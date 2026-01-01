Somente o proprietário principal de um workspace pode excluí-lo. Se você não tem essa função, entre em contato com o proprietário principal para obter ajuda.

Dica: precisa alterar o nome ou a URL do workspace? Não é necessário excluí-lo. Você pode fazer isso em Configurações e permissões em Nome e URL do workspace.

Remover um workspace

A exclusão do workspace é permanente. Por isso, tenha cuidado. Mensagens e arquivos não podem ser recuperados após a exclusão de seu workspace, por isso recomendamos exportar os dados de seu workspace primeiro.

No computador, clique em Administrador na barra lateral. Selecione Configurações do workspace no menu. Role a página para baixo até Excluir workspace. Clique em Excluir workspace. Marque a caixa para confirmar que quer excluir o workspace. Insira sua senha da conta do Slack e clique em Sim, excluir meu workspace.

Observação: se você entrar no Slack com logon único (SSO) e esquecer sua senha, poderá redefini-la. Se você não definiu uma senha ao entrar no Slack, solicite uma redefinição para adicionar uma à sua conta.