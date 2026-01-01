Inhaber:innen und Administrator:innen können festlegen, wer Slackbot in ihrem Workspace oder ihrer Enterprise-Organisation verwenden darf. Wenn Slackbot verfügbar ist, können Inhaber:innen und Administrator:innen entscheiden, ob Mitglieder Slackbot bitten dürfen, folgende Aktionen auszuführen:

Canvases erstellen und bearbeiten

Dateien in Suchergebnissen anzeigen

Das Internet durchsuchen

Genehmigungen für Datei-Updates überspringen

Kalenderereignisse verwalten

E-Mails entwerfen und senden

Hinweis: Wenn du Salesforce-Organisationen mit Slack verbunden hast, kannst du den Zugriff von Slackbot auf bestimmte Organisationen einschränken und die Einstellungen für Datensatzaktionen verwalten.



Zugriff auf Slackbot verwalten

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus und klicke dann auf Rollen und Berechtigungen. Klicke auf Zugriff auf Funktionen und wähle KI aus. Klicke neben Slackbot auf Bearbeiten und wähle aus, ob Alle oder Niemand ihn verwenden kann. Klicken Sie auf Speichern. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Klicke auf Rollen und Berechtigungen und wähle Zugriff auf Funktionen aus. Klicke auf KI. Klicke neben Slackbot auf Bearbeiten und entscheide, wer ihn verwenden darf: Niemand, Nur bestimmte Personen und Gruppen, Alle außer bestimmten Personen und Gruppen, oder Alle. Wähle die gewünschten Gruppen aus und klicke auf Weiter, um einzelne Benutzer:innen auszuwählen. Klicken Sie auf Speichern.

Hinweis: Slackbot ist nur in einigen kostenlosen und Pro-Workspaces verfügbar.



Slackbot-Einstellungen verwalten

Erstellung von Canvases und Dateieinstellungen verwalten

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus, und klicke dann auf Einstellungen. Klicke auf Slackbot. Klicke neben Canvas erstellen und bearbeiten oder Dateien in den Slackbot-Suchergebnissen auf Bearbeiten. Aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen neben Slackbot das Erstellen und Bearbeiten von Canvases erlauben oder Dateien in Suchergebnissen zulassen. Wenn du Dateien hinzufügst, wähle aus, ob Slackbot auf alle freigegebenen Dateien oder nur auf hochgeladene Dateien zugreifen darf. Klicken Sie auf Save (Speichern). Hinweis: Administrator:innen in kostenlosen Workspaces sehen die Einstellung Canvases erstellen und bearbeiten nicht, da Canvases nur in kostenpflichtigen Slack-Plänen verfügbar sind. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Einstellungen und wähle Slackbot aus. Klicke neben Canvases erstellen und bearbeiten oder Dateien in den Slackbot-Suchergebnissen auf Bearbeiten. Aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen neben Slackbot das Erstellen und Bearbeiten von Canvases erlauben oder Dateien in Suchergebnissen zulassen. Wenn du Dateien hinzufügst, wähle aus, ob Slackbot auf alle freigegebenen Dateien oder nur auf hochgeladene Dateien zugreifen darf. Klicken Sie auf Save (Speichern).



Web-Suche verwalten

Standardmäßig kann Slackbot bei der Erstellung von Antworten nicht im Internet suchen. Inhaber:innen und Administrator:innen können die Websuche zulassen und festlegen, ob Benutzer:innen gewarnt werden sollen, bevor sie Links öffnen, die in Slackbot-Antworten enthalten sind.

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus, und klicke dann auf Einstellungen. Klicke auf Slackbot. Klicke neben Web-Suche auf Bearbeiten. Aktiviere das Kontrollkästchen neben Slackbot darf Inhalte von Webdomains in der Suche anzeigen, um die Web-Suche zu aktivieren. Wenn du möchtest, aktiviere das Kontrollkästchen neben Benutzer:innen vor dem Öffnen von Web-Ergebnissen warnen, damit jedes Mal eine Warnung angezeigt wird, wenn jemand auf einen Link klickt, um ihn außerhalb von Slack anzuzeigen. Klicke auf Speichern. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Einstellungen und wähle Slackbot aus. Klicke neben Web-Suche auf Bearbeiten. Aktiviere das Kontrollkästchen neben Slackbot darf Inhalte von Webdomains in der Suche anzeigen, um die Web-Suche zu aktivieren. Wenn du möchtest, aktiviere das Kontrollkästchen neben Benutzer:innen vor dem Öffnen von Web-Ergebnissen warnen, damit jedes Mal eine Warnung angezeigt wird, wenn jemand auf einen Link klickt, um ihn außerhalb von Slack anzuzeigen. Klicke auf Speichern.

Hinweis: Bei der Web-Suche werden deine Daten möglicherweise außerhalb des FedRAMP-Zulassungsbereichs übertragen.



Dateigenehmigungen verwalten

Alle, die Slackbot für die Arbeit mit Canvases nutzen, haben die Möglichkeit, die Genehmigung zu überspringen, wenn Slackbot ein Canvas erstellt oder aktualisiert. Du kannst festlegen, ob Mitglieder wiederholte Genehmigungen überspringen dürfen:

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke unter Einstellungen auf Slackbot. Klicke neben Genehmigung pro Datei umgehen auf Bearbeiten. Aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen neben Benutzer:innen ermöglichen, wiederholte Genehmigungen für Dateiaktionen zu überspringen. Klicke auf Speichern. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Klicke auf Einstellungen und dann auf Slackbot. Klicke neben Genehmigung pro Datei umgehen auf Bearbeiten. Aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen neben Benutzer:innen ermöglichen, wiederholte Genehmigungen für Dateiaktionen zu überspringen. Klicke auf Speichern.



Zugriff auf Kalender und E-Mails verwalten

Wenn deine Mitglieder ihre Google- oder Outlook-Accounts mit Slack vernetzen, kann Slackbot die Termine in ihren Kalendern einsehen und verwalten sowie in ihrem Namen E-Mails verfassen und versenden. Befolge die folgenden Schritte, um den Zugriff von Slackbot auf Kalender und E-Mails zu verwalten:

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke unter Einstellungen auf Slackbot. Klicke neben Kalender oder Entwurf erstellen und E-Mail senden auf Bearbeiten. Aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen neben Slackbot die Verwendung von Kalender-Tools erlauben oder Slackbot das Verfassen und Versenden von E-Mails erlauben. Klicke auf Speichern. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Klicke auf Einstellungen und dann auf Slackbot. Klicke neben Kalender oder Entwurf erstellen und E-Mail senden auf Bearbeiten. Aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen neben Slackbot die Verwendung von Kalender-Tools erlauben oder Slackbot das Verfassen und Versenden von E-Mails erlauben. Klicke auf Speichern.