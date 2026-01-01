Os perfis do Slack facilitam o trabalho em equipe. Membros podem compartilhar informações úteis, tais como fuso horário ou cargo, para que as outras pessoas fiquem informadas imediatamente. Com perfis personalizados, você pode criar novos campos de perfil para qualquer finalidade, a fim de compartilhar ainda mais detalhes, como localização, data de início, perfis em redes sociais e muito mais.

Dica: se você gerenciar membros com provisionamento SCIM, é garantido que as informações de perfil nunca ficam desatualizadas. Basta sincronizar automaticamente as informações do provedor de identidade (IDP) com os campos de perfil do Slack.

Adicionar campos de perfil personalizados

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais Os proprietários e administradores de workspaces podem adicionar campos de perfil personalizados para todos os membros da organização. No computador, clique em Administrador na barra lateral. Selecione Configurações do workspace no menu Clique em Pessoas na barra lateral esquerda e selecione Perfis ou Perfis do Atlas. Na parte inferior de uma seção, clique em Adicionar pessoas ou Adicionar elemento de dados. Depois, siga as instruções para incluir um rótulo, texto do espaço reservado e qualquer outra opção para o tipo de campo. Clique em Publicar alterações. Os proprietários e administradores de organizações podem adicionar campos de perfil personalizados para todos os membros da organização. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Pessoas na barra lateral esquerda e selecione Perfis ou Perfis do Atlas. Na parte inferior de uma seção, clique em Adicionar pessoas ou Adicionar elemento de dados. Depois, siga as instruções para incluir um rótulo, texto do espaço reservado e qualquer outra opção para o tipo de campo. Clique em Publicar alterações. Observação: Campos de perfil personalizados serão exibidos em todos os workspaces de sua organização.

Observação: ao criar ou editar um campo, você pode selecionar a opção Aparece na pesquisa para tornar os campos de perfil pesquisáveis no Slack.

Gerenciar campos de perfil

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais Os proprietários e os administradores de workspaces podem editar o rótulo, o texto do espaço reservado e a fonte de dados dos campos de perfil personalizados. No computador, clique em Administrador na barra lateral. Selecione Configurações do workspace no menu Clique em Pessoas na barra lateral esquerda e selecione Perfis ou Perfis do Atlas. Para ocultar, exibir ou editar campos de perfil ou seções, clique no botão de alternância ou em Editar. Para excluir um campo de perfil, clique em Excluir. Para salvar as alterações, clique em Publicar alterações. Os proprietários e os administradores de organizações podem editar o rótulo, o texto do espaço reservado e a fonte de dados dos campos de perfil personalizados. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Pessoas na barra lateral esquerda e selecione Perfis ou Perfis do Atlas. Para fazer alterações em um campo de perfil ou seção, clique no botão de alternância ou em Editar. Para excluir um campo de perfil, clique em Excluir. Para salvar as alterações, clique em Publicar alterações.

Dica: é possível editar o rótulo de qualquer campo de perfil enviado ao Slack no IdP com o objetivo de facilitar o uso para os membros.