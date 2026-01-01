Administração do workspace
Quer saber mais sobre como configurar uma equipe? Temos exatamente o que você precisa.
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A exclusão do workspace é permanente. Por isso, tenha cuidado. Mensagens e arquivos não podem ser recuperados após a exclusão de seu workspace, por isso recomendamos
exportar os dados de seu workspace primeiro.
No computador, clique em
Administrador na barra lateral. Selecione
Configurações do workspace no menu. Role a página para baixo até
Excluir workspace. Clique em
Excluir workspace. Marque a caixa para confirmar que quer excluir o workspace.
Insira sua senha da conta do Slack e clique em
Sim, excluir meu workspace. Observação: se você entrar no Slack com logon único (SSO) e esquecer sua senha, poderá redefini-la. Se você não definiu uma senha ao entrar no Slack, solicite uma redefinição para adicionar uma à sua conta.
Quem pode usar este recurso?
Os workspaces só podem ser excluídos pelo
proprietário principal. Disponível em
todos os planos Ótimo!
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