La CRM de Slack te da un panorama claro del proceso de ventas completo para que puedas hacer avanzar a los prospectos, registrar la actividad importante de los clientes y trabajar con tu equipo para cerrar negociaciones.



Cómo funciona



Etapas del proceso de ventas

Un proceso de ventas es una representación visual del punto dentro del proceso de compra en el que se encuentran los clientes potenciales. Cuando abras el rastreador de ventas, verás a los clientes ordenados en un proceso de ventas dividido por etapas. Quienes tengan permiso pueden personalizar el proceso, pero estas son las etapas que verás de forma predeterminada:

Nuevo

Todos los clientes nuevos que agregues.

Todos los clientes nuevos que agregues. Contactado

Te pusiste en contacto con un prospecto y esperas su respuesta.

Te pusiste en contacto con un prospecto y esperas su respuesta. Cualificado

Confirmaste que un cliente es un prospecto legítimo. Cuando trasladas a un prospecto a la etapa de Cualificado , se convierte en una oportunidad.

Confirmaste que un cliente es un prospecto legítimo. Cuando trasladas a un prospecto a la etapa de , se convierte en una oportunidad. Con propuesta

Le enviaste a un cliente una oferta o presupuesto.

Le enviaste a un cliente una oferta o presupuesto. En negociación

El cliente respondió al presupuesto y están trabajando en los detalles de la negociación.

El cliente respondió al presupuesto y están trabajando en los detalles de la negociación. Cerrada y conseguida

Firmaste el acuerdo de la negociación. 🎉

Nota: Traslada un prospecto a No cualificado o una oportunidad a Cerrada y perdida para quitarlos del proceso de ventas.



Visualizar y modificar tu proceso de ventas

Escritorio Dispositivo móvil En la barra lateral, haz clic en Rastreador de ventas. Para trasladar el registro de un cliente a otra etapa del proceso, arrástralo y suéltalo o abre un registro y actualiza el Estado. Abre el registro de un cliente para verlo y modificarlo. Luego, selecciona Guardar cambios. En la pestaña Inicio, pulsa Rastreador de ventas. Para trasladar el registro de un cliente a otra etapa del proceso, mantenlo presionado, selecciona Mover a del menú y selecciona una nueva etapa. Pulsa el registro de un cliente para verlo y modificarlo y luego selecciona Guardar cambios.

Consejo: Para registrar actividad como una llamada o un correo electrónico, haz clic en Acciones rápidas en un registro y selecciona Evento nuevo.



Cómo los prospectos se transforman en oportunidades

Cuando trasladas un cliente de Contactado a Cualificado, su registro se convertirá de prospecto en oportunidad. Se te solicitará, automáticamente, que agregues detalles adicionales al contacto del cliente para hacer un seguimiento de su información.

Desde la vista del rastreador de ventas, traslada a un cliente a la etapa Cualificado. Ingresa el nombre de la oportunidad y el importe de la negociación. Revisa los nuevos detalles del registro y selecciona Convertir prospecto.



Personalizar tu vista

Filtra u ordena el rastreador de ventas para extraer la información más importante para ti, como las oportunidades o prospectos clave que no se actualizaron esta semana.

Desde la vista del rastreador de ventas, haz clic en Editar vista. Para filtrar la vista, haz clic en Filtrar, selecciona un tipo de campo y sigue las indicaciones. Para modificar el orden de la vista, haz clic en Ordenar y elige una opción.



Agregar prospectos y oportunidades

A medida que tu base de clientes crece, agrega nuevos prospectos y oportunidades a la CRM de Slack.

Desde la vista del rastreador de ventas, haz clic en Nuevo en la esquina superior derecha. Selecciona Nuevo prospecto o Nueva oportunidad. Completa los campos del registro y haz clic en Crear para finalizar.



Enviar correos electrónicos a los clientes

Envía un correo electrónico a un prospecto u oportunidad desde la CRM de Slack para mantener todas tus comunicaciones en un solo lugar dentro de Slack, donde puede buscarse información en ellas.

Nota: El envío de correos electrónicos mediante Slack está diseñado para una comunicación directa e individual con los clientes y no puede usarse para mensajes comerciales o de marketing.



Enviar un correo electrónico a un prospecto

Desde el rastreador de ventas, haz clic en un prospecto para abrirlo. Haz clic en Acciones rápidas y selecciona Enviar correo electrónico. Redacta el mensaje y haz clic en Enviar correo electrónico.



Enviar un correo electrónico a una oportunidad

Desde el rastreador de ventas, haz clic en una oportunidad para abrirla. Desplázate hacia abajo y haz clic en Contact Roles. Debajo de Nombre del contacto, selecciona un contacto. Haz clic en Acciones rápidas y selecciona Enviar correo electrónico. Redacta el mensaje y haz clic en Enviar correo electrónico.

Consejo: ¿Necesitas ayuda para escribir un correo electrónico? Selecciona Generar, junto a Escribir con IA, y describe el correo electrónico para que Slackbot escriba un primer borrador.



Sincronizar eventos de clientes automáticamente

Para todas las etapas del proceso de ventas, ahorra tiempo que dedicas a registrar eventos de forma manual sincronizando automáticamente tu calendario y correo electrónico desde tu cuenta de Google conectada. Luego de que los hayas conectado, los eventos del calendario y las interacciones por correo electrónico se documentarán automáticamente en Actividad reciente, en el registro de un cliente, para que puedas cada punto de contacto con el cliente en un solo lugar.

En la computadora, haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral.

Selecciona Preferencias. Elige Salesforce. Haz clic en Conectar junto a Einstein Activity Capture. Sigue las indicaciones para autorizar tu cuenta de Google. Revisa los detalles de la configuración y haz clic en Continuar. Nota: La sincronización de los eventos de correo electrónico y calendario en Slack se basa en la función de Einstein Activity Capture. Obtén más información en el Centro de ayuda de Salesforce.