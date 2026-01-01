I profili Slack semplificano il lavoro di gruppo consentendo ai membri di condividere informazioni utili, come il fuso orario o la qualifica professionale, in modo che gli altri possano facilmente vederli. Con i profili personalizzati, puoi creare nuovi campi di profilo per qualsiasi scopo, per condividere ancora più informazioni, come la posizione geografica, la data di inizio, i profili sui social media, ecc.
Suggerimento: se gestisci i membri con provisioning SCIM, puoi assicurarti che le informazioni del profilo non siano mai obsolete sincronizzando automaticamente le informazioni del tuo provider d’identità con i campi del profilo di Slack.
Aggiungere campi di profilo personalizzati
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
I proprietari e gli amministratori delle aree di lavoro possono aggiungere campi di profilo personalizzati per tutti i membri della loro organizzazione.
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Profili o profiliAtlas.
Clicca su Aggiungi persone o Aggiungi elemento dati in fondo a una sezione, quindi segui le istruzioni per includere un’etichetta, un testo segnaposto e qualsiasi altra opzione per il tipo di campo.
Clicca su Pubblica modifiche.
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono aggiungere campi di profilo personalizzati per tutti i membri della loro organizzazione.
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Profili o profiliAtlas.
Clicca su Aggiungi persone o Aggiungi elemento dati in fondo a una sezione, quindi segui le istruzioni per includere un’etichetta, un testo segnaposto e qualsiasi altra opzione per il tipo di campo.
Clicca su Pubblica modifiche.
Nota: I campi di profilo personalizzati saranno visibili in tutte le aree di lavoro della tua organizzazione.
Nota: quando crei o modifichi un campo, puoi selezionare Mostra nella ricerca per rendere i campi del profilo ricercabili in Slack.
Gestire i campi del profilo
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono modificare l’etichetta, il testo segnaposto e l’origine dei dati per i campi profilo personalizzati.
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Profili o profiliAtlas.
Per nascondere, visualizzare o modificare i campi o le sezioni del profilo, clicca su attiva/disattiva o su Modifica.
Per eliminare un campo del profilo, clicca su Elimina.
Per salvare le modifiche, clicca su Pubblica modifiche.
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono modificare l’etichetta, il testo segnaposto e l’origine dei dati per i campi profilo personalizzati.
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Profili o profiliAtlas.
Per modificare un campo o una sezione del profilo, clicca attiva/disattiva o su Modifica.
Per eliminare un campo del profilo, clicca su Elimina.
Per salvare le modifiche, clicca su Pubblica modifiche.
Suggerimento: puoi modificare l’etichetta di un qualsiasi campo del profilo inviato a Slack dall’IDP per renderlo più intuitivo per i membri.
Chi può utilizzare questa funzione?
Proprietari/amministratori dell’area di lavoro (piani Free, Pro e Business+) e proprietari/amministratori dell’organizzazione (piani Enterprise)