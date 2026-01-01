Quelles approches emprunter aux entreprises en forte croissance ?

Cette conférence en ligne s’adresse de préférence à :
- Propriétaires et administrateurs
- Managers des personnes
Sarah Boudhabhay, Head of Culture & Responsibility chez ManoMano (59% d’augmentation de CA en 2019), et Maxime Wertheim, IT Manager chez Voodoo (4 milliards de jeux téléchargés en 5 ans d’existence) vous offrent un tour d’horizon de leurs bonnes pratiques.
Intervenants :
Parfait !
Merci beaucoup pour votre feedback !
Bien compris !
Merci pour vos commentaires.
Oups ! Nous rencontrons quelques difficultés. Veuillez réessayer plus tard.