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Webinar

Quelles approches emprunter aux entreprises en forte croissance ?

2 pépites de la tech française témoignent

60 min

Cette conférence en ligne s’adresse de préférence à :

  • Propriétaires et administrateurs
  • Managers des personnes

Sarah Boudhabhay, Head of Culture & Responsibility chez ManoMano (59% d’augmentation de CA en 2019), et Maxime Wertheim, IT Manager chez Voodoo (4 milliards de jeux téléchargés en 5 ans d’existence) vous offrent un tour d’horizon de leurs bonnes pratiques.

Intervenants :

Jean-Marc GotteroDirecteur France, Slack
Sarah BoudhabhayHead of Culture & Responsibility, ManoMano
Maxime WertheimIT Manager, Voodoo.io

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