Wenn du dir die ungelesenen Nachrichten ansiehst, kannst du alle Nachrichten aufholen, die du verpasst hast, während du abwesend warst. Von Ungelesenes auf dem Desktop und Aufholen auf dem Mobiltelefon – es gibt einige Möglichkeiten, wie du Aktionen mit deinen ungelesenen Nachrichten durchführen kannst:

Überfliege, was es Neues gibt, und markiere Nachrichten als gelesen.

Füge eine Reaktion zu einer Nachricht hinzu, starte einen Thread oder antworte auf einen Thread oder verwende Nachrichtenaktionen.

Wenn du eine neue Nachricht senden möchtest, wechsle von der Ansicht Ungelesenes zu einem Channel oder einer Direktnachricht (DM).

Tipp: Du kannst deinen Feed Aktivität auch filtern, um nur ungelesene Nachrichten anzuzeigen.



Ungelesene Nachrichten anzeigen

Desktop Mobil Klicke in Home oben in deiner Seitenleiste auf Ungelesenes. Wenn du diese Option nicht siehst, kannst du deine Persönlichen Einstellungen deiner Seitenleiste so anpassen, dass Ungelesenes immer in deiner Seitenleiste angezeigt wird. Tippe in Home auf Aufholen. Du siehst eine Vorschau deiner letzten ungelesenen Nachricht und eine Übersicht über die Anzahl der ungelesenen Nachrichten, die du durchblättern kannst.



In ungelesenen Nachrichten navigieren

Ungelesene Unterhaltungen sortieren und filtern

Ändere die Sortierung deiner ungelesenen Nachrichten auf deinem Desktop, um sie bestmöglich deiner Arbeitsweise anzupassen. Klicke auf das Menü Sortieren oben in der Ansicht Ungelesenes, um Nachrichten wie deine Seitenleiste alphabetisch, in einer empfohlenen Reihenfolge, nach der neuesten Aktivität oder nach der ältesten Aktivität zu sortieren.

Du kannst deine ungelesenen Unterhaltungen nach deinen Seitenleistenordnern filtern. Klicke zum Filtern auf das Menü Filtern direkt neben Sortieren. Bei kostenpflichtigen Plänen kannst du nach jedem deiner benutzerdefinierten Seitenleistenordner filtern.

Hinweis: Die Sortier- und Filteroptionen für ungelesene Nachrichten sind nur auf dem Desktop verfügbar.



Nachrichten als gelesen markieren

Desktop Mobil Klicke auf Als gelesen markieren, um die Nachrichten einer Unterhaltung nach dem Lesen auszublenden. Du kannst auch zum Seitenende der Ansicht Ungelesenes scrollen und auf Alle Nachrichten als gelesen markieren klicken. Wenn du vorschnell auf Als gelesen markieren geklickt hast, klicke einfach auf Rückgängig machen , um diese Nachrichten in der Ansicht Ungelesenes wiederherzustellen.

geklickt hast, klicke einfach auf , um diese Nachrichten in der Ansicht wiederherzustellen. Wenn du später noch einmal auf die Nachrichten in einer Unterhaltung zugreifen möchtest, klicke auf das Pfeil-Symbol neben dem Namen der Unterhaltung, um sie einzuklappen. Klicke erneut auf das Symbol, wenn du bereit bist, die ungelesenen Nachrichten anzusehen. Wische in der Nachrichtenvorschau nach rechts, um die Nachrichten einer Unterhaltung als gelesen zu markieren und zur nächsten ungelesenen Nachricht zu gelangen. Du kannst auch den Button Als gelesen markieren drücken und halten, um alle Nachrichten als gelesen zu markieren. Wenn du vorschnell über eine Unterhaltung gewischt hast, tippe auf Rückgängig machen , um die Nachrichten erneut anzuzeigen.

, um die Nachrichten erneut anzuzeigen. Wenn du eine Nachricht als ungelesen angezeigt lassen und später auf sie zurückkommen möchtest, wische nach links, um sie zu überspringen.



Aktualisierung für neue Nachrichten

Desktop Mobil Wenn neue Nachrichten eintreffen, während du dich in der Ansicht Ungelesenes befindest, wird das Synchronisierungs-Symbol mit den zwei Pfeilen in im Header angezeigt. Klicke auf das Symbol, um weitere ungelesene Nachrichten anzuzeigen. Wenn du neue ungelesene Nachrichten sehen willst, musst du erneut die Ansicht Aufholen öffnen. Tippe dazu auf das Schließen-Symbol und dann auf Aufholen.



In einer Unterhaltung antworten

Desktop Mobil Wenn du eine Nachricht in einem ungelesenen Channel oder einer ungelesenen DM senden oder zu einer Unterhaltung springen möchtest, klicke auf den Zeitstempel einer Nachricht. Wenn du eine Nachricht in einem ungelesenen Channel oder einer ungelesenen DM senden möchtest, gib deine Antwort in das Nachrichtenfeld ein. Wenn du zu einer Unterhaltung springen möchtest, tippe auf eine ungelesene Nachricht und dann oben auf den Namen der Unterhaltung.



Nachrichtenaktionen



Tastenkombinationen

Mit diesen Tastenkürzeln kannst du dich auf deinem Desktop in der Ansicht Ungelesenes noch schneller auf den aktuellen Stand bringen.

Mac Windows Ansicht Ungelesenes öffnen ⌘+Umschalttaste+A Strg+Umschalttaste+A den Fokus auf die Nachrichtenliste zu verlagern F6 F6 Zwischen Nachrichten navigieren ↑ oder ↓ ↑ oder ↓ Eine Gruppe von Nachrichten als gelesen markieren Esc Esc Eine Nachricht als ungelesen markieren Option+Klicken Alt+Klicken Eine Gruppe von Nachrichten erweitern oder ausblenden ← oder → ← oder →