Verschwende weniger Zeit durch Wechseln zwischen Slack und Salesforce, indem du Datensätze direkt in deinem Workspace anzeigst und aktualisierst. In den Plänen Business+ und Enterprise kannst du auch Datensätze mit Slackbot erstellen und aktualisieren (falls du darauf Zugriff hast), benutzerdefinierte Datensatzlisten anzeigen und teilen sowie dynamische Salesforce-Daten zu einem Canvas hinzufügen.

Hinweis: Dein Slack-Workspace muss sich in der neuen Version von Business+ befinden, damit du Salesforce-Daten zu einem Canvas hinzufügen kannst. Wenn du Business+ verwendest und diese Funktionen nicht siehst, wende dich an unser Support-Team.



Denk dran:

Bevor du Salesforce-Daten in Slack verwendest, solltest du ein paar Dinge wissen.

Die Einstellungen auf Feldebene in deinen Seitenlayouts legen fest, welche Salesforce-Daten du in Slack anzeigen oder bearbeiten kannst.

Du kannst nur bestimmte unterstützte Objekte in Slack oder Listenansichten anzeigen.

Admins können ein Slack-Datensatzlayout konfigurieren, um festzulegen, welche Felder dir bei einem Datensatz angezeigt werden.



Einen Salesforce-Datensatz in Slack suchen und aktualisieren

Alle Aktualisierungen, die du in Slack an Datensätzen (z. B. Accounts oder Opportunitys) vornimmst, erscheinen automatisch in Salesforce. Deine Berechtigungen zum Anzeigen oder Bearbeiten eines Datensatzes in Slack entsprechen denen, die in Salesforce festgelegt wurden.

Öffne das Suchfeld oben in Slack. Gib im Suchfeld ein, wonach du suchst, und wähle dann im Dropdown-Menü der Suchergebnisse die Option

In Salesforce suchen aus. Es wird eine Liste mit Datensätzen angezeigt, die deiner Suche entsprechen. Wähle einen Datensatz aus, um ihn in Slack anzuzeigen. Aktualisiere alle gewünschten Felder, die du bearbeiten darfst, und wähle dann Änderungen speichern aus. Du kannst alle Dateien, die mit dem Salesforce-Datensatz verknüpft sind, in Slack anzeigen, aber gängige Dateiaktionen wie Weiterleiten und Speichern werden derzeit nicht unterstützt.

Hinweis: Wenn einem Datensatz ein Salesforce-Channel zugeordnet ist, kannst du Datensatzdaten anzeigen und aktualisieren, zugehörige Unterhaltungen ansehen und dich an relevanten Conversions über den Channel beteiligen.



Datensätze mit Slackbot erstellen und aktualisieren

Wenn du Zugriff auf Slackbot hast, kannst du ihn bitten, Salesforce-Datensätze im Verlauf einer Unterhaltung zu suchen, zu erstellen oder zu aktualisieren. Slackbot kann nur auf Salesforce-Daten zugreifen, für die du in einer verbundenen Salesforce-Organisation Berechtigungen zum Anzeigen oder Bearbeiten besitzt.

Klicke auf dem Desktop oben auf dem Bildschirm auf Slackbot. Teile Slackbot mit, was du tun möchtest, z. B. „Füge [Kundenname] als neue Kontaktperson hinzu.“ oder „Aktualisiere die nächsten Schritte zu [Opportunity] anhand meiner letzten Slack-Nachrichten und E-Mails.“ Slackbot durchsucht Salesforce nach dem richtigen Datensatz, der aktualisiert werden soll, oder erstellt einen neuen Entwurf für einen Datensatz. Bevor etwas geändert wird, wirst du aufgefordert, die Änderungen zu prüfen und zu genehmigen.

Tipp: Du kannst Slackbot auch bitten, hochgeladene Dateien an Salesforce-Datensätze anzuhängen.



Auf Listenansichten zugreifen

Listenansichten sind Sammlungen von Salesforce-Datensätzen, die in der Regel nach Datensatztyp geordnet sind. Du kannst in Slack auf Listenansichten zugreifen, um mehrere Datensätze an einem Ort anzuzeigen und zu bearbeiten, oder einzelne Salesforce-Listen finden, indem du nach ihnen suchst.

Desktop Mobile Messaging Suche auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste den Ordner Salesforce und wähle die Salesforce-App aus. Wähle die Registerkarte Listenansichten aus. Suche nach einer Listenansicht und wähle sie aus. Wähle in der Listenansicht einen Datensatz aus, um ihn in Slack anzuzeigen, oder klicke auf Teilen, um ihn an andere Personen in deinem Team zu senden. Wenn du die Berechtigung dazu hast, kannst du Salesforce-Datensätze direkt aus einer Listenansicht heraus erstellen, indem du auf Neu klickst. Salesforce-Admins können deine Möglichkeiten zum Erstellen neuer Datensätze anpassen, indem sie das Listenansichtslayout für eigenständige Listenansichten und das Seitenlayout für zugehörige Listenansichten verwalten. Tippe auf der Registerkarte Home auf die Salesforce-App. Wähle die Registerkarte Listenansichten aus. Suche nach einer Listenansicht und wähle sie aus. Wähle in der Listenansicht einen Datensatz aus, um ihn in Slack anzuzeigen, oder tippe auf das

Symbol mit den drei Punkten und wähle Teilen aus, um ihn in Slack an andere Personen in deinem Team zu senden.

Tipp: Klicke auf das Sternsymbol (oder das Emoji für einen Ordner), um eine Listenansicht in einen benutzerdefinierten Ordner in deiner Seitenleiste zu verschieben.



Salesforce-Daten zu einem Canvas hinzufügen

In den Plänen Business+ und Enterprise kannst du Salesforce-Daten zu einem Canvas hinzufügen, um sicherzustellen, dass wichtige Informationen in deinen Berichten und anderen Dokumenten immer auf dem neuesten Stand sind. Alle Aktualisierungen, die du in Slack oder Salesforce an Datensatzdaten vornimmst, werden automatisch in den Salesforce-Daten widergespiegelt, die du einem Canvas hinzugefügt hast.

Klicke auf der Registerkarte Home auf Dateien. Klicke in der linken Seitenleiste auf Canvases. Suche ein Canvas und wähle es aus oder klicke auf Neu, um ein neues zu erstellen. Klicke auf das Pluszeichen und wähle dann Salesforce-Datenfeld aus der Liste aus. Wähle Optionen für die erforderlichen Felder aus und klicke dann auf Einfügen. Die Salesforce-Daten im Canvas werden mit einem Salesforce-Symbol gekennzeichnet. Klicke auf Salesforce-Daten, um den zugehörigen Datensatz in Slack anzuzeigen und Felder zu aktualisieren (sofern du über die entsprechende Berechtigung verfügst).