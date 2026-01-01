Visualizzare tutti i messaggi non letti
Consultando i messaggi non letti, potrai metterti in pari con i messaggi che non hai visto mentre eri assente. Da Non letti su desktop e Mettiti in pari su dispositivo mobile, esistono alcuni modi per agire sui messaggi non letti:
- Individuare quelli nuovi e contrassegnare i messaggi come letti.
- Aggiungere una reazione a un messaggio, avviare o rispondere a una conversazione o utilizzare le azioni del messaggio.
- Passare dalla visualizzazione Non letti a un canale o a un messaggio diretto (MD) per inviare un nuovo messaggio.
Suggerimento: Puoi anche filtrare il tuo feed Attività per visualizzare solo i messaggi non letti.
Visualizzare i messaggi non letti
Desktop
Dispositivo mobile
Da Home, clicca su Non letti nella parte superiore della barra laterale. Se non vedi questa opzione, puoi modificare le preferenze della barra laterale in modo da mostrare sempre Non letti nella barra.
Da Home, tocca Mettiti in pari. Vedrai un’anteprima del messaggio non letto più recente e il numero di messaggi non letti tra cui puoi scorrere.
Navigare tra i messaggi non letti
Ordinare e filtrare le conversazioni non lette
Modifica l’ordine dei non letti sul desktop per adattarlo al meglio al tuo modo di lavorare. Clicca sul menu Ordina nella parte superiore della visualizzazione Non letti per ordinare i messaggi come nella barra laterale, in ordine alfabetico, in ordine consigliato, per attività più recente o meno recente.
Puoi filtrare le conversazioni non lette in base alle sezioni della barra laterale. Per filtrare, clicca sul menu Filtra, proprio accanto a Ordina. Con i piani a pagamento, potrai filtrare in base a ogni sezione personalizzata della barra laterale.
Nota: le opzioni per ordinare e filtrare i messaggi non letti sono disponibili solo su desktop.
Contrassegnare i messaggi come letti
Desktop
Dispositivo mobile
Clicca su Contrassegna come letti per cancellare i messaggi da una conversazione dopo averli letti. Puoi anche scorrere in fondo alla visualizzazione Non letti e cliccare su Contrassegna tutti i messaggi come letti.
- Se hai cliccato su Contrassegna come letto per sbaglio, clicca su Annulla per riportare i messaggi nella visualizzazione Non letti.
- Se vuoi ritornare ai messaggi di una conversazione in un secondo momento, clicca sull’icona freccia accanto al nome della conversazione per comprimerla. Quando vuoi ritornare alla visualizzazione dei messaggi non letti, clicca di nuovo sull’icona.
Dall’anteprima dei messaggi, scorri a destra per contrassegnare i messaggi di una conversazione come letti e passare al messaggio non letto seguente. Puoi anche tenere premuto il pulsante Segna come letto per contrassegnare tutti i messaggi letti.
- Se hai effettuato il passaggio a una conversazione troppo velocemente, tocca Annulla per visualizzare di nuovo il messaggio.
- Per lasciare un messaggio non letto e tornarvi in un secondo momento, scorri a sinistra per saltarlo.
Aggiornamento dei nuovi messaggi
Desktop
Dispositivo mobile
Quando sono disponibili nuovi messaggi mentre stai visualizzando i tuoi Non letti, l’icona delle frecce di sincronizzazione apparirà nell’intestazione. Clicca sull’icona per visualizzare i nuovi messaggi.
Per vedere i nuovi messaggi non letti, dovrai riaprire la visualizzazione Mettiti in pari. Tocca l’icona di chiusura , quindi tocca Mettiti in pari per riaprirla.
Rispondere in una conversazione
Desktop
Dispositivo mobile
Per inviare un messaggio in un canale o MD non letto, o per passare a una conversazione, clicca sul timestamp di un qualunque messaggio.
Per inviare un messaggio in un canale o MD non letto, digita la risposta nel campo messaggio. Per passare a una conversazione, tocca un messaggio non letto, poi tocca il nome della conversazione nella parte superiore.
Azioni del messaggio
Desktop
Dispositivo mobile
Non puoi inviare nuovi messaggi dalla visualizzazione Non letti, ma puoi passare il mouse sopra qualsiasi messaggio, poi cliccare sull’icona dei tre puntini per salvare, condividere, aggiungere una reazione, fissare, impostare un promemoria, avviare una conversazione e altro ancora.
Tocca e tieni premuto qualsiasi messaggio nella visualizzazione Mettiti in pari per accedere alle azioni del messaggio, in cui puoi aggiungere una reazione, impostare un promemoria, salvare per dopo, inoltrare e altro ancora.
Tasti per azioni rapide
Utilizza queste azioni rapide sul desktop per navigare nella visualizzazione Non letti ancora più rapidamente.
|Mac
|Windows
|Aprire la vista Non letti
|⌘MaiuscA
|CtrlMaiuscA
|Evidenziare l’elenco dei messaggi
|F6
|F6
|Navigare tra i messaggi
|↑ o ↓
|↑ o ↓
|Contrassegnare un gruppo di messaggi come letti
|Esc
|Esc
|Contrassegna un messaggio come non letto
|OpzioneClic
|AltClic
|Espandere o comprimere un gruppo di messaggi
|← o →
|← o →
Suggerimento: Per visualizzare un elenco dei tasti per azioni rapide, premi ⌘+/ (Mac) o Ctrl+/ (Windows/Linux) oppure visita Tasti per azioni rapide di Slack.