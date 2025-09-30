Quatre conseils pour mettre en place une culture numérique en entreprise

Peut-être êtes-vous nostalgique de votre environnement de travail avant la crise sanitaire. Cet endroit où l’on riait avec ses collègues à la machine à café et où l’on parlait des dernières émissions télévisées… Avec l’épidémie de Covid-19, tout cela appartient au passé. D’après un récent sondage Gartner, 32 % des actifs à l’échelle mondiale était en télétravail en 2021. Ce chiffre devrait augmenter puisque les salariés sont à la recherche de plus de flexibilité et les entreprises tentent de rester compétitives.

Il est évident que la transformation numérique est en cours. Un sondage mondial de McKinsey a révélé que la numérisation des interactions clients et des opérations internes s’est accélérée de trois à quatre ans. Par ailleurs, les produits numériques ou reposant sur le numérique ont évolué encore plus vite, avec une anticipation de sept ans. Les entreprises ayant achevé leur transformation numérique sont de plus en plus nombreuses. Selon Statista, une société d’étude des données de marché et des consommateurs, elles représenteront plus de la moitié du PIB mondial d’ici 2023.

Pourtant, créer une culture d’entreprise centrée sur le numérique peut être difficile. Pour bien s’y prendre, il faut s’attaquer à tous les aspects de votre entreprise. Si vous démarrez tout juste votre transformation numérique, vous vous demandez peut-être ce que ça signifie vraiment de développer « une culture d’entreprise centrée sur le numérique » et comment cette approche peut profiter à votre société. Voici à quoi ressemble une entreprise centrée sur le numérique et comment mettre en avant le numérique dans toutes vos activités.

Mettre en avant le numérique, définition

Créer une culture qui met en avant le numérique n’implique pas seulement d’intégrer les dernières technologies. Il s’agit avant tout de façonner une entreprise agile où la technologie et la culture d’entreprise s’imbriquent pour améliorer les processus, optimiser l’efficacité et proposer une expérience client premium.

Pour y parvenir, les dirigeants doivent tout d’abord s’efforcer de faire intégrer le numérique dans l’esprit des collaborateurs pour que ces derniers puissent se débrouiller et se sentir à l’aise avec les nouveautés technologiques. Une autre étude Gartner de 2021 annonce que 60 % des salariés ressentent de la frustration vis-à-vis des nouveaux logiciels, car la formation et l’assistance sont insuffisantes. Aussi, pour mettre en place une culture centrée sur le numérique, il faut commencer par impliquer la main-d’œuvre.

Quels sont les avantages d’une culture d’entreprise centrée sur le numérique ?

La technologie a permis aux entreprises de tous les secteurs d’activité de croître et d’innover à une vitesse jusque-là inégalée. C’est pourquoi mettre en avant le numérique, ce n’est plus vraiment se démarquer, c’est surtout tenir le rythme.

Dans un monde idéal, cette culture numérique peut vous aider à protéger et à pérenniser votre entreprise, mais aussi à vous faire une place en tant que leader, à devenir une référence et à définir les nouvelles normes de votre secteur. A minima, cet état d’esprit permettra au moins à votre entreprise de rester agile et de s’adapter au marché et aux circonstances socio-économiques.

Voici quelques avantages plus spécifiques à une culture numérique de l’entreprise :

Éliminer les silos entre les services et améliorer la transparence

Quand une équipe mise sur le numérique et utilise les bons outils, elle est en mesure de collaborer de façon transverse et asynchrone sans les délais ni les incompréhensions qui surviennent dans le cadre d’une collaboration isolée ou individuelle.

En appliquant cette approche à la collaboration d’équipe, il devient plus facile de s’assurer que tous les membres suivent les mêmes processus et ont accès aux mêmes informations d’entreprise. Cette approche encourage la transparence et la mise à disposition des informations à tout moment.

Favoriser l’agilité et l’adaptabilité

La technologie permet de devenir plus agile, et ce faisant, de mieux répondre aux besoins des clients et du marché tout en réduisant les perturbations pour votre entreprise. Cela s’applique aussi bien aux produits et services tangibles qu’immatériels.

Imaginez ce que vous pourriez accomplir dans votre entreprise si vous pouviez numériser un produit comme du maquillage. Prenons l’exemple de GLAMlab, un outil virtuel permettant d’essayer du maquillage. Même si Ulta Beauty détenait l’application avant la crise sanitaire, l’utilisation de l’outil après le Covid a été multiplié par sept, amenant le nombre d’utilisations à plus de 50 millions.

Améliorer la collecte de données

Votre empreinte numérique est forcément plus forte quand votre entreprise fonctionne grâce aux interactions et processus numériques. Tirez-en parti ! Servez-vous de ces données pour analyser vos inefficacités, vos fonctionnements contre-productifs et améliorer vos performances générales. C’est particulièrement utile pour créer une stratégie omnicanale à toute épreuve. En exploitant les données issues des interactions et préférences client, vous pouvez créer une expérience client fluide sur l’ensemble de vos canaux de vente.

Quatre conseils pour créer une culture centrée sur le numérique

1. Pensez à vos collaborateurs.

La technologie ne sert à rien si l’on ne sait pas s’en servir. Il y a de fortes chances que votre personnel montre quelques réticences. Implémenter une nouvelle technologie sans apporter l’assistance nécessaire n’aboutira pas aux résultats escomptés. Par ailleurs, il est bien possible que quelques personnes aient peur d’être remplacées par la technologie et l’automatisation. Vous devez vous attaquer à ces difficultés dès que possible si vous souhaitez réussir la mise en place d’une culture du numérique.

Dissipez les doutes en proposant une formation complète et en optant pour une communication transparente. Dans un premier temps, évaluez le niveau de compétence initial de votre équipe. Proposez des formations spécifiques aux métiers afin d’expliquer comment chaque poste peut utiliser le logiciel au mieux de ses capacités. Des développeurs logiciels peuvent, par exemple, utiliser Slack pour envoyer du code et surveiller les bogues, tandis qu’une équipe juridique l’utilisera pour présenter des idées de brevets et collaborer avec des services de conseil externes. Ces deux équipes utiliseront des applications, intégrations et fonctionnalités différentes pour exploiter le plein potentiel de l’outil. Dans un deuxième temps, invitez votre personnel à formuler des commentaires et insistez sur l’augmentation, et non la réduction, de la valeur qu’il apportera à l’entreprise grâce à la numérisation.

2. Commencez par le haut de la hiérarchie.

C’est la direction qui est capable de créer une culture d’entreprise. Quelles que soient les valeurs présentées sur votre site Web ou inscrites sur les murs de vos bureaux, si la direction et les cadres ne les suivent pas, personne ne le fera.

Pour créer une culture numérique, la direction doit la mettre en avant dans tout ce qu’elle entreprend. Dirigez en montrant l’exemple. Imaginez de quoi cela aurait l’air si la direction demandait à ses équipes d’utiliser Asana pour gérer et partager des tâches, alors qu’elle-même continuait d’utiliser un bon vieux tableur.

3. Accueillez pleinement la technologie.

À l’heure actuelle, la puissance de votre entreprise est déterminée par son service le moins numérisé. Numériser un service sans donner les mêmes capacités aux autres départements revient à passer à côté des améliorations clés que peut proposer la transformation numérique dans toutes les sphères de votre entreprise.

Le numérique réduit le risque de perte de données et favorise l’accès aux informations cruciales. Il est donc essentiel d’intégrer vos outils autant que possible pour optimiser le fonctionnement des divers secteurs de l’entreprise.

Plutôt que d’utiliser des plateformes distinctes pour les opérations de vente et de marketing, choisissez, par exemple, la plateforme qui vous aidera à gérer les deux secteurs ou garantira la transmission des données par le biais d’une intégration. HubSpot en est un excellent exemple. La plateforme est fournie avec des fonctions intégrées consacrées à la vente et au marketing, ce qui permet aux équipes de partager des données en temps réel. Si vous utilisez des outils distincts, Zapier peut intégrer les deux sphères.

4. Communiquez une vision commune.

La direction, les cadres et le personnel doivent œuvrer dans un but commun : assurer la réussite de l’entreprise. Cependant, d’après McKinsey, près de 70 % des programmes de transformation n’aboutissent pas en raison de la résistance du personnel et du manque de soutien de la part de la direction. Pour ne pas en arriver là, impliquez votre personnel dans le changement que vous opérez. Nous en avons la preuve par les chiffres. La même étude McKinsey précise que ces initiatives ont 30 % de chances en plus d’aboutir quand le personnel sait que son avis est sollicité.

Quand vous rédigez vos descriptions de poste, précisez les outils techniques, les compétences et le mode de travail que vous attendez. Faites-en de même avec votre personnel actuel et les profils que vous aimeriez recruter. Définir des attentes claires et assurer la transparence favoriseront grandement un état d’esprit confiant par rapport au numérique.

Prêt(e) à faire vos premiers pas ?

Puisque la plupart de nos interactions et travaux se passent en ligne désormais, adopter une culture numérique est indispensable pour les entreprises qui souhaitent rester compétitives. Et s’il est évident qu’il faudra apporter de profonds changements à notre manière de travailler, ce que nous pouvons en retirer peut faire toute la différence.

Si vous souhaitez découvrir comment Slack peut vous aider à mettre en place ce type de culture, essayez notre solution gratuitement ou contactez notre équipe commerciale pour en savoir plus.