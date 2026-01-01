Slack organiza las conversaciones de tu espacio de trabajo en ubicaciones específicas llamadas canales. Los canales reúnen a las personas y la información adecuadas para un objetivo común, como trabajar en un proyecto específico o hablar sobre un tema en concreto con tu equipo. Sigue leyendo para aprender a encontrar los canales y unirte a ellos en tu espacio de trabajo.

Consejo: Si te han invitado a trabajar con otra empresa en un canal utilizando Slack Connect, descubre cómo aceptar la invitación.



Cómo unirse a canales

Todos los miembros (menos los invitados y los miembros de primera línea) pueden explorar canales abiertos y unirse a ellos en sus espacios de trabajo. Para unirte a un canal cerrado, un miembro existente del canal debe añadirte.

Ordenador Móvil Desde Inicio, haz clic en Directorios. Haz clic en la pestaña Canales. Explora la lista de canales abiertos de tu espacio de trabajo o busca un canal por su nombre o descripción. Selecciona un canal de la lista para verlo. Haz clic en Unirse al canal. Pulsa la barra de búsqueda situada en la parte inferior de la pantalla Inicio. Busca un canal por su nombre. Pulsa el nombre de un canal para abrirlo, después pulsa Unirse al canal.



Unirse a un canal temporalmente

Puedes unirte temporalmente a un canal abierto. Aparecerá en la sección Canales temporales de la barra lateral, y se te eliminará después del periodo de tiempo establecido.

Desde el ordenador, visita un canal al que quieras unirte de manera temporal. Haz clic en la flecha del botón Unirse al canal. Selecciona durante cuánto tiempo quieres estar en el canal: Solo hoy, 48 horas o 1 semana.