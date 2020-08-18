Futur du travail : le guide pratique Slack

Vous avez constaté que les méthodes de travail ont radicalement changé ces derniers mois. Si vous alliez au bureau tous les jours, ce n’est sans doute plus le cas aujourd’hui. Les vidéoconférences ont remplacé les réunions en présentiel, vous travaillez sur la table du salon et vos habitudes quotidiennes sont chamboulées.

Partout dans le monde, les entreprises et les employés doivent faire face à une nouvelle réalité du travail, dans laquelle le bureau n’est plus le centre névralgique de l’entreprise.

Mais cette nouvelle phase n’est que le début d’une transformation en profondeur du travail. Ces changements ne sont pas sans difficulté. Si seulement il existait un guide pour vous faciliter la tâche…

Le voici !

Après avoir observé la manière dont des centaines d’entreprises traversent cette période d’incertitude, nous avons rédigé Anticiper l’avenir du travail. Nous avons échangé avec les dirigeants d’entreprises de plusieurs tailles et secteurs d’activité, pour en tirer des enseignements utiles.

Nous avons découvert que, quelle que soit la taille et quel que soit le secteur, chaque entreprise traverse cinq évolutions. Dans ce guide, nous abordons chacun de ces chantiers, et proposons des conseils concrets pour vous permettre de conduire le changement et d’adapter votre structure pour réussir quelles que soient les évolutions à venir.

Téléchargez notre guide pour :

découvrir comment les entreprises les plus performantes s’adaptent à la transformation rapide du travail, tout en renforçant l’implication et l’agilité de leurs équipes ;

penser au-delà de la crise et envisager plus globalement l’entreprise de demain, focalisée sur l’innovation et la productivité ;

comprendre comment mettre en place une organisation plus inclusive et optimiser la prise de décision en donnant davantage de moyens à vos collaborateurs.

Nous savons que ces évolutions ne sont pas simples à intégrer, alors voici quelques conseils pour vous aider dans cette transition.