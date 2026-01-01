Los propietarios y administradores pueden elegir quiénes pueden usar Slackbot en su espacio de trabajo u organización Enterprise. Cuando Slackbot está disponible, los propietarios y administradores pueden decidir si los miembros pueden solicitar a Slackbot que realice las siguientes acciones:

Crear y editar canvas

Mostrar archivos en los resultados de búsqueda

Buscar en la web

Omitir las aprobaciones para actualizaciones de archivos

Administrar eventos de calendario

Redactar y enviar correos electrónicos

Nota: Si conectaste organizaciones de Salesforce a Slack, puedes restringir el acceso de Slackbot a organizaciones específicas y administrar los ajustes de acciones de registros.



Administra el acceso a Slackbot

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Roles y permisos. Haz clic en Acceso a las funciones y selecciona IA. Junto a Slackbot, haz clic en Editar y determina quiénes pueden usarlo: Todos o Nadie. Haz clic en Guardar. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Roles y permisos y selecciona Acceso a las funciones. Haz clic en IA. Junto a Slackbot, haz clic en Editar y elige quiénes pueden usarlo: Nadie, Solo personas y grupos específicos, Todos, excepto personas o grupos específicos o Todos. Selecciona los grupos que quieras y, luego, haz clic en Siguiente para seleccionar usuarios individuales. Haz clic en Guardar.

Nota: Slackbot solo está disponible en algunos espacios de trabajo de los planes Gratuito y Pro.



Administrar los ajustes de Slackbot

Administrar los ajustes de creación y archivos de canvas

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Ajustes. Haz clic en Slackbot. Junto a Crear y editar canvas o Archivos en los resultados de búsqueda de Slackbot, haz clic en Editar. Marca o desmarca la casilla junto a Permitir que Slackbot cree y edite canvas o Permitir archivos en los resultados de búsqueda. Si incluyes archivos, elige si Slackbot puede acceder a todos los archivos compartidos o solo a los archivos cargados. Haz clic en Guardar. Nota: Los administradores de espacios de trabajo gratuitos no verán la opción Crear y editar canvas ya que los canvas solo están disponibles en los planes de Slack de pago. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Ajustes en la barra lateral izquierda y selecciona Slackbot. Junto a Crear y editar canvas o Archivos en los resultados de búsqueda de Slackbot, haz clic en Editar. Marca o desmarca la casilla junto a Permitir que Slackbot cree y edite canvas o Permitir archivos en los resultados de búsqueda. Si incluyes archivos, elige si Slackbot puede acceder a todos los archivos compartidos o solo a los archivos cargados. Haz clic en Guardar.



Administrar la búsqueda web

De forma predeterminada, Slackbot no puede hacer búsquedas en la web al generar respuestas. Los propietarios y administradores pueden permitir la búsqueda web y elegir alertar a los usuarios antes de que abran enlaces citados en las respuestas de Slackbot.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Ajustes. Haz clic en Slackbot. Junto a Búsqueda web, haz clic en Editar. Marca la casilla junto a Permitir que Slackbot extraiga contenido de dominios web en las búsquedas para activar la búsqueda web. Si quieres, puedes marcar la casilla junto a Advertir a los usuarios antes de abrir los resultados web para mostrar una advertencia cada vez que alguien haga clic en un enlace para verlo fuera de Slack. Haz clic en Guardar. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Ajustes en la barra lateral izquierda y selecciona Slackbot. Junto a Búsqueda web, haz clic en Editar. Marca la casilla junto a Permitir que Slackbot extraiga contenido de dominios web en las búsquedas para activar la búsqueda web. Si quieres, puedes marcar la casilla junto a Advertir a los usuarios antes de abrir los resultados web para mostrar una advertencia cada vez que alguien haga clic en un enlace para verlo fuera de Slack. Haz clic en Guardar.

Nota: La búsqueda web puede enviar tus datos fuera del límite de autorización del FedRAMP.



Cómo administrar las aprobaciones de archivos

Todas las personas que usen Slackbot para trabajar con canvas tendrán la opción de omitir la aprobación cada vez que Slackbot cree o actualice un canvas. Puedes decidir si los miembros pueden omitir las aprobaciones repetidas:

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Debajo de Ajustes, haz clic en Slackbot. Junto a Omisión de la aprobación en cada archivo, haz clic en Editar. Marca o desmarca la casilla junto a Permitir que los usuarios omitan las aprobaciones repetidas de acciones de archivos. Haz clic en Guardar. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Ajustes y en Slackbot. Junto a Omisión de la aprobación en cada archivo, haz clic en Editar. Marca o desmarca la casilla junto a Permitir que los usuarios omitan las aprobaciones repetidas de acciones de archivos. Haz clic en Guardar.



Administrar el acceso al calendario y al correo electrónico

Si tus miembros conectan sus cuentas de Google u Outlook a Slack, Slackbot puede ver y administrar eventos en sus calendarios, así como redactar y enviar correos electrónicos en su nombre. Sigue los pasos a continuación para administrar el acceso de Slackbot a los calendarios y al correo electrónico:

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Debajo de Ajustes, haz clic en Slackbot. Junto a Calendario o Redactar y enviar correo electrónico, haz clic en Editar. Marca o desmarca la casilla junto a Permitir que Slackbot use herramientas de calendario o Permitir que Slackbot redacte y envíe correos electrónicos. Haz clic en Guardar. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Ajustes y en Slackbot. Junto a Calendario o Redactar y enviar correo electrónico, haz clic en Editar. Marca o desmarca la casilla junto a Permitir que Slackbot use herramientas de calendario o Permitir que Slackbot redacte y envíe correos electrónicos. Haz clic en Guardar.