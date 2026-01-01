Trascorri meno tempo a passare da Slack a Salesforce visualizzando e aggiornando i record direttamente dalla tua area di lavoro. Con i piani Business+ ed Enterprise, puoi anche creare e aggiornare i record con Slackbot (se disponi dell’accesso), visualizzare e condividere elenchi personalizzati di record e aggiungere dati Salesforce dinamici a canvas.

Nota: la tua area di lavoro Slack deve utilizzare la nuova versione di Business+ per aggiungere dati Salesforce a un canvas. Se utilizzi Business+ e non vedi queste funzioni, contatta il nostro team di assistenza.



Ricorda

Ci sono un paio di cose che da sapere prima di iniziare a utilizzare i dati di Salesforce in Slack.

Le impostazioni a livello di campo dai layout della tua pagina determinano quali dati di Salesforce puoi visualizzare o aggiornare in Slack.

Puoi visualizzare solo alcuni oggetti supportati in Slack o nelle viste elenco.

gli amministratori possono scegliere quali campi mostrare quando si visualizza un record configurando un layout di record Slack.



Trovare e aggiornare un record di Salesforce in Slack

Tutti gli aggiornamenti apportati ai record (come account o opportunità) in Slack verranno automaticamente riflessi in Salesforce. Le autorizzazioni per visualizzare o modificare un record in Slack corrispondono a quelle impostate in Salesforce.

Apri il campo di ricerca nella parte superiore di Slack. Digita ciò che stai cercando nel campo di ricerca, quindi scegli l’opzione

Cerca in Salesforce nel menu a discesa dei risultati della ricerca. Vedrai un elenco di record che corrispondono alla tua ricerca. Seleziona un record per visualizzarlo in Slack. Aggiorna tutti i campi per i quali hai l'autorizzazione di modifica, quindi seleziona Salva modifiche. Puoi visualizzare tutti i file associati al record di Salesforce in Slack, ma azioni comuni sui file, come inoltrare e salvare, non sono supportate al momento.

Nota: se a un record è associato un canale Salesforce, è possibile visualizzare e aggiornare i dati del record, vedere le conversazioni correlate e partecipare alle conversioni pertinenti dal canale.



Crea e aggiorna i record con Slackbot

Se puoi accedere a Slackbot, puoi chiedergli di trovare, creare o aggiornare i record di Salesforce durante una conversazione. Slackbot può accedere solo ai dati di Salesforce per cui hai l’autorizzazione di visualizzazione o modifica in qualsiasi organizzazione Salesforce connessa.

Dal desktop, fai clic su Slackbot nella parte superiore dello schermo. Di’ a Slackbot cosa vuoi fare, ad esempio: “Aggiungi [nome cliente] come nuovo contatto” o “Aggiorna il prossimo passaggio in [opportunità] in base ai messaggi e alle e-mail recenti”. Slackbot effettuerà ricerche su Salesforce per trovare il record giusto da aggiornare, oppure creerà una nuova bozza di record. Prima di qualsiasi modifica, ti verrà chiesto di revisionare e approvare.

Suggerimento: puoi anche chiedere a Slackbot di allegare i file caricati ai record di Salesforce.



Accedere alle viste elenco

Le viste elenco sono raccolte di record di Salesforce, generalmente organizzate in base al tipo di record. Puoi accedere alle viste elenco in Slack per visualizzare e aggiornare più record tutti in un unico posto, o trovare elenchi individuali di Salesforce tramite ricerca.

Desktop Mobile Dalla scheda Home, trova la sezione Salesforce della barra laterale e seleziona l'app Salesforce. Seleziona la scheda Viste elenco. Cerca e seleziona una vista elenco. Dalla vista elenco, scegli un record per visualizzarlo in Slack oppure clicca su Condividi per inviarlo ad altre persone del tuo team. Se disponi dell’autorizzazione necessaria, puoi creare un record di Salesforce direttamente in una vista elenco cliccando su Nuovo. Gli amministratori di Salesforce possono modificare la tua abilità di creare nuovi record gestendo il Layout della vista elenco per le singole viste elenco e il Layout di pagina per le viste elenco correlate. Dalla scheda Home tocca l’app Salesforce. Seleziona la scheda Viste elenco. Cerca e seleziona una vista elenco. Dalla vista elenco, scegli un record per visualizzarlo in Slack oppure tocca l’

icona dei tre puntini e seleziona Condividi in Slack per inviarlo ad altre persone del tuo team.

Suggerimento: clicca sull’icona a forma di stella (o sull'emoji associato a una sezione) per spostare una vista elenco in una sezione personalizzata nella barra laterale.



Aggiungi i dati di Salesforce a canvas

Nei piani Business+ ed Enterprise, aggiungi i dati Salesforce a un canvas per garantire che le informazioni importanti nei tuoi report e altri documenti rimangano aggiornate. Qualsiasi aggiornamento apportato ai dati registrati in qualsiasi punto di Slack o Salesforce viene automaticamente riportato nei dati Salesforce aggiunti a un canvas.

Dalla scheda Home , fai clic su File. Fai clic su Canvas nella barra laterale sinistra. Cerca e seleziona un canvas o clicca su Nuovo per crearne uno. Fai clic sul pulsante più, quindi seleziona Campo dati Salesforce dall’elenco. Seleziona le opzioni per i campi obbligatori, quindi fai clic su Inserisci. I dati Salesforce saranno evidenziati nel canvas con l’icona Salesforce . Clicca su qualsiasi dato Salesforce per visualizzare il record in Slack e aggiornare i campi (se disponi dell’autorizzazione).