editar un registro en Slack son equivalentes a los que se hayan establecido en Salesforce.

Abre el campo de búsqueda en la parte superior de la aplicación. Escribe lo que quieres encontrar en el campo de búsqueda y selecciona la opción

Buscar en Salesforce en el menú desplegable de resultados de búsqueda. Verás una lista de registros que coinciden con tu búsqueda. Selecciona un registro para verlo en Slack. Actualiza los campos que tienes permiso para editar y luego selecciona Guardar cambios. Puedes ver cualquier archivo asociado con el registro de Salesforce en Slack, pero no se admiten acciones habituales, como reenviar y guardar, en este momento.

Nota: Si un registro tiene un canal de Salesforce asociado, puedes ver y actualizar los datos del registro, consultar las conversaciones relacionadas y tomar parte en conversaciones pertinentes desde el canal.



Crear y actualizar registros con Slackbot

Si tienes acceso a Slackbot, puedes pedirle que busque, cree o actualice registros de Salesforce en el flujo de una conversación. Slackbot solo puede acceder a los datos de Salesforce para los que tengas permisos de lectura o edición en cualquier organización de Salesforce conectada.

En la computadora, haz clic en Slackbot en la parte superior de la pantalla. Dile a Slackbot lo que quieres que haga, p. ej., «Agrega a [nombre del cliente] como un contacto nuevo» o «Carga los pasos siguientes en [oportunidad] con base en mis mensajes y correos electrónicos recientes de Slack». Slackbot buscará en Salesforce el registro correcto que debe actualizar o creará un borrador de registro. Antes de hacer cambios, se te solicitará que los revises y apruebes.

Consejo: También puedes pedirle a Slackbot que adjunte archivos cargados a registros de Salesforce.



Acceder a las vistas de listas

Las vistas de lista son recopilaciones de registros de Salesforce que normalmente se organizan por tipo de registro. Puedes acceder a las vistas de lista desde Slack para ver y actualizar varios registros en un solo lugar o encontrar las listas concretas de Salesforce buscándolas.

Computadora Dispositivo móvil En la pestaña Inicio, busca la sección Salesforce en la barra lateral y selecciona la aplicación Salesforce. Selecciona la pestaña Vistas de listas. Busca una vista de lista y selecciónala. En la vista de lista, selecciona un registro para verlo en Slack o haz clic en Compartir para enviarlo a otros miembros del equipo. Si tienes permiso, puedes hacer clic en Nuevo para crear registros de Salesforce a partir de una lista. Los administradores de Salesforce pueden definir tu capacidad para crear registros nuevos configurando la disposición de la vista de lista para las vistas de lista independientes y el diseño de página para las vistas de lista relacionadas. En la pestaña Inicio, toca la aplicación Salesforce. Selecciona la pestaña Vistas de listas. Busca una vista de lista y selecciónala. En la vista de lista, selecciona un registro para verlo en Slack o pulsa el

ícono de tres puntos y selecciona Compartir en Slack para enviarlo a otros miembros de tu equipo.

Consejo: Haz clic en el ícono de favoritos (o el emoji correspondiente a una sección) para mover una vista de lista a una sección personalizada de la barra lateral.



Agregar datos de Salesforce a un canvas

Con los planes Business+ y Enterprise, puedes agregar datos de Salesforce a un canvas para garantizar que se mantenga actualizada la información importante de los informes y otros documentos. Las modificaciones que realices dentro de Slack o Salesforce de los datos de registros se reflejarán automáticamente en los datos de Salesforce que agregues a un canvas.

En la pestaña Inicio, haz clic en Archivos. Haz clic en Canvas en la barra lateral izquierda. Busca y selecciona un canvas o haz clic en Nuevo para crear uno. Haz clic en el botón del signo más y selecciona Campo de datos de Salesforce en la lista. Selecciona las opciones de los campos obligatorios y haz clic en Insertar. Verás los datos de Salesforce en el canvas, y estarán marcados con un ícono de Salesforce. Puedes hacer clic en cualquier dato de Salesforce para ver el registro en Slack y actualizar campos (si tienes los permisos correspondientes).