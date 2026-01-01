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Slack, outil de collaboration

Découvrez comment Slack vous aide, vous et votre équipe, à collaborer ensemble plus facilement et plus efficacement, peu importe quand et où vous travaillez.

A child learning from home/online
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Formation à distance : réussir avec la plateforme Slack

La transformation digitale a modifié le travail. Outil collaboratif complet, Slack peut être utilisé comme support de formation à distance.

Distance learning
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Slack au service de l&#8217;enseignement : aider l&#8217;apprentissage

Slack est un outil collaboratif particulièrement adapté à l’enseignement supérieur pour travailler et communiquer entre enseignants et étudiants.

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Qu’est-ce que le travail collaboratif ?

Aujourd’hui, impossible d’évoquer l’entreprise sans parler de travail collaboratif. Explications, avantages, enjeux… c’est par ici.

Collaborative work moving around security
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Travail collaboratif et cybersécurité : un duo gagnant !

A l’heure du télétravail qui se généralise, comment utiliser les outils collaboratifs en sécurisant ses données ? Bonnes pratiques et recommandations.

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Quels outils collaboratifs choisir en 2026 ? Comparatif par type d&#8217;entreprise (à distance, hybride, présentiel)

Vous êtes en pleine transition numérique ? Voici les outils collaboratifs indispensables pour communiquer efficacement et gagner en productivité.

An organizer using slack to connect to a large group of people for a social cause
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L&#8217;engagement citoyen renforcé par les outils collaboratifs

Les outils collaboratifs sont de véritables catalyseurs dans le cadre de projets solidaires. Voici comment Slack peut aider à les orchestrer.

Événement

Au-delà du travail hybride : de la collaboration aux communautés

La transformation digitale commence maintenant. Ne risquez pas de prendre du retard.

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Showing agile working
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Prise de décision agile : l’importance du collaboratif

L’agilité repose sur une capacité de rebond rapide de l’entreprise via le travail collaboratif. Voici pourquoi Slack est au service de cette agilité.