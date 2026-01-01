Les grands enjeux de l’avenir du travail, par les CEOs de Slack et Atlassian

Cette conférence en ligne s’adresse de préférence à :

De nouveaux modèles de travail sont en train d’émerger et ces changements ont fortement été accélérés par la crise du COVID. Pour beaucoup d’entre nous, la mise en place du travail à distance a été un vrai défi.

Mike Cannon-Brookes, PDG d’Atlassian et Stewart Butterfield, PDG de Slack, partagent leur expérience sur la manière d’appréhender les nouveaux enjeux de l’avenir du travail.

Ce que vous allez apprendre : Comment les entreprises innovantes restent agiles et résilientes

Comment le passage au télétravail de masse impacte les organisations

La montée en puissance (et les risques) liés à un leadership plus ouvert et à des prises de décisions plus transparentes

Intervenants :