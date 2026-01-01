Gestire l'accesso a Slackbot e le impostazioni
Proprietari e amministratori possono scegliere chi può utilizzare Slackbot nella loro area di lavoro o organizzazione aziendale. Quando Slackbot è disponibile, proprietari e amministratori possono decidere se i membri possono chiedere a Slackbot di eseguire le seguenti azioni:
- Crea e modifica canvas
- Visualizzare file nei risultati di ricerca
- Eseguire ricerche sul web
- Salta approvazioni per gli aggiornamenti del file
- Gestire eventi del calendario
- Preparazione e invio di e-mail
Nota: se hai connesso organizzazioni Salesforce a Slack, puoi limitare l'accesso di Slackbot a determinate organizzazioni e gestire le impostazioni delle azioni sui record.
Gestire l’accesso a Slackbot
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu, poi clicca su Ruoli e autorizzazioni.
- Clicca su Accesso alle funzioni e seleziona IA.
- Accanto a Slackbot, clicca su Modifica e scegli se Tutti o Nessuno possono utilizzarlo.
- Fai clic su Save (Salva).
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Ruoli e autorizzazioni e seleziona Accesso alle funzioni.
- Clicca su IA.
- Accanto a Slackbot, clicca su Modifica e scegli chi può utilizzarla: Nessuno, Solo persone e gruppi specifici, Tutti tranne persone e gruppi specifici o Tutti. Seleziona i gruppi, quindi clicca su Avanti per selezionare i singoli utenti.
- Fai clic su Save (Salva).
Nota: Slackbot è disponibile solo in alcune aree di lavoro Free e Pro.
Gestire le impostazioni di Slackbot
Gestire le impostazioni per i file e la creazione di canvas
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Impostazioni.
- Clicca su Slackbot.
- Accanto a Crea e modifica canvas oppure File nei risultati di ricerca di Slackbot, clicca Modifica.
- Seleziona o deseleziona la casella accanto a Consenti a Slackbot di creare e modificare i canvas oppure Consenti file nei risultati di ricerca. Se includi file, scegli se Slackbot può accedere a tutti i file condivisi o solo a quelli caricati.
- Fai clic su Save (Salva).
Nota: gli amministratori nelle aree di lavoro Free non vedono l’impostazione Crea e modifica canvas perché i canvas sono disponibili solo nei piani a pagamento di Slack.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca suImpostazioni nella barra laterale sinistra e seleziona Slackbot.
- Accanto a Crea e modifica canvas oppure File nei risultati di ricerca di Slackbot, clicca Modifica.
- Seleziona o deseleziona la casella accanto a Consenti a Slackbot di creare e modificare i canvas oppure Consenti file nei risultati di ricerca. Se includi file, scegli se Slackbot può accedere a tutti i file condivisi o solo a quelli caricati.
- Fai clic su Save (Salva).
Gestire la ricerca sul web
Per impostazione predefinita, Slackbot non può effettuare ricerche sul web durante la generazione delle risposte. Proprietari e amministratori possono consentire la ricerca sul web e scegliere se avvisare gli utenti prima che aprano i link citati nelle risposte di Slackbot.
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Impostazioni.
- Clicca su Slackbot.
- Accanto a Ricerca sul web, clicca su Modifica.
- Seleziona la casella accanto a Consenti a Slackbot di mostrare contenuti da domini web nella ricerca per attivare la ricerca sul web.
- Se lo desideri, seleziona la casella accanto a Avvisa gli utenti prima di aprire i risultati web per visualizzare un avviso ogni volta che qualcuno clicca su un link per visualizzarlo al di fuori di Slack.
- Fai clic su Save (Salva).
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Impostazioni nella barra laterale sinistra e seleziona Slackbot.
- Accanto a Ricerca sul web, clicca su Modifica.
- Seleziona la casella accanto a Consenti a Slackbot di mostrare contenuti da domini web nella ricerca per attivare la ricerca sul web.
- Se lo desideri, seleziona la casella accanto a Avvisa gli utenti prima di aprire i risultati web per visualizzare un avviso ogni volta che qualcuno clicca su un link per visualizzarlo al di fuori di Slack.
- Fai clic su Save (Salva).
Nota: Le ricerche sul web potrebbero inviare i tuoi dati al di fuori del perimetro di autorizzazione FedRAMP.
Gestisci approvazioni file
Chiunque usi Slackbot per lavorare con i canvas ha l’opzione di saltare l’approvazione ogni volta che Slackbot crea o aggiorna un canvas. Puoi decidere se i membri possono saltare approvazioni ripetute:
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Sotto Impostazioni, clicca su Slackbot.
- Accanto a Salta approvazione per singolo file, clicca Modifica.
- Seleziona o deseleziona la casella accanto a Consenti agli utenti di saltare le approvazioni ripetute per le azioni sui file.
- Fai clic su Save (Salva).
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Impostazioni , quindi clicca su Slackbot.
- Accanto a Salta approvazione per singolo file, clicca Modifica.
- Seleziona o deseleziona la casella accanto a Consenti agli utenti di saltare le approvazioni ripetute per le azioni sui file.
- Fai clic su Save (Salva).
Gestisci l’accesso al calendario e alle e-mail
Se i tuoi membri collegano i loro account Google o Outlook a Slack, Slackbot può visualizzare e gestire gli eventi nei calendari, nonché redigere e inviare e-mail al posto loro. Segui i passaggi qui di seguito per gestire l’accesso di Slackbot ai calendari e alle e-mail:
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Sotto Impostazioni, clicca su Slackbot.
- Accanto a Calendario o Preparazione e invio di e-mail, clicca su Modifica.
- Seleziona o deseleziona la casella vicino a Consenti a Slackbot di utilizzare gli strumenti del calendario o Consenti a Slackbot di preparare e inviare e-mail.
- Fai clic su Save (Salva).
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Impostazioni , quindi clicca su Slackbot.
- Accanto a Calendario o Preparazione e invio di e-mail, clicca su Modifica.
- Seleziona o deseleziona la casella vicino a Consenti a Slackbot di utilizzare gli strumenti del calendario o Consenti a Slackbot di preparare e inviare e-mail.
- Fai clic su Save (Salva).
Chi può utilizzare questa funzione?
- I proprietari/amministratori dell’area di lavoro e i proprietari/amministratori dell’organizzazione
- Disponibile per tutti i piani (l’accesso a Slackbot e i limiti variano in base al piano)