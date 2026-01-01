Não perca tanto tempo alternando entre o Slack e o Salesforce ver e atualizar os registros diretamente no workspace. Nos planos Business+ e Enterprise, você também pode criar e atualizar os registros com o Slackbot (se tiver acesso), ver e compartilhar listas personalizadas de registros e adicionar dados dinâmicos do Salesforce a um canvas.

Observação: seu workspace do Slack deve estar na nova versão do plano Business+ para adicionar dados do Salesforce a um canvas. Caso esteja no Business+ e não encontre esses recursos, entre em contato com nossa equipe de suporte.



Considerações importantes

Há algumas coisas que você deve saber antes de começar a usar os dados do Salesforce no Slack.

A segurança no nível do campo dos seus layouts de página determina quais dados do Salesforce você pode ver ou atualizar no Slack.

Você só pode ver determinados objetos compatíveis no Slack ou em exibições de lista.

Durante a configuração de um layout de registro do Slack, os administradores podem escolher os campos a serem exibidos na visualização de um registro.



Encontre e atualize um registro do Salesforce no Slack

Qualquer atualização que você fizer aos registros no Slack (contas ou oportunidades, por exemplo) será automaticamente refletida no Salesforce. Suas permissões para ver ou editar um registro no Slack correspondem às permissões definidas no Salesforce.

Abra o campo de pesquisa na parte superior do Slack. Digite o que você está procurando no campo de pesquisa e selecione a opção

Pesquisar no Salesforce no menu suspenso dos resultados de pesquisa. Uma lista de registros compatíveis com sua pesquisa será mostrada. Selecione um registro para vê-lo no Slack. Atualize os campos que você tenha permissão para editar e selecione Salvar alterações. Você pode ver qualquer arquivo associado ao registro do Salesforce no Slack, mas ações comuns de arquivos, como encaminhar e salvar, não estão disponíveis no momento.

Observação: se um registro tiver um canal do Salesforce associado a ele, você poderá ver e atualizar os dados de registro, ver conversas relacionadas e participar de conversas relevantes do canal.



Criar e atualizar registros com o Slackbot

Se você tiver acesso ao Slackbot, poderá pedir a ele que localize, crie ou atualize os registros do Salesforce no fluxo de uma conversa. O Slackbot só pode acessar os dados do Salesforce que você tenha permissão para ver ou editar em quaisquer organizações do Salesforce conectadas.

No seu computador, clique em Slackbot no topo da tela. Diga ao Slackbot o que você gostaria de fazer, por exemplo, “Adicione [nome do cliente] como um novo contato” ou “Atualize as próximas etapas em [oportunidade] com base nas minhas mensagens recentes no Slack e e-mails”. O Slackbot pesquisará no Salesforce para encontrar o registro correto a ser atualizado ou criará um novo registro de rascunho. Antes de fazer qualquer alteração, será solicitado que você a revise e aprove.

Dica: você também pode pedir ao Slackbot para anexar arquivos enviados aos registros do Salesforce.



Acessar exibições de lista

Exibições de lista são coleções de registros do Salesforce, geralmente organizadas por tipo de registro. É possível acessar exibições de lista no Slack para ver e atualizar vários registros em um só lugar ou encontrar listas individuais do Salesforce ao pesquisá-los.

Computador Dispositivos móveis Na guia Início, encontre a seção Salesforce na sua barra lateral e selecione o app Salesforce. Selecione a guia Exibições de lista. Pesquise e selecione uma exibição de lista. Na exibição de lista, escolha um registro a ser visualizado no Slack ou clique em Compartilhar para enviá-lo a outras pessoas de sua equipe. Se você tem permissão, pode criar registros do Salesforce diretamente em uma visualização em lista ao clicar em Novo. Administradores do Salesforce podem ajudar a possibilidade de você criar novos registros ao gerenciar o Layout de visualização em lista para visualizações em lista individuais e o Layout de página para visualizações em lista relacionadas. Na guia Início, toque no app Salesforce. Selecione a guia Exibições de lista. Pesquise e selecione uma exibição de lista. Na exibição de lista, escolha um registro a ser visualizado no Slack ou toque no

ícone de três pontos e selecione Compartilhar no Slack para enviá-lo a outras pessoas de sua equipe.

Dica: clique no ícone de estrela (ou no emoji associado a uma seção) para mover uma exibição de lista para uma seção personalizada na sua barra lateral.



Adicione os dados do Salesforce a um canvas

Nos planos Business+ e Enterprise, adicione os dados do Salesforce a um canvas para garantir que as informações importantes nos seus relatórios e em outros documentos estejam sempre atualizadas. Todas as atualizações feitas com a finalidade de registrar dados em algum lugar no Slack ou no Salesforce serão automaticamente refletidas nos dados do Salesforce adicionados a um canvas.

Na guia Início, clique em Arquivos. Clique em Canvas na barra lateral esquerda. Pesquise e selecione um canvas ou clique em Novo para criar um. Clique no botão de mais e selecione Campo de dados do Salesforce na lista. Selecione as opções para os campos obrigatórios e clique em Inserir. Você verá os dados do Salesforce no canvas destacado com um ícone do Salesforce. Clique em qualquer dado do Salesforce para ver o registro no Slack e atualizar campos (se você tiver permissão).