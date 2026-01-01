Slack organisiert Unterhaltungen in deinem Workspace in speziell dafür vorgesehenen Bereichen, die als Channels bezeichnet werden. Channels bringen die richtigen Leute und Informationen für einen gemeinsamen Zweck zusammen – etwa für ein bestimmtes Projekt, Thema oder Projekt-Team. Lies weiter, um zu erfahren, wie du Channels in deinem Workspace findest und ihnen beitrittst.

Tipp: Wenn du eingeladen wurdest, mit einem anderen Unternehmen über Slack Connect zu arbeiten, sieh dir hier an, wie du die Einladung annimmst.



Channels beitreten

Alle Mitglieder (nicht jedoch Gäste oder Frontline-Mitglieder) können Offene Channels in ihrem Workspace durchsuchen und ihnen beitreten. Damit du einem Geschlossenen Channel beitreten kannst, musst du von einem bestehenden Mitglied dieses Channels hinzugefügt werden.

Desktop Mobile Messaging Klicke in Home auf Verzeichnisse. Klicke auf die Registerkarte Channels. Durchsuche die Liste der Offenen Channels in deinem Workspace oder suche anhand des Namens oder der Beschreibung nach einem Channel. Wähle einen Channel aus der Liste aus, um ihn anzusehen. Tippe auf Channel beitreten. Tippe auf die Suchleiste unten auf der Startseite. Suche nach einem Channel anhand seines Namens. Tippe auf den Namen eines Channels, um ihn zu öffnen, und tippe dann auf Channel beitreten.



Einem Channel vorübergehend beitreten

Du kannst vorübergehend einem offenen Channel beitreten. Diese werden im Bereich Vorübergehende Channels in der Seitenleiste angezeigt, und du wirst nach Ablauf der festgelegten Zeitspanne automatisch entfernt.

Rufe über den Desktop einen Channel auf, dem du vorübergehend beitreten möchtest. Klicke auf den -Pfeil auf dem Button Channel beitreten. Wähle aus, wie lange du in diesem Channel bleiben möchtest: Nur für heute, Für 48 Stunden oder Für 1 Woche.