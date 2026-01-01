Alle ungelesenen Nachrichten anzeigen
Wenn du dir die ungelesenen Nachrichten ansiehst, kannst du alle Nachrichten aufholen, die du verpasst hast, während du abwesend warst. Von Ungelesenes auf dem Desktop und Aufholen auf dem Mobiltelefon – es gibt einige Möglichkeiten, wie du Aktionen mit deinen ungelesenen Nachrichten durchführen kannst:
- Überfliege, was es Neues gibt, und markiere Nachrichten als gelesen.
- Füge eine Reaktion zu einer Nachricht hinzu, starte einen Thread oder antworte auf einen Thread oder verwende Nachrichtenaktionen.
- Wenn du eine neue Nachricht senden möchtest, wechsle von der Ansicht Ungelesenes zu einem Channel oder einer Direktnachricht (DM).
Tipp: Du kannst deinen Feed Aktivität auch filtern, um nur ungelesene Nachrichten anzuzeigen.
Ungelesene Nachrichten anzeigen
Desktop
Mobil
Klicke in Home oben in deiner Seitenleiste auf Ungelesenes. Wenn du diese Option nicht siehst, kannst du deine Persönlichen Einstellungen deiner Seitenleiste so anpassen, dass Ungelesenes immer in deiner Seitenleiste angezeigt wird.
Tippe in Home auf Aufholen. Du siehst eine Vorschau deiner letzten ungelesenen Nachricht und eine Übersicht über die Anzahl der ungelesenen Nachrichten, die du durchblättern kannst.
In ungelesenen Nachrichten navigieren
Ungelesene Unterhaltungen sortieren und filtern
Ändere die Sortierung deiner ungelesenen Nachrichten auf deinem Desktop, um sie bestmöglich deiner Arbeitsweise anzupassen. Klicke auf das Menü Sortieren oben in der Ansicht Ungelesenes, um Nachrichten wie deine Seitenleiste alphabetisch, in einer empfohlenen Reihenfolge, nach der neuesten Aktivität oder nach der ältesten Aktivität zu sortieren.
Du kannst deine ungelesenen Unterhaltungen nach deinen Seitenleistenordnern filtern. Klicke zum Filtern auf das Menü Filtern direkt neben Sortieren. Bei kostenpflichtigen Plänen kannst du nach jedem deiner benutzerdefinierten Seitenleistenordner filtern.
Hinweis: Die Sortier- und Filteroptionen für ungelesene Nachrichten sind nur auf dem Desktop verfügbar.
Nachrichten als gelesen markieren
Desktop
Mobil
Klicke auf Als gelesen markieren, um die Nachrichten einer Unterhaltung nach dem Lesen auszublenden. Du kannst auch zum Seitenende der Ansicht Ungelesenes scrollen und auf Alle Nachrichten als gelesen markieren klicken.
- Wenn du vorschnell auf Als gelesen markieren geklickt hast, klicke einfach auf Rückgängig machen, um diese Nachrichten in der Ansicht Ungelesenes wiederherzustellen.
- Wenn du später noch einmal auf die Nachrichten in einer Unterhaltung zugreifen möchtest, klicke auf das Pfeil-Symbol neben dem Namen der Unterhaltung, um sie einzuklappen. Klicke erneut auf das Symbol, wenn du bereit bist, die ungelesenen Nachrichten anzusehen.
Wische in der Nachrichtenvorschau nach rechts, um die Nachrichten einer Unterhaltung als gelesen zu markieren und zur nächsten ungelesenen Nachricht zu gelangen. Du kannst auch den Button Als gelesen markieren drücken und halten, um alle Nachrichten als gelesen zu markieren.
- Wenn du vorschnell über eine Unterhaltung gewischt hast, tippe auf Rückgängig machen, um die Nachrichten erneut anzuzeigen.
- Wenn du eine Nachricht als ungelesen angezeigt lassen und später auf sie zurückkommen möchtest, wische nach links, um sie zu überspringen.
Aktualisierung für neue Nachrichten
Desktop
Mobil
Wenn neue Nachrichten eintreffen, während du dich in der Ansicht Ungelesenes befindest, wird das Synchronisierungs-Symbol mit den zwei Pfeilen in im Header angezeigt. Klicke auf das Symbol, um weitere ungelesene Nachrichten anzuzeigen.
Wenn du neue ungelesene Nachrichten sehen willst, musst du erneut die Ansicht Aufholen öffnen. Tippe dazu auf das Schließen-Symbol und dann auf Aufholen.
In einer Unterhaltung antworten
Desktop
Mobil
Wenn du eine Nachricht in einem ungelesenen Channel oder einer ungelesenen DM senden oder zu einer Unterhaltung springen möchtest, klicke auf den Zeitstempel einer Nachricht.
Wenn du eine Nachricht in einem ungelesenen Channel oder einer ungelesenen DM senden möchtest, gib deine Antwort in das Nachrichtenfeld ein. Wenn du zu einer Unterhaltung springen möchtest, tippe auf eine ungelesene Nachricht und dann oben auf den Namen der Unterhaltung.
Nachrichtenaktionen
Desktop
Mobil
In der Ansicht Ungelesenes kannst du keine neuen Nachrichten senden, aber du kannst mit der Maus auf eine beliebige Nachricht zeigen und dann auf das Symbol mit den drei Punkten klicken, um die Nachricht zu speichern, sie zu teilen, ihr eine Reaktion hinzuzufügen, sie zu pinnen, eine Erinnerung zu setzen, einen Thread zu starten und mehr.
Tippe und halte eine beliebige Nachricht in der Ansicht Aufholen, um auf die Nachrichtenaktionen zuzugreifen. Dort kannst du eine Reaktion hinzufügen, eine Erinnerung setzen, die Nachricht für später speichern, weiterleiten und mehr.
Tastenkombinationen
Mit diesen Tastenkürzeln kannst du dich auf deinem Desktop in der Ansicht Ungelesenes noch schneller auf den aktuellen Stand bringen.
|Mac
|Windows
|Ansicht Ungelesenes öffnen
|⌘+Umschalttaste+A
|Strg+Umschalttaste+A
|den Fokus auf die Nachrichtenliste zu verlagern
|F6
|F6
|Zwischen Nachrichten navigieren
|↑ oder ↓
|↑ oder ↓
|Eine Gruppe von Nachrichten als gelesen markieren
|Esc
|Esc
|Eine Nachricht als ungelesen markieren
|Option+Klicken
|Alt+Klicken
|Eine Gruppe von Nachrichten erweitern oder ausblenden
|← oder →
|← oder →
Tipp: Eine Liste aller verfügbaren Tastaturkürzel findest du über ⌘+/ (Mac) oder Strg+/ (Windows/Linux) oder besuche die Tastaturkürzel in Slack.