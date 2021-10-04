Comment créer un environnement de travail amusant et productif

Même dans les meilleures conditions possibles, le travail peut devenir source de stress. Et la crise sanitaire a renforcé ce constat. Le stress au travail a des conséquences majeures, à tous les niveaux : frais de santé plus élevés, risque accru d’accidents du travail… Un environnement de travail stressant entraîne généralement le désinvestissement des collaborateurs et diminue la productivité. Heureusement, ajouter un peu d’amusement au travail génère une culture d’entreprise plus positive, ce qui aide les salariés à s’épanouir et à améliorer leur productivité. Voici ce que vous devez savoir.

Les avantages de l’investissement des collaborateurs

Un espace de travail amusant et productif peut renforcer considérablement l’investissement des collaborateurs. Et cet investissement n’est pas seulement bénéfique pour la santé physique et mentale de vos collaborateurs. Les avantages qui en découlent se répercutent également sur l’ensemble de l’entreprise. En voici quelques exemples :

Une meilleure communication . Les salariés stressés sont souvent réticents lorsqu’il s’agit de parler, que ce soit à vous ou à quelqu’un d’autre. Les personnes détendues et investies dans leur travail se sentent plus libres d’exprimer leurs pensées.

. Les salariés stressés sont souvent réticents lorsqu’il s’agit de parler, que ce soit à vous ou à quelqu’un d’autre. Les personnes détendues et investies dans leur travail se sentent plus libres d’exprimer leurs pensées.

Un travail d’équipe renforcé . Une culture d’entreprise positive favorise la collaboration. Les collaborateurs investis sont davantage susceptibles de proposer des idées intéressantes, d’en discuter ouvertement et de prendre des décisions éclairées.

. Une culture d’entreprise positive favorise la collaboration. Les collaborateurs investis sont davantage susceptibles de proposer des idées intéressantes, d’en discuter ouvertement et de prendre des décisions éclairées.

Une créativité améliorée . Créativité et stress ne font pas bon ménage. En améliorant leur investissement au travail, vous aiderez les membres de votre équipe à développer et à exprimer leurs pensées créatives.

. Créativité et stress ne font pas bon ménage. En améliorant leur investissement au travail, vous aiderez les membres de votre équipe à développer et à exprimer leurs pensées créatives.

Des salariés plus productifs. Des collaborateurs heureux et investis sont plus susceptibles de donner le meilleur d’eux-mêmes au travail. Ils sont ainsi dans les meilleures conditions pour travailler de façon plus intelligente et redoubler d’efforts. Résultat : une augmentation considérable de la productivité.

Comment créer un environnement de travail amusant et productif

Créer un espace de travail amusant et productif est plus compliqué qu’il n’y paraît. Suivez ces conseils pour augmenter vos chances de succès.

Remplacez l’« amusement forcé » par des moments amusants organisés

Les membres de votre équipe sont des individus aux personnalités et aux intérêts différents. Ne l’oubliez pas lorsque vous planifiez des activités de groupe. Cherchez des idées qui permettent aux personnes extraverties de se mettre en avant tout en encourageant les plus introverties à s’impliquer. Mais avant toute chose : ne forcez personne à participer à une activité qui pourrait la mettre mal à l’aise.

Encouragez un environnement positif

Ne vous reposez pas uniquement sur vos « activités amusantes » pour lutter contre une culture d’entreprise toxique. Un environnement positif est essentiel à l’entreprise. Optez pour une communication ouverte, félicitez les réussites de chacun, sachez résoudre les conflits et fêtez les étapes importantes. Vos salariés ne pourront pas se détendre tant qu’ils ne se sentiront pas à l’aise et soutenus. C’est une question de confiance.

Incitez les salariés à prendre des pauses brèves et amusantes

Aidez vos collaborateurs à diviser leur journée de travail avec des pauses brèves et amusantes. Comment s’y prendre ? Tout dépend de la configuration de votre lieu de travail et de votre propre personnalité. Chaque jour, vous pouvez partager un GIF ou une vidéo drôle (de façon appropriée, bien entendu !), réunir toute l’équipe pour une rapide promenade en extérieur ou organiser une chasse au trésor à laquelle vos employés pourraient participer tout au long de la semaine.

Mangez ensemble

Partager un repas a toujours représenté un excellent moyen de tisser des liens. Planifiez (et financez !) des repas d’équipe réguliers. Évitez de parler travail. Préparez plutôt des sujets de conversation amusants qui permettront à chacun de faire connaissance.

Créez du lien

Les possibilités pour renforcer la cohésion des équipes sont nombreuses. Salle de réunion pour briser la glace ? Escape game hors site ? Optez pour des activités qui permettent à chacun de participer comme il le souhaite, et encouragez les rivalités amicales et le fair-play. Néanmoins, veillez à ne pas laisser la compétitivité prendre trop d’ampleur, car elle pourrait avoir des conséquences négatives.

Choisissez votre propre aventure

En laissant à vos salariés le choix de leurs propres activités, vous améliorez l’investissement personnel. Vous devrez approuver leurs idées afin de vous assurer qu’elles sont réalisables et appropriées. Le cas échéant, n’hésitez pas à les valider ! Ils se sentiront à la fois entendus et impatients de commencer.

Créez des défis et optez pour un environnement ludique

Vos collaborateurs ont du mal à mettre à jour leurs rapports ? Lorsque vous présentez les choses sous forme de jeu, tout semble plus amusant. Utilisez des outils comme Slack Pointgram pour ajouter des mécanismes ludiques à des tâches du quotidien. Collecter des points, obtenir des badges ou gagner des trophées peut considérablement améliorer la participation tout en favorisant la conformité de façon subtile.

Conclusion

L’effet de la crise sanitaire a été brutal : les salariés sont épuisés et surchargés. Ajoutez à cette constatation le stress déjà présent sur le lieu du travail. Sans surprise, l’investissement professionnel est en baisse dans de nombreuses entreprises. Heureusement, vous pouvez opter pour des mesures simples afin de rendre le lieu de travail plus amusant et développer une culture d’entreprise saine et positive.