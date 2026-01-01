Les profils Slack facilitent le travail en équipe : les membres peuvent partager des détails utiles, tels que leurs fuseaux horaires ou l’intitulé de leur poste, visibles en un seul coup d’œil. Avec les profils personnalisés, vous pouvez créer de nouveaux champs utilisables selon les besoins. Ainsi, il est possible de partager encore plus d’informations telles que la localisation, la date de début, le profil de réseau social, etc.

Conseil : si vous gérez des membres grâce à la gestion SCIM, vous pouvez vous assurer que les informations du profil ne sont jamais obsolètes en synchronisant automatiquement les informations de votre fournisseur d’identité (IDP) avec les champs du profil Slack.

Ajouter des champs de profils personnalisés

Forfaits Gratuit, Pro et Business+ Forfaits Enterprise Les administrateurs et propriétaires de l’espace de travail peuvent ajouter des champs de profil personnalisés pour tous les membres de leur organisation. Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale. Sélectionnez Paramètres de l’espace de travail dans le menu. Cliquez sur Utilisateurs dans la barre latérale de gauche, puis sélectionnez Profils ou Profils d’Atlas. Cliquez sur Ajouter des personnes ou Ajouter un élément de données au bas de la section, puis suivez les instructions pour ajouter une Étiquette, un Texte du paramètre fictif et toute autre option pour le type de champ. Cliquez sur Publier les modifications. Les administrateurs et propriétaires de l’organisation peuvent ajouter des champs de profil personnalisés pour tous les membres de leur organisation. Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.

Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation. Cliquez sur Utilisateurs dans la barre latérale de gauche, puis sélectionnez Profils ou Profils d’Atlas. Cliquez sur Ajouter des personnes ou Ajouter un élément de données au bas de la section, puis suivez les instructions pour ajouter une Étiquette, un Texte du paramètre fictif et toute autre option pour le type de champ. Cliquez sur Publier les modifications. Remarque : Les champs de profil personnalisés s’afficheront dans tous les espaces de travail de votre organisation.

Remarque : lors de la création ou de la modification d’un champ, vous pouvez sélectionner Afficher dans la recherche pour activer la recherche de ces champs de profil dans Slack.

Gérer les champs du profil

Forfaits Gratuit, Pro et Business+ Forfaits Enterprise Les propriétaires et administrateurs de l’espace de travail peuvent modifier l’étiquette, le texte du paramètre fictif et la source de données pour les champs de profil personnalisés. Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale. Sélectionnez Paramètres de l’espace de travail dans le menu. Cliquez sur Utilisateurs dans la barre latérale de gauche, puis sélectionnez Profils ou Profils d’Atlas. Pour afficher, masquer ou modifier les champs ou sections de profil, cliquez sur les boutons ou sur Modifier. Pour supprimer un champ de profil, cliquez sur Supprimer. Pour enregistrer les changements, cliquez sur Publier les changements. Les propriétaires et administrateurs de l’organisation peuvent modifier l’étiquette, le texte du paramètre fictif et la source de données pour les champs de profil personnalisés. Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.

Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation. Cliquez sur Utilisateurs dans la barre latérale de gauche, puis sélectionnez Profils ou Profils d’Atlas. Pour apporter des changements à un champ ou à une section de profil, cliquez sur le bouton ou cliquez sur Modifier. Pour supprimer un champ de profil, cliquez sur Supprimer. Pour enregistrer les changements, cliquez sur Publier les changements.

Conseil : vous pouvez modifier le libellé d’un champ de profil envoyé à Slack depuis votre fournisseur d’identité et faciliter son utilisation pour vos membres.