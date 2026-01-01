Slack organise les conversations de votre espace de travail dans des espaces dédiés appelés canaux. Les canaux, qu’ils soient consacrés à un projet, à un sujet donné ou à une équipe, centralisent toutes les informations et toutes les personnes qui doivent y avoir accès dans le cadre d’un objectif commun. Continuez votre lecture pour découvrir comment parcourir et rejoindre les canaux de votre espace de travail.

Conseil : si vous avez reçu une invitation à travailler avec une autre entreprise dans un canal à l’aide de Slack Connect, découvrez comment accepter cette invitation.



Rejoindre des canaux

Tous les membres (à l’exception des invités et des membres de première ligne) peuvent parcourir et rejoindre les canaux publics de leur espace de travail. Pour rejoindre un canal privé, vous devez y être ajouté(e) par un membre de ce canal.

Ordinateur API Depuis l’Accueil , cliquez sur Répertoires . Cliquez sur l’onglet Canaux . Parcourez la liste des canaux publics dans votre espace de travail ou recherchez un canal par son nom ou sa description. Choisissez un canal dans la liste pour l’afficher. Appuyez sur Rejoindre le canal. Appuyez sur la Barre de recherche en bas de l’écran Accueil. Recherchez le nom du canal. Appuyez sur le nom d’un canal pour l’ouvrir, puis sur Rejoindre le canal.



Rejoindre temporairement un canal

Vous pouvez rejoindre temporairement un canal public. Celui-ci apparaîtra dans la section Canaux temporaires de la barre latérale et vous en serez automatiquement retiré après une période prédéfinie.

Depuis votre ordinateur, accédez à un canal que vous souhaitez rejoindre temporairement. Cliquez sur la flèche ou sur le bouton Rejoindre le canal. Choisissez la durée pour laquelle vous souhaitez rejoindre le canal : Juste pour aujourd’hui, Pendant 48 heures ou Pendant une semaine.