Les grands enjeux de l’avenir du travail, par les CEOs de Slack et Atlassian

Cette conférence en ligne s’adresse de préférence à :
- Décisionnaires de l’entreprise
- Développeurs
- Propriétaires et administrateurs
- Professionnels de la technologie
De nouveaux modèles de travail sont en train d’émerger et ces changements ont fortement été accélérés par la crise du COVID. Pour beaucoup d’entre nous, la mise en place du travail à distance a été un vrai défi.
Mike Cannon-Brookes, PDG d’Atlassian et Stewart Butterfield, PDG de Slack, partagent leur expérience sur la manière d’appréhender les nouveaux enjeux de l’avenir du travail.
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