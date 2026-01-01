Parcourir vos messages non lus vous permet de visualiser tous les messages envoyés pendant votre absence. Dans Messages non lus sur ordinateur et À voir sur appareil mobile, vous pouvez effectuer différentes actions avec les messages non lus :

Parcourez les éléments nouveaux et marquer les messages comme lus.

Ajoutez une réaction à un message, démarrez ou répondez à un fil de discussion, ou utilisez les actions sur les messages.

Passez de la vue Messages non lus à un canal ou aux messages directs pour publier un nouveau message.

Conseil : Vous pouvez également filtrer votre flux Activité pour n’afficher que les messages non lus.



Afficher les messages non lus

Ordinateur Smartphone Dans Accueil , cliquez sur Messages non lus en haut de la barre latérale. Si cette option ne s’affiche pas, vous pouvez modifier les préférences de votre barre latérale afin d’y afficher en permanence les messages non lus. Dans Accueil , appuyez sur À voir . Vous pourrez consulter la liste des messages non lus les plus récents, avec une indication du nombre de messages que vous pouvez parcourir.



Parcourir les messages non lus

Trier et filtrer les conversations non lues

Modifiez le classement de vos messages non lus sur votre ordinateur pour l’adapter à votre manière de travailler. Cliquez sur le menu Trier en haut de la vue Messages non lus pour trier les messages comme votre barre latérale, par ordre alphabétique, par ordre recommandé, par activité la plus récente ou par activité la plus ancienne.

Vous pouvez filtrer les conversations non lues en fonction des sections de votre barre latérale. Pour filtrer, cliquez sur le menu Filtrer à côté de Trier. Pour les forfaits payants, vous pourrez filtrer selon l’une des sections de votre barre latérale personnalisée.

Remarque : Les options de filtrage et de tri des messages non lus sont disponibles uniquement sur ordinateur.



Marquer les messages comme lus

Ordinateur Smartphone Cliquez sur Marquer comme lu pour effacer les messages d’une conversation une fois que vous les avez lus. Vous pouvez également faire défiler la vue Messages non lus vers le bas et cliquer sur Marquer tous les messages comme lus. Si vous avez cliqué trop rapidement sur Marquer comme lu , il vous suffit de cliquer sur Annuler pour restaurer les messages dans la vue Messages non lus .

, il vous suffit de cliquer sur pour restaurer les messages dans la vue . Si vous souhaitez revenir plus tard aux messages d’une conversation, cliquez sur l’icône en forme de flèche à côté du nom de la conversation pour la réduire. Cliquez de nouveau sur l’icône lorsque vous êtes prêt(e) à lire les messages non lus. Dans l’aperçu des messages, balayez vers la droite pour marquer les messages d’une conversation comme lue et passer au message non lu suivant. Vous pouvez également appuyer longuement sur le bouton Marquer comme lu pour marquer tous les messages comme lus. Si vous avez balayé trop rapidement, appuyez sur Annuler pour afficher les messages à nouveau.

pour afficher les messages à nouveau. Pour laisser un message comme non lu et y revenir plus tard, balayez vers la gauche pour l’ignorer.



Actualiser pour afficher les nouveaux messages

Ordinateur Smartphone Si vous recevez de nouveaux messages pendant que vous parcourez la vue Messages non lus, l’icône flèches de synchronisation s’affiche dans l’en-tête. Cliquez sur l’icône pour faire apparaître une toute nouvelle série de messages non lus. Pour afficher les nouveaux messages non plus, vous devez rouvrir la vue À voir. Appuyez sur l’icône de fermeture , puis sur À voir pour rouvrir la vue.



Répondre dans une conversation

Ordinateur Smartphone Si vous souhaitez publier un message dans un canal ou message direct non lu, ou pour accéder à une conversation, cliquez sur l’horodatage d’un message. Pour envoyer un message dans un canal ou message direct non lu, saisissez votre message dans la zone prévue à cet effet. Pour accéder à une conversation, appuyez sur un message non lu, puis sur le nom de la conversation en haut.



Actions sur les messages



Raccourcis clavier

Utilisez ces raccourcis clavier sur ordinateur pour naviguer plus rapidement dans la vue Messages non lus.

Mac Windows Ouvrir la vue Messages non lus ⌘+Maj+A Ctrl+Maj+A Accéder à la liste des messages F6 F6 Naviguer parmi les messages ↑ ou ↓ ↑ ou ↓ Marquer un groupe de messages comme lus Échap Échap Marquer un message comme non lu Option+Clic Alt+Clic Développer ou réduire un groupe de messages ← ou → ← ou →