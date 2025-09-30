La transformation digitale ne se résume pas à la numérisation de vos dossiers ou à l’ajout d’une option de visioconférence. Elle entraîne des changements radicaux à l’échelle de l’entreprise. La technologie va devenir un facteur clé de votre prise de décisions. Oubliez la hiérarchie et les silos : remplacez-les par des équipes collaboratives transverses, capables de générer de nouvelles idées rapidement.

La transformation digitale offre l’agilité nécessaire pour rester compétitif dans un marché en constante évolution. Mais qu’en est-il de la technologie ? De l’automatisation des processus robotiques aux logiciels de veille économique en passant par l’automatisation des flux de travail, voici ce que vous devez savoir.

Rôle et impact de la technologie sur la transformation digitale en entreprise

Il est parfois délicat de gérer votre transformation digitale. Les applications logicielles et les solutions matérielles sont légion. Un mauvais choix peut vous faire perdre du temps et de l’argent. Au lieu de choisir des produits qui semblent intéressants sur le papier, commencez par élaborer un plan stratégique. Adoptez ensuite les outils qui font vraiment sens. En règle générale, une bonne technologie de transformation digitale doit répondre au moins à l’un de ces objectifs communs :

Attention portée au client

L’amélioration de l’expérience client est au cœur de la transformation digitale de l’entreprise. Optez pour des outils qui facilitent la communication avec les clients, comme les applications mobiles ou les bots de discussion. Recherchez également des options pour stimuler les échanges, tels que des logiciels pour créer des vidéos que vous pouvez ensuite partager.

Délais de traitement plus rapides

Les outils de transformation digitale accélèrent les délais de traitement dans tous les domaines de votre entreprise, et ce, quel que soit votre secteur d’activité. Vous avez besoin de partager des résultats d’imagerie médicale en temps réel avec un spécialiste situé à des centaines de kilomètres, de stimuler la production de votre chaîne de montage ou d’aider le service administratif à rattraper son retard de facturation ? Choisissez des outils qui rendent vos processus plus rapides, le tout sans heurt.

Livraison rapide de projets

Qu’il s’agisse du lancement d’un produit ou d’une tâche individuelle, qui n’a jamais rêvé de livrer ses projets aussi vite que possible ? Une grande partie de votre transformation digitale devrait reposer sur le choix d’outils spécifiques pour aider les membres clés de votre entreprise à livrer plus rapidement, sans faire l’impasse sur la qualité.

Automatisation des flux de travail

Un logiciel d’automatisation des flux de travail doit être à la fois intuitif et hautement fonctionnel. Mais il est parfois difficile de trouver des produits qui répondent à ces deux critères. Optez pour une application qui propose une période d’essai. Mettez en place un centre d’assistance que les membres de l’équipe peuvent contacter en cas de question et adaptez-vous si le premier produit ne convient pas.

Meilleure veille économique

La veille économique regroupe les différentes stratégies et technologies utilisées pour prendre des décisions commerciales. La transformation digitale offre des possibilités puissantes pour utiliser des analyses de données en temps réel et des analyses de données avancées. Celles-ci vous permettront de prendre des décisions plus solides pour développer votre entreprise. Recherchez des outils qui offrent le soutien dont vous avez besoin, comme des rapports personnalisés ou des suggestions d’améliorations.

Transformation digitale : les technologies les plus utilisées

Même si vous pouvez trouver une grande variété de solutions technologiques pour la transformation digitale de votre entreprise, la plupart des produits entrent dans l’une des catégories suivantes. Parmi les plus courantes, nous pouvons citer :

Le cloud

Le cloud computing est au cœur de la transformation digitale. Au lieu de stocker des données sur des serveurs gérés par votre propre service informatique, le cloud utilise un réseau de serveurs à distance. Les clouds peuvent être publics, privés ou hybrides, en fonction des besoins de votre entreprise. Transférer vos opérations vers le cloud vous permet de vous développer à moindre coût, tout en facilitant l’accès à distance aux données de l’entreprise.

L’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique ou le traitement automatique des langues

Aujourd’hui, ces technologies révolutionnent la façon dont les entreprises résolvent les problèmes et relèvent les défis. Les entreprises de quasi tous les secteurs d’activité ont trouvé comment exploiter ces solutions, que ce soit des bots de discussion intelligents qui guident les clients en ligne ou l’IA qui conçoit rapidement de nouveaux systèmes.

L’automatisation robotisée des processus

L’automatisation robotisée des processus, aussi appelée robot logiciels, prend en charge des tâches de back-office répétitives. Remplir des formulaires ? Rassembler des données ? Les systèmes de robots logiciels sont capables d’effectuer des tâches basées sur des règles. Résultat : les collaborateurs peuvent se consacrer à des missions plus complexes.

Les intégrations API

L’intégration API est une technologie assez pointue, mais elle se résume essentiellement à la définition suivante : les API, ou interfaces de programmation d’application, sont des ensembles normalisés d’instructions machine utilisés pour concevoir des logiciels. L’intégration API permet à différents logiciels de communiquer entre eux par le biais de ces API. De meilleures intégrations API permettent de simplifier les processus. Slack offre des possibilités d’intégration puissantes avec un large choix d’applications, comme Zoom, Gmail, Salesforce, ou encore Dropbox.

Le big data

Le big data se concentre sur des ensembles de données massives. En théorie, plus les données sont nombreuses, plus les conclusions que vous pourrez en tirer seront précises. Par conséquent, exploiter le big data vous aide à prendre des décisions stratégiques plus intelligentes. Les géants comme Facebook et Google utilisent déjà le big data pour trouver des idées alternatives et se maintenir au sommet.

Les analyses des données en temps réel

Les analyses des données en temps réel permettent d’extraire et d’analyser des données instantanées à tout moment. Oubliez les rapports hebdomadaires ou mensuels. Utilisez ces outils avancés pour exécuter des rapports de données quand vous en avez besoin. Résultat : un impact puissant sur votre capacité à trouver des idées alternatives basées sur les données.

Conclusion

La transformation digitale intègre la technologie dans l’ensemble de votre entreprise. Toutefois, il est essentiel de choisir les outils adaptés pour répondre à vos besoins spécifiques. Slack vous offre une plateforme complète et facile à utiliser pour vous aider à améliorer considérablement l’expérience client, tout en favorisant la collaboration, la résolution de problèmes et l’itération rapide entre les services.