Une coordination modèle entre les campus, le personnel et les étudiants de l’école 42

42 est un établissement d’enseignement supérieur en informatique unique en son genre. Fondé à Paris en 2013, il ne fait payer aucuns frais de scolarité. Il ne propose pas non plus d’enseignants, de cours ni de livres. Son modèle pédagogique s’articule autour de l’apprentissage entre pairs et du travail sous forme de projets.

Égalité, ouverture et excellence sont les maîtres mots de l’école, qui a pour mission de démocratiser le codage et de favoriser l’inclusion des minorités ainsi que des personnes défavorisées. Les étudiants sont sélectionnés selon leurs résultats à la « Piscine », un test d’un mois qui évalue leur potentiel, plutôt que sur leurs résultats à des examens précédents ou leur capacité à financer leurs études. Pour postuler, aucun diplôme n’est demandé. De même, aucune expérience en codage n’est exigée.

Ce modèle a énormément de succès. Les étudiants, qui acquièrent de solides compétences en matière d’initiative et de résolution de problèmes, sont très demandés avant même d’avoir terminé leur formation. Depuis son lancement, 42 a étendu ses activités à l’international et compte désormais 35 campus à travers le monde, de Paris à Rio, en passant par Tokyo et Moscou.

La collaboration a été essentielle à la réussite de 42, et ce dès le premier jour. En définitive, 42 fonde son modèle pédagogique sur l’apprentissage mutuel entre les étudiants et s’appuie sur Slack pour y parvenir. Grâce aux canaux Slack, un espace centralisé pour le partage de messages, d’outils et de fichiers, les étudiants peuvent collaborer sur des projets en temps réel, sans craindre que les messages se perdent ou soient oubliés dans les boîtes e-mail. Sur chaque campus 42, les membres du personnel utilisent Slack pour renforcer les communautés d’étudiants, en créant des canaux à diverses fins : annonces, résolution de problèmes, clubs ou encore événements sociaux.

En interne, Slack fait partie intégrante des activités quotidiennes de 42. Sur les campus, les canaux Slack sont utilisés pour le support informatique, l’administration système et l’élaboration des cours, tandis que les applications Slack permettent de déverrouiller des portes, d’ouvrir des barrières de parking et de diffuser de la musique dans les salles de classe. À l’échelle internationale, l’équipe de direction de 42 s’appuie sur les canaux pour renforcer ses relations avec les campus à travers le monde. Pour Nicolas Baberian, directeur des opérations de 42, Slack est au cœur de la communication de l’école. Découvrez-en davantage ci-dessous.

Se tenir au courant des incidents et des alertes dans tous les campus

Au siège social de 42, l’équipe utilise des canaux Slack spécifiques pour gérer la formation des étudiants, les aspects technologiques ainsi que l’assistance à travers son réseau de campus. Le canal #_changelogs, par exemple, est destiné aux modifications apportées aux outils et aux programmes de 42. Le canal #_announcements permet quant à lui de diffuser les actualités de l’école au personnel à travers le monde. L’équipe utilise également Slack à un niveau plus granulaire avec les campus.

« À mesure que notre réseau de campus s’agrandit, nous devons informer de plus en plus de personnes », explique Nicolas Baberian. « Grâce à Slack, nous pouvons facilement créer un canal et ainsi transmettre les bonnes informations à toutes les personnes concernées, qui disposent par ailleurs d’un moyen de communication direct en cas de remarque ou de question. »

42 a intégré dans Slack certaines de ses applications les plus populaires, notamment Stack Overflow, GitHub et Jira. Les mises à jour relatives au statut de ses serveurs et aux certificats sont désormais directement redirigées dans des canaux Slack spécifiques. Ainsi, les développeurs n’ont pas à basculer entre différentes interfaces et peuvent travailler plus rapidement.

Avec l’intégration Jira, l’équipe de 42 est automatiquement informée en cas d’incident majeur. Par exemple, si les étudiants d’un campus ne parviennent pas à accéder à un examen, l’application crée automatiquement un ticket de support dans #_it et publie également un message concernant le problème dans d’autres canaux Slack pertinents. Cette visibilité permet à 42 de rester au fait de chaque problème, peu importe l’heure.

« Si l’équipe centrale n’est pas disponible, les autres campus peuvent contribuer à la résolution du problème », affirme Nicolas Baberian. « Par exemple, le campus de Bangkok peut aider celui de Tokyo car tous deux sont situés sur le même fuseau horaire. Avec Slack, nous allons au-delà de la simple communication individuelle. »

« Nos collaborateurs apprécient la façon dont Slack facilite leur travail. Réactivité, rapidité, intégration et ouverture sont les mots qui reviennent le plus souvent dans leurs commentaires vis-à-vis de cet outil. » Nicolas Baberian Directeur des opérations, 42

Une expérience étudiante simplifiée grâce à Slack

Slack s’intègre à tous les aspects de la vie étudiante de l’école. Chaque campus dispose de canaux ouverts pour les annonces étudiantes. Grâce à un vaste choix de canaux spécifiques, les étudiants qui partagent des centres d’intérêt communs peuvent entrer en contact. Les membres du personnel des campus utilisent des applications Slack personnalisées afin de gérer les installations physiques. Par exemple, le campus de Paris dispose d’applications qui permettent de diffuser de la musique dans les salles de classe, d’ouvrir les barrières du parking et de déverrouiller les portes d’un bâtiment.

« Si un étudiant souhaite accéder à une salle en particulier, il en fait la demande à l’application Slack, qui le connecte au système de sécurité afin de traiter immédiatement sa requête », explique Nicolas Baberian. « En effet, nous utilisons Slack pour automatiser bon nombre de nos tâches quotidiennes. Avec Slack, nous pouvons redémarrer un ordinateur, lire une session et extraire des informations. Cet outil peut également créer des projets spécifiques, lancer des évaluations et même signaler des triches. »

« Grâce aux applications Slack, nous pouvons automatiser des tâches répétitives, ce qui nous permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment important. » Nicolas Baberian Directeur des opérations, 42

L’apprentissage entre pairs est l’un des piliers de la philosophie de 42 et Slack permet de répondre à cette ambition. Les étudiants utilisent des canaux Slack pour identifier des camarades avec des intérêts communs, gérer des groupes de projet, assigner des tâches, organiser des discussions et planifier des examens.

Les étudiants ont également développé des centaines d’applications Slack personnalisées afin de simplifier leur travail.

Ah!ssistant est l’une de ces applications. Si une personne saisit « !reset » dans un canal, Ah!ssistant lui explique comment réinitialiser sa session sur son ordinateur. Si une personne demande l’adresse e-mail d’un membre du personnel, Ah!ssistant publiera automatiquement une réponse.

« Nos étudiants utilisent Slack dès le premier jour et se l’approprient totalement », déclare Nicolas Baberian. « De la création de leurs propres canaux à l’élaboration d’applications personnalisées à des fins diverses, ils utilisent Slack comme un espace de communication et de travail centralisé. »

« Slack est présent tout au long de la formation de nos étudiants. C’est un élément clé de leurs interactions avec notre programme pédagogique. » Nicolas Baberian Directeur des opérations, 42

Proposant un modèle de formation innovant, 42 a démarré ses activités avec un premier campus à Paris. L’école s’est ensuite constitué un réseau international interconnecté et entièrement dédié à la formation des développeurs informatiques de demain. Slack a permis à 42 de proposer une collaboration transparente essentielle à cette croissance.

« Slack est au cœur de notre réussite et de celle de nos étudiants », lance Baberian. « Nous avons pour objectif d’étendre notre réseau à 50 campus d’ici 2025 et nous pourrons compter sur Slack pour relever ce défi. »