Comment Slack facilite l’intégration des nouveaux employés

L’intégration d’un nouveau collaborateur ne se limite pas à cocher une case pour les ressources humaines. C’est l’occasion de permettre à vos nouveaux salariés d’être opérationnels rapidement, afin qu’ils se sentent impliqués dès leur arrivée.

Du moins, si vous vous y prenez de la bonne manière.

Auparavant, l’accueil des nouveaux collaborateurs se résumait à une vidéo de bienvenue (complétée par une intervention maladroite de l’équipe de direction), ou une pile de documents papier. Pire encore : le processus d’intégration était parfois inexistant.

Aujourd’hui, les choses ont évolué. Un processus d’onboarding médiocre est une expérience négative pour le collaborateur. À l’échelle de l’entreprise, cela peut s’avérer catastrophique. En effet, si une intégration réussie stimule l’expérience collaborateur, elle est aussi synonyme de résultats optimisés pour l’entreprise : productivité, performances et bénéfices.

Le rapport de Gallup sur l’État de la population active américaine indique que les collaborateurs peu impliqués sont deux fois plus susceptibles de chercher un nouvel emploi que les collaborateurs investis. D’autre part, les entreprises dont les collaborateurs sont particulièrement investis surpassent leurs pairs de 147 % en termes de bénéfices par action.

Une meilleure méthode d’intégration des nouveaux collaborateurs

Optimisez vos processus d’onboarding.Pour le bien de vos collaborateurs et de toute l’entreprise. Voici comment vous y prendre avec Slack.

1. Réservez-leur un accueil chaleureux dès le premier jour

Faites en sorte que les nouvelles recrues se sentent bien. Pourquoi ne pas leur montrer rapidement les lieux ? Utiliser des intégrations comme l’assistant d’onboarding GreetBot vous permet d’automatiser les messages de bienvenue et les rappels, mais aussi de partager des liens et documents utiles.

Un accueil parfait, ce n’est pas juste un plus. C’est une étape essentielle du processus d’intégration, qui réduit le temps de prise de poste, afin que vos collaborateurs atteignent rapidement leur productivité maximale.

2. Créez des canaux #nouvelles-recrues

De nouvelles recrues sont arrivées ? Mettez à leur disposition un endroit où elles peuvent consulter les réponses aux questions fréquentes, accéder aux documents importants, et rencontrer les salariés dans la même situation qu’elles. Si vous recrutez à grande échelle, créez plusieurs canaux afin de rassembler toutes les nouvelles recrues en fonction de leur date d’embauche.

Vous améliorerez ainsi la productivité tout en favorisant l’implication des salariés. Les nouveaux arrivants pourront rencontrer leurs pairs et obtenir rapidement les informations essentielles, comme la politique de l’entreprise, mais aussi des conseils sur les meilleurs endroits où déjeuner !

3. Assurez-vous que les nouvelles recrues soient opérationnelles immédiatement

Pour que les nouveaux collaborateurs soient à la page sur un projet, beaucoup se contentent de leur transférer d’innombrables fils de discussion e-mails, tout en leur souhaitant bonne chance.

Nous avons une meilleure solution pour vous. Invitez-les dans un canal de projet, où ils pourront trouver facilement ce qu’ils recherchent : messages et fichiers épinglés, membres de l’équipe et discussions. Un défilement ou une recherche suffisent.

4. Aidez les nouveaux collaborateurs à résoudre eux-mêmes les problèmes qu’ils rencontrent

Personne n’a envie d’être un fardeau en arrivant dans une nouvelle entreprise. Autorisez le libre-accès à la documentation afin d’aider les nouvelles recrues à obtenir des réponses par elles-mêmes. En outre, ce système permet de soulager votre équipe des ressources humaines, qui n’aura plus à traiter autant de demandes administratives.

Slack intègre les applications que vos salariés utilisent le plus pour rester productifs et être au point sur les tâches liées aux ressources humaines. Nous vous proposons des applications comme Dropbox, Salesforce, G Suite, Workday, Okta, UltiPro, et bien d’autres.

5. Rappelez-leur les informations importantes

Vous avez la possibilité de programmer des messages automatisés afin qu’ils arrivent à des moments clés. L’objectif : inciter vos nouvelles recrues à terminer le prochain point sur leur liste de tâches d’onboarding. Finis les délais non respectés et le temps perdu à courir après les collaborateurs. La priorité : permettre aux nouveaux salariés d’atteindre leur pleine productivité (et une confiance totale) le plus rapidement possible.

À vous de jouer

Ne considérez pas l’intégration des nouveaux salariés comme une simple case à cocher pour les ressources humaines. Abordez-la plutôt comme une opportunité de lancer vos recrues vers la pleine productivité. Leurs premiers jours et leurs premières semaines doivent leur donner un avant-goût positif de la suite.

Comme le souligne le rapport Gallup, « des salariés investis fournissent de meilleurs résultats opérationnels que les autres, quels que soient le secteur d’activité, la taille de l’entreprise, la nationalité ou le contexte économique. »

Conclusion : donnez à vos nouvelles recrues (et à l’ensemble de votre entreprise) les meilleures chances de réussite, dès le premier jour.

Découvrez toutes les applications pour l’onboarding dans la liste des applications Slack.