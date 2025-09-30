Slack lance le Future Forum, un consortium qui vise à aider les entreprises à réaliser les transformations nécessaires pour réussir dans notre nouvelle économie. Le Future Forum se concentre sur l’idée qu’il est impératif pour les entreprises de transformer leurs modes de fonctionnement. Le bénéfice est majeur : des équipes diversifiées, composées de collaborateurs talentueux travaillant ensemble vers un objectif commun, capables de réagir rapidement aux opportunités et adaptables au changement.

L’insatisfaction face au manque d’évolution des modes de travail est latente depuis des années. La crise sanitaire a déclenché une révolution. Le passage soudain au télétravail est l’occasion de questionner des années de rigidité en matière de culture d’entreprise, où tous les collaborateurs doivent être présents au bureau de 9 h à 17 h. Le télétravail a incontestablement amélioré le bien-être personnel de certains collaborateurs. Néanmoins, un nouveau problème se pose. La plupart des entreprises se sont en effet contentées de remplacer les interactions en présentiel par des visioconférences, ce qui met à mal les relations interpersonnelles entre les collaborateurs. Cette difficulté touche tout particulièrement les groupes socio-économiques historiquement désavantagés.

C’est le moment idéal (ou nécessaire) de revoir les bases du fonctionnement de votre entreprise. C’est l’occasion de réinventer la culture et les normes de travail que nous suivons, ainsi que les outils et les technologies avec lesquels nous travaillons.

Le Future Forum impulsera cette évolution de deux manières :

Par des recherches, des études de cas et des notes de synthèse originales : ces activités seront réalisées en collaboration avec des établissements universitaires de premier plan, par exemple avec Pamela Hinds, professeur à l’université de Stanford. Par des événements organisés régulièrement : il s’agira aussi bien de discussions informelles avec des responsables présentant leurs bonnes pratiques et exposant les défis majeurs auxquels ils ont été confrontés que d’événements publics où des acteurs de premier plan partageront des informations et débattront de solutions.

À l’occasion de son lancement, le Future Forum publie un aperçu des données de son premier document original. L’Index de l’expérience des salariés en télétravail contient des données et des informations sur la façon dont les collaborateurs s’adaptent au télétravail . D’autres informations issues du rapport seront publiées lors de la conférence Frontiers de Slack en octobre. Voici quelques informations préliminaires importantes :

Seuls 12 % des salariés déclarent avoir l’intention de retourner travailler exclusivement au bureau. L’écrasante majorité, 72 %, souhaite combiner télétravail et travail au bureau.

Les principaux avantages du télétravail sont notamment la disparition du trajet domicile-travail, la réalisation d’économies financières, et l’amélioration de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Les principaux défis sont notamment la difficulté de tisser des liens avec ses collègues, un sentiment accru de solitude ou d’isolement, et l’impossibilité de savoir ce sur quoi ses collègues travaillent.

L’étude montre que les salariés vivent le télétravail de façon très différente selon leur situation personnelle. Comme le montre ce graphique, ce que certains conçoivent comme un avantage peut être perçu par d’autres comme un obstacle.

Comment le télétravail impacte-t-il l’expérience du travail ?

L’étude révèle également des problèmes profonds d’inégalités raciales dans la façon dont les collaborateurs vivent le télétravail. Soixante-cinq pour cent des salariés blancs affirment que leur directeur les soutient lorsqu’ils ont besoin d’aide, contre 46 % des salariés noirs.

Les résultats de l’étude prouvent que les lacunes en termes de diversité et d’inclusivité exigent une action urgente. Comme l’écrit le professeur d’économie Brian Lowery, de Stanford : « Les échecs en termes de diversité sont fondamentalement des échecs de leadership. Plus précisément, ils révèlent l’incapacité à comprendre ce qui constitue un leadership de qualité et la façon dont il aborde les défis que pose la diversité dans une entreprise. » Autrement dit, aucune entreprise ne devrait tolérer ces défaillances plus longtemps. Nous devons saisir cette opportunité pour renouer avec les collaborateurs qui se heurtent à l’homogénéité de l’entreprise et leur donner les moyens de surmonter cet obstacle.

L’étude a révélé que le télétravail présentait à la fois des avantages et des inconvénients pour les salariés durant la crise actuelle. Elle montre également que les entreprises doivent revoir leurs méthodes de travail pour réussir dans notre économie post-pandémie.

L’heure est venue de changer radicalement nos méthodes de travail. Le Future Forum vous accompagne dans cette aventure.

Pour en savoir plus sur le Future Forum, consultez le site https://futureforum.com.