Ver y actualizar datos de Salesforce en Slack
Puedes pasar menos tiempo cambiando entre Slack y Salesforce, ya que es posible ver y actualizar los registros desde tu espacio de trabajo. Con los planes Business+ y Enterprise, también puedes crear y actualizar registros con Slackbot (si tienes acceso a él), ver y compartir listas personalizadas de registros y agregar datos de Salesforce dinámicos a un canvas.
Nota: Tu espacio de trabajo de Slack debe usar la nueva versión de Business+ para agregar datos de Salesforce a canvas. Si usas el plan Business+ y no ves estas funciones, ponte en contacto con el equipo de Asistencia.
Recuerda
Hay algunas cosas que debes saber antes de comenzar a usar datos de Salesforce en Slack.
- Los ajustes a nivel de campo de tus diseños de página determinan qué datos de Salesforce puedes ver o actualizar en Slack.
- Solo puedes ver determinados objetos admitidos en Slack o en vistas de lista.
- Los administradores pueden elegir qué campos mostrar cuando se accede a un registro configurando un diseño de registro de Slack.
Buscar y actualizar un registro de Salesforce en Slack
Todas las actualizaciones que hagas en los registros (como cuentas u oportunidades) en Slack se trasladarán automáticamente a Salesforce. Los permisos para ver o editar un registro en Slack son equivalentes a los que se hayan establecido en Salesforce.
- Abre el campo de búsqueda en la parte superior de la aplicación.
- Escribe lo que quieres encontrar en el campo de búsqueda y selecciona la opción
Buscar en Salesforce en el menú desplegable de resultados de búsqueda.
- Verás una lista de registros que coinciden con tu búsqueda. Selecciona un registro para verlo en Slack. Actualiza los campos que tienes permiso para editar y luego selecciona Guardar cambios.
Puedes ver cualquier archivo asociado con el registro de Salesforce en Slack, pero no se admiten acciones habituales, como reenviar y guardar, en este momento.
Nota: Si un registro tiene un canal de Salesforce asociado, puedes ver y actualizar los datos del registro, consultar las conversaciones relacionadas y tomar parte en conversaciones pertinentes desde el canal.
Crear y actualizar registros con Slackbot
Si tienes acceso a Slackbot, puedes pedirle que busque, cree o actualice registros de Salesforce en el flujo de una conversación. Slackbot solo puede acceder a los datos de Salesforce para los que tengas permisos de lectura o edición en cualquier organización de Salesforce conectada.
- En la computadora, haz clic en Slackbot en la parte superior de la pantalla.
- Dile a Slackbot lo que quieres que haga, p. ej., «Agrega a [nombre del cliente] como un contacto nuevo» o «Carga los pasos siguientes en [oportunidad] con base en mis mensajes y correos electrónicos recientes de Slack».
- Slackbot buscará en Salesforce el registro correcto que debe actualizar o creará un borrador de registro. Antes de hacer cambios, se te solicitará que los revises y apruebes.
Consejo: También puedes pedirle a Slackbot que adjunte archivos cargados a registros de Salesforce.
Acceder a las vistas de listas
Las vistas de lista son recopilaciones de registros de Salesforce que normalmente se organizan por tipo de registro. Puedes acceder a las vistas de lista desde Slack para ver y actualizar varios registros en un solo lugar o encontrar las listas concretas de Salesforce buscándolas.
Computadora
Dispositivo móvil
- En la pestaña Inicio, busca la sección Salesforce en la barra lateral y selecciona la aplicación Salesforce.
- Selecciona la pestaña Vistas de listas.
- Busca una vista de lista y selecciónala. En la vista de lista, selecciona un registro para verlo en Slack o haz clic en Compartir para enviarlo a otros miembros del equipo.
Si tienes permiso, puedes hacer clic en Nuevo para crear registros de Salesforce a partir de una lista. Los administradores de Salesforce pueden definir tu capacidad para crear registros nuevos configurando la disposición de la vista de lista para las vistas de lista independientes y el diseño de página para las vistas de lista relacionadas.
- En la pestaña Inicio, toca la aplicación Salesforce. Selecciona la pestaña Vistas de listas.
- Busca una vista de lista y selecciónala.
- En la vista de lista, selecciona un registro para verlo en Slack o pulsa el
ícono de tres puntos y selecciona Compartir en Slack para enviarlo a otros miembros de tu equipo.
Consejo: Haz clic en el ícono de favoritos (o el emoji correspondiente a una sección) para mover una vista de lista a una sección personalizada de la barra lateral.
Agregar datos de Salesforce a un canvas
Con los planes Business+ y Enterprise, puedes agregar datos de Salesforce a un canvas para garantizar que se mantenga actualizada la información importante de los informes y otros documentos. Las modificaciones que realices dentro de Slack o Salesforce de los datos de registros se reflejarán automáticamente en los datos de Salesforce que agregues a un canvas.
- En la pestaña Inicio, haz clic en Archivos.
- Haz clic en Canvas en la barra lateral izquierda.
- Busca y selecciona un canvas o haz clic en Nuevo para crear uno.
- Haz clic en el botón del signo más y selecciona Campo de datos de Salesforce en la lista.
- Selecciona las opciones de los campos obligatorios y haz clic en Insertar.
Verás los datos de Salesforce en el canvas, y estarán marcados con un ícono de Salesforce. Puedes hacer clic en cualquier dato de Salesforce para ver el registro en Slack y actualizar campos (si tienes los permisos correspondientes).
¿Quién puede usar esta función?
- Todos los miembros que tengan una conexión con Salesforce
- Disponible en todos los planes