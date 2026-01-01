No pierdas tiempo cambiando entre Slack y Salesforce: ve y actualiza registros directamente desde tu espacio de trabajo. En los planes Business+ y Enterprise, también puedes ver crear y actualizar registros con Slackbot (si tienes acceso), compartir listas personalizadas de registros y añadir datos de Salesforce dinámicos a un canvas.

Nota: Tu espacio de trabajo de Slack debe usar la nueva versión de Business+ para añadir datos de Salesforce a canvas. Si usas el plan Business+ y no ves estas funciones, ponte en contacto con el equipo de Ayuda.



No te olvides

Debes conocer esta información antes de empezar a utilizar datos de Salesforce en Slack.

Los ajustes a nivel de campo de tus diseños de página determinan qué datos de Salesforce puedes ver o actualizar en Slack.

Solo puedes ver determinados objetos compatibles en Slack o en las vistas de lista.

Los administradores pueden elegir qué campos mostrar al consultar un registro configurando un diseño de registro de Slack.



Encontrar y actualizar un registro de Salesforce en Slack

Cualquier actualización que hagas a los registros (como cuentas u oportunidades) en Slack se reflejará automáticamente en Salesforce. Tus permisos para ver o editar un registro en Slack coinciden con los establecidos en Salesforce.

Abre el campo de búsqueda situado en la parte superior de Slack. Escribe lo que estás buscando en el campo de búsqueda y, después, selecciona la opción

Buscar en Salesforce en el menú desplegable de resultados de búsqueda. Verás una lista de registros que coinciden con tu búsqueda. Selecciona un registro para verlo en Slack. Actualiza los campos para los que tengas permiso de edición y selecciona Guardar cambios. Puedes ver todo archivo asociado con el registro de Salesforce en Slack, pero acciones habituales de archivos como reenviar y guardar no se admiten en este momento.

Nota: Si un registro tiene un canal de Salesforce asociado, puedes consultar y actualizar datos del registro, ver conversaciones relacionadas y participar en las conversaciones pertinentes desde el canal.



Crear y actualizar registros con Slackbot

Si tienes acceso a Slackbot, puedes pedirle que busque, cree o actualice registros de Salesforce durante una conversación. Slackbot solo puede acceder a los datos de Salesforce que tengas permiso para ver o editar en las organizaciones de Salesforce conectadas.

En el ordenador, haz clic en Slackbot en la parte superior de la pantalla. Dile a Slackbot lo que quieres hacer, por ejemplo: “Añade a [nombre del cliente] como nuevo contacto” o “Actualiza los próximos pasos de [oportunidad] según mis mensajes y correos recientes de Slack”. Slackbot buscará en Salesforce el registro correcto para actualizarlo o creará un nuevo borrador de registro. Antes de realizar cualquier cambio, tendrás que revisarlo y aprobarlo.

Consejo: También puedes pedir a Slackbot que adjunte archivos cargados a registros de Salesforce.



Acceder a las vistas de lista

Las vistas de lista son recopilaciones de registros de Salesforce que normalmente se organizan por tipo de registro. Puedes acceder a las vistas de lista desde Slack para ver y actualizar varios registros en un solo lugar o encontrar las listas concretas de Salesforce buscándolas.

Ordenador Móvil En la pestaña Inicio, busca la sección Salesforce de la barra lateral y selecciona la aplicación de Salesforce. Selecciona la pestaña Vistas de lista. Busca y selecciona una vista de lista. En la vista de lista, selecciona un registro para verlo en Slack o haz clic en Compartir para enviarlo a otras personas de tu equipo. Si tienes permiso, puedes crear registros de Salesforce directamente desde una vista de lista haciendo clic en Nuevo. Los administradores de Salesforce pueden ajustar tu capacidad de crear registros nuevos gestionando el Diseño de vista de listas para las vistas de lista independientes y el Diseño de página para las vistas de lista relacionadas. En la pestaña Inicio, pulsa en la aplicación de Salesforce. Selecciona la pestaña Vistas de lista. Busca y selecciona una vista de lista. En la vista de lista, selecciona un registro para verlo en Slack o pulsa el

icono con tres puntos y selecciona Compartir en Slack para enviarlo a otras personas de tu equipo.

Consejo: Haz clic en el icono de la estrella (o el emoji asociado con una sección) para mover una vista de lista a una sección personalizada en la barra lateral.



Añadir datos de Salesforce a un canvas

En los planes Business+ y Enterprise, añade datos de Salesforce a un canvas para asegurarte de que la información importante de tus informes y otros documentos esté actualizada. Los cambios que realices en los datos de registros en Slack o Salesforce se reflejan automáticamente en los datos de Salesforce que añadas a un canvas.

Desde la pestaña Inicio, haz clic en Archivos. Haz clic en Canvas en la barra lateral izquierda. Busca y selecciona un canvas, o haz clic en Nuevo para crear uno. Haz clic en el signo más y, después, selecciona Campo de datos de Salesforce en la lista. Selecciona las opciones de los campos necesarios y haz clic en Insertar. Verás los datos de Salesforce en el canvas resaltados con un icono de Salesforce. Haz clic en cualquier dato de Salesforce para ver el registro en Slack y actualizar los campos (si tienes permiso para ello).