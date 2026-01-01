O Slack organiza as conversas no seu workspace em espaços específicos chamados canais. Eles reúnem as pessoas, as ferramentas e as informações certas para tratar de um objetivo em comum, como trabalhar em um projeto específico ou discutir um determinado assunto com sua equipe. Continue lendo para saber como encontrar e entrar em canais no seu workspace.

Dica: se você receber um convite para trabalhar com outra empresa em um canal do Slack Connect, saiba como aceitar o convite.



Como entrar em canais

Todos os membros (mas não os convidados ou membros da linha de frente) podem procurar e entrar em canais públicos do workspace. Para entrar em um canal privado, é necessário ser adicionado por um membro existente do canal.

Área de trabalho Dispositivos móveis Em Início, clique em Diretórios. Clique na guia Canais. Explore a lista de canais públicos do seu workspace ou pesquise um canal pelo nome ou descrição. Selecione um canal da lista para visualizá-lo. Clique em Entrar no canal. Toque na barra de pesquisa na parte inferior da tela de início. Pesquise um canal pelo nome. Toque no nome de um canal para abri-lo e depois toque em Entrar no canal.



Entrar temporariamente em um canal

Você pode entrar temporariamente em um canal público. Ele aparecerá na seção Canais temporários na barra lateral e você será automaticamente removido após o período definido.

No computador, acesse um canal que você gostaria de entrar temporariamente. Clique na seta no botão Entrar no canal. Selecione por quanto tempo você quer estar no canal: Só hoje, Por 48 horas ou Por uma semana.