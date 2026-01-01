Slack organizza le conversazioni nella tua area di lavoro in spazi dedicati chiamati canali. I canali mettono insieme le persone, gli strumenti e le informazioni giuste per uno scopo comune, ad esempio lavorare a un progetto specifico o discutere di un argomento in particolare col tuo team. Continua a leggere per scoprire come trovare e unirti ai canali nella tua area di lavoro.
Suggerimento: se sei stato invitato a collaborare con un’altra azienda in un canale utilizzando Slack Connect, scopri come accettare l’invito.
Entrare nei canali
Tutti i membri (ma non gli ospiti o i membri operativi) possono esplorare e unirsi ai canali pubblici nella loro area di lavoro. Per unirsi a un canale privato, devi essere aggiunto da un membro esistente del canale.
Desktop
Mobile
Da Home clicca su Directory.
Clicca sulla scheda Canali .
Esplora l’elenco dei canali pubblici nella tua area di lavoro o cerca un canale utilizzando il nome o la descrizione.
Seleziona un canale dall’elenco per visualizzarlo.
Clicca su Entra nel canale.
Tocca la barra di ricerca nella parte inferiore della schermata Home.
Cerca un canale in base al nome.
Tocca il nome di un canale per aprirlo, quindi tocca Entra nel canale.
Entrare temporaneamente in un canale
Puoi entrare temporaneamente in un canale pubblico. Il canale verrà visualizzato nella sezione Canali temporanei della barra laterale e l’accesso sarà revocato automaticamente al termine del periodo di tempo impostato.
Dal desktop visita un canale in cui desideri entrare temporaneamente.
Clicca sulla freccia sul pulsante Entra nel canale.
Scegli per quanto tempo vuoi rimanere nel canale: Solo per oggi, Per 48 ore oppure Per una settimana.
Chi può utilizzare questa funzione?
Tutti i membri tranne gli ospiti e i membri operativi