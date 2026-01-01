Navegar por los mensajes sin leer te permite ponerte al día de todo lo que te perdiste mientras estabas ausente. En las opciones Sin leer en el ordenador y Al día en el móvil, hay varias formas de actuar sobre los mensajes sin leer:

Ojea las novedades y marca los mensajes como leídos.

Añade una reacción a un mensaje, inicia o responde a un hilo o usa las acciones de un mensaje.

Salta de la vista Sin leer a un canal o mensaje directo para enviar un nuevo mensaje.

Consejo: También puedes filtrar tu feed de Actividad para ver solo los mensajes sin leer.



Ver tus mensajes sin leer

Ordenador Móvil En Inicio, haz clic en la opción Sin leer, situada en la parte superior de la barra lateral. Si no ves esta opción, puedes ajustar tus preferencias de la barra lateral para que se muestren siempre los mensajes Sin leer. En Inicio, pulsa Al día. Verás una vista previa de los mensajes no leídos más recientes y un recuento de los mensajes no leídos disponibles para desplazarte por ellos.



Explorar los mensajes sin leer

Ordenar y filtrar conversaciones sin leer

Cambia cómo se ordenan tus mensajes en tu ordenador sin leer según tu estilo de trabajo. Haz clic en el menú Ordenar en la parte superior de la vista Sin leer para ordenar los mensajes de la misma forma que la barra lateral, alfabéticamente, en un orden recomendado, por actividad más reciente o por actividad menos reciente.

Puedes filtrar las conversaciones sin leer según las secciones de tu barra lateral. Para filtrar, haz clic en menú Filtrar, que se encuentra junto a Ordenar. En Planes de pago, podrás filtrar por cada una de las secciones de la barra lateral personalizadas.

Nota: Ordenar y filtrar las opciones de los mensajes sin leer solo está disponible en el ordenador.



Marcar mensajes como leídos

Ordenador Móvil Haz clic en Marcar como leído para despejar los mensajes de una conversación cuando los hayas leído. También puedes desplazarte hasta el extremo inferior de la vista Sin leer y hacer clic en Marcar todos los mensajes como leídos. Si has hecho clic en Marcar como leído antes de tiempo, haz clic en Deshacer para restaurar los mensajes en la vista de Sin leer .

antes de tiempo, haz clic en para restaurar los mensajes en la vista de . Si quieres volver a leer más tarde los mensajes de una conversación, haz clic en el icono de la flecha que hay junto al nombre de la conversación para minimizarlo. Haz clic de nuevo en este icono cuando quieras ver los mensajes sin leer. En la vista previa del mensaje, desliza a la derecha para marcar los mensajes de una conversación como leídos y pasar al siguiente mensaje sin leer. También puedes mantener pulsado el botón Marcar como leído para marcar todos los mensajes como leídos. Si has deslizado el dedo antes de tiempo en una conversación, pulsa Deshacer para volver a ver los mensajes.

para volver a ver los mensajes. Para dejar un mensaje sin leer y volver a él más tarde, desliza a la izquierda a fin de saltarlo.



Volver a cargar la vista para ver nuevos mensajes

Ordenador Móvil Cuando se publiquen nuevos mensajes mientras estés en la vista Sin leer, aparecerá el icono de flechas de sincronización en el encabezado. Haz clic en ese icono para revelar una nueva serie de mensajes sin leer. Para ver mensajes sin leer nuevos, tendrás que volver a abrir la vista Al día. Pulsa el icono de cerrar y luego pulsa Al día para volver a abrirlo.



Responder en una conversación

Ordenador Móvil Para enviar un mensaje en un canal no leído o un mensaje directo, o bien saltar a una conversación, haz clic en el sello de tiempo que aparece en cualquier mensaje. Para enviar un mensaje en un canal no leído o un mensaje directo, escribe tu respuesta en el campo de mensajes. Para saltar a una conversación, pulsa un mensaje no leído y luego en el nombre de la conversación que aparece en la parte superior.



Acciones en torno a un mensaje



Atajos de teclado

Utiliza estos accesos directos en tu ordenador para ponerte al día incluso más rápido en la vista Sin leer.

Mac Windows Abrir la vista Sin leer ⌘Mayús + A Ctrl+Mayús+A Mover el enfoque a la lista de mensajes F6 F6 Cómo navegar entre mensajes ↑ o ↓ ↑ o ↓ Marcar un grupo de mensajes como leídos Esc Esc Marcar un mensaje como no leído Opción+Clic Alt+Clic Expandir o contraer un grupo de mensajes ← o → ← o →