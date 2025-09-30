Les entreprises se tournent de plus en plus vers une culture numérique. Cette transition s’appelle souvent « transformation numérique », ce qui désigne simplement l’intégration de la technologie numérique dans les processus d’entreprise et les expériences client. Ce concept est vaste : il regroupe l’automatisation, l’intelligence artificielle ou encore la cybersécurité. Et cette tendance connaît une nette augmentation. Selon l’IDC, les dépenses mondiales consacrées à la transformation numérique devraient attendre 2,8 billions de dollars en 2025, soit le double de l’année 2020.

Repenser les méthodes de travail implique de redéfinir la culture de travail, en particulier avec la transformation numérique. Pour mettre en place de nouveaux outils et des processus de travail automatisés, vous avez besoin de personnes prêtes à les utiliser et en mesure de le faire., sans oublier une solide culture numérique sur laquelle vous appuyer.

Culture digitale : qu'est ce que c'est ?

La culture numérique désigne un lieu de travail façonné et influencé par les outils et les technologies numériques. Dans les entreprises dotées de cultures numériques avancées, la plupart des collaborateurs utilisent la technologie pour collaborer, innover et offrir aux clients l’accès aux produits, aux services et à l’assistance nécessaire.

Comment cela se traduit-il concrètement ? En pratique, les entreprises dotées de cultures numériques avancées :

Utilisent des outils de communication numérique pour travailler plus vite et gagner en efficacité

Tissent des liens solides entre les collaborateurs qui travaillent à distance

Automatisent les processus répétitifs

Créent des environnements en ligne inclusifs

Permettent aux clients de vivre des expériences en ligne qui ont du sens



L’importance de la culture numérique

Les cultures numériques vous permettent de vous développer, d’innover rapidement et de vous adapter aux besoins des clients. Alors que le marché mondial se tourne vers la numérisation, les cultures numériques avancées vous aident à rester agile et à préparer votre entreprise à toutes les éventualités. Voici quelques-uns des nombreux bénéfices :

Moins de barrières et une plus grande transparence

Les environnements de travail numériques favorisent une communication et une connexion plus efficaces entre les équipes, même celles qui n’ont pas l’habitude de collaborer. Ils vous aident à éliminer les silos et à créer des ponts pour partager vos connaissances dans les canaux. Et comme les responsables disposent d’outils plus nombreux et plus performants pour partager des informations importantes, les cultures solides centrées sur le numérique ont tendance à être plus ouvertes et plus transparentes à l’échelle de l’entreprise.

Plus d’agilité et d’adaptabilité

Grâce aux outils numériques, restez flexible et anticipez les changements. Si les besoins de vos clients évoluent de façon régulière, votre entreprise et vos produits doivent y répondre pour conquérir le marché. Une culture numérique vous aide à vous adapter lorsque c’est nécessaire. Elle permet aux responsables d’interagir avec tous les niveaux de l’entreprise et de communiquer rapidement concernant de nouvelles directives ou priorités. En outre, elle donne à votre équipe les moyens de modifier leurs méthodes de travail pour répondre à ces directives.

Travail collaboratif et innovation renforcés

Oubliez les réunions synonymes de perte de temps. Grâce aux outils comme les vidéos asynchrones, collaborez avec votre équipe quand vous en avez besoin. Résultat : un gain de temps considérable. Ces solutions de communication asynchrone permettent également de connecter les personnes issues de différentes régions ou de plusieurs fuseaux horaires, ce qui encourage la créativité et l’innovation.

Collecte de données améliorée

Lorsque vous optez pour le numérique, vos données sont plus nombreuses. Si vous les collectez pour les analyser, vous êtes en mesure de mettre au jour des fonctionnements contre-productifs, d’identifier des inefficacités et de prendre des décisions pour améliorer votre façon de travailler. Les plateformes numériques destinées aux clients vous offrent la possibilité de comprendre leurs préférences et de recueillir des commentaires, tout en vous aidant à concevoir des produits et des expériences qu’ils adoreront.

Culture numérique : témoignages de réussite

Certaines entreprises ont une longueur d’avance concernant la création de cultures numériques solides. Quelques-unes se distinguent. Ainsi, TD Ameritrade, DocSpring et Up ont réussi à intégrer les outils numériques dans leurs cultures d’entreprise avec succès.

TD Ameritrade : une culture numérique qui permet une collaboration et une transparence à grande échelle

En mars 2020, TD Ameritrade a soudainement dû agrandir son environnement de travail numérique. Environ 1 500 salariés travaillaient à distance, et ce nombre devait augmenter jusqu’à atteindre 10 000 personnes. Pour effectuer cette transition, annoncer le passage au télétravail ne suffisait pas. En effet, les dirigeants de l’entreprise ont dû fournir des informations accessibles à tous, résoudre les difficultés techniques et assister les responsables des équipes à distance, pour ne citer que quelques-uns des défis rencontrés.

Le secret de leur transition réussie ? L’entreprise avait déjà implémenté les outils dont ils avaient besoin. Ils ont utilisé les canaux Slack pour partager des fichiers, déconstruire les silos régionaux et départementaux et améliorer l’accès aux informations essentielles de l’entreprise. Ils ont aussi développé une application Slack personnalisée appelée BetterBot afin d’automatiser les réponses aux questions les plus fréquentes des salariés.

Au cours des six mois qui ont suivi le passage à Slack, les e-mails de TD Ameritrade ont diminué de 30 %. L’investissement des collaborateurs a également augmenté. Par exemple, le taux de lecture des e-mails de l’équipe en charge du segment du commerce de détail était de seulement 50 % avant 2020. Après avoir créé un canal #annonce dans Slack, le taux de lecture de ce segment a grimpé jusqu’à atteindre 99 %. Le bot personnalisé a permis d’accélérer l’efficacité à l’échelle de l’entreprise et traite désormais 2 500 questions d’assistance par semaine.

Pour TD Ameritrade, la culture numérique que l’entreprise a commencé à développer avec des outils de communication comme Slack lui a permis d’effectuer une transition en ligne rapide lorsqu’elle en avait le plus besoin.

DocSpring : la mise en œuvre d’outils numériques pour répondre plus efficacement aux commentaires des clients

DocSpring est une jeune start-up qui aide ses collaborateurs à générer des documents et à automatiser les flux de travail. Même si son produit a pour objectif d’automatiser les flux, bon nombre de ses propres flux de travail internes étaient inefficaces. Les équipes chargées de la relation client s’appuyaient sur de nombreux outils déconnectés pour suivre les commentaires clients et les demandes de fonctionnalités. Avec un système mal organisé, il était difficile de répondre aux besoins des clients de manière efficace et de concevoir de meilleurs produits.

Pour régler ce problème, les dirigeants de l’entreprise ont mis en place un logiciel de suivi des demandes de fonctionnalités intégré à leur outil d’assistance client, à leurs e-mails et à Slack. En centralisant leurs commentaires clients dans un seul endroit, l’entreprise était en mesure de déterminer plus clairement ce que leurs clients pensaient de leurs produits afin de travailler de façon plus efficace.

Up : une culture centrée sur le numérique qui a aidé la start-up de fintech australienne à atteindre 340 000 clients

Les besoins bancaires des jeunes Australiens diffèrent de ceux de leurs parents. Up, une start-up de banque en ligne, s’est lancée en 2018 pour répondre à ces besoins en fournissant une application bancaire élégante soutenue par un excellent service client. L’application offre des informations en temps réel sur les dépenses ainsi qu’une gamme de fonctionnalités pour aider les clients à budgétiser, dépenser, économiser et transférer de l’argent en toute facilité. L’entreprise a fait le choix de privilégier des fonctionnalités numériques simples, mais puissantes. Et ce pari a porté ses fruits : Up a gagné plus de 340 000 clients depuis son lancement, et elle continue de grandir à un rythme soutenu.

L’essence même de Up repose sur le numérique. L’équipe utilise Slack pour organiser les réponses aux demandes d’assistance des clients et respecte en moyenne un délai de réponse de quatre minutes. Cette vitesse est exceptionnelle : la moyenne du secteur se situe entre quatre heures et quatre jours. Ses outils de communication permettent aussi de regrouper les équipes d’ingénieurs, des produits, d’assistance client et du marketing. Lorsque l’équipe d’ingénieurs résout un bug, celles de l’assistance client et du marketing sont en mesure de se coordonner pour en informer les clients dans les plus brefs délais.

La culture numérique instaurée par Up est l’une des raisons pour lesquelles elle répond avec succès aux besoins d’une génération numérique et leur offre la meilleure assistance client.

La culture numérique, ou la nécessité d’utiliser les meilleurs outils de communication numérique

Passer au numérique a longtemps signifié se démarquer de la concurrence. Aujourd’hui, il s’agit surtout de tenir le rythme. Les entreprises se tournent de plus en plus vers le numérique, et la transformation numérique est plus efficace lorsqu’elle s’appuie sur une culture numérique solide. Les équipes les mieux préparées au changement utilisent des outils de communication numérique modernes, se sentent prêtes à en adopter de nouveaux et adaptent continuellement leur façon de travailler.

Alors, comment créer une culture numérique solide au sein de votre entreprise ? Commencez par utiliser les bons outils de communication. Slack vous fournit ces outils. Essayez Slack gratuitement ou échangez avec notre équipe commerciale.