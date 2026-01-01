Un espace de travail ne peut être supprimé que par son propriétaire principal. Si vous n’assumez pas ce rôle, contactez votre propriétaire principal pour obtenir de l’aide.

Conseil : vous avez besoin de modifier le nom ou l’URL de votre espace de travail ? Dans ce cas, aucun besoin de supprimer votre espace de travail. Vous pouvez modifier ces données dans la section Paramètres et autorisations sous Nom de l’espace de travail et URL.

Supprimer un espace de travail

La suppression d’un espace de travail étant permanente, veillez à ne pas en supprimer un par erreur. Il est impossible de récupérer les messages et fichiers d’un espace de travail supprimé. Ainsi, nous vous recommandons de d’abord exporter les données de votre espace de travail.

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale. Sélectionnez Paramètres de l’espace de travail dans le menu. Faites défiler la page vers le bas jusqu’à Supprimer l’espace de travail. Cliquez sur Supprimer l’espace de travail. Cochez la case pour confirmer que vous voulez supprimer l’espace de travail. Saisissez le mot de passe de votre compte Slack et cliquez sur Oui, supprimer mon espace de travail.

Remarque : si vous vous connectez à Slack via la méthode d’authentification unique (SSO) et que vous avez oublié votre mot de passe Slack, vous pouvez le réinitialiser. Si vous n’avez pas défini de mot de passe pour vous connecter à Slack, vous pouvez demander une réinitialisation de mot de passe afin d’en créer un pour votre compte.