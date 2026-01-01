Slack, outil de collaboration
Découvrez comment Slack vous aide, vous et votre équipe, à collaborer ensemble plus facilement et plus efficacement, peu importe quand et où vous travaillez.
Formation à distance : réussir avec la plateforme Slack
La transformation digitale a modifié le travail. Outil collaboratif complet, Slack peut être utilisé comme support de formation à distance.
Slack au service de l’enseignement : aider l’apprentissage
Slack est un outil collaboratif particulièrement adapté à l’enseignement supérieur pour travailler et communiquer entre enseignants et étudiants.
Qu’est-ce que le travail collaboratif ?
Aujourd’hui, impossible d’évoquer l’entreprise sans parler de travail collaboratif. Explications, avantages, enjeux… c’est par ici.
Travail collaboratif et cybersécurité : un duo gagnant !
A l’heure du télétravail qui se généralise, comment utiliser les outils collaboratifs en sécurisant ses données ? Bonnes pratiques et recommandations.
Quels outils collaboratifs choisir en 2026 ? Comparatif par type d’entreprise (à distance, hybride, présentiel)
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L’engagement citoyen renforcé par les outils collaboratifs
Les outils collaboratifs sont de véritables catalyseurs dans le cadre de projets solidaires. Voici comment Slack peut aider à les orchestrer.
Au-delà du travail hybride : de la collaboration aux communautés
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Prise de décision agile : l’importance du collaboratif
L’agilité repose sur une capacité de rebond rapide de l’entreprise via le travail collaboratif. Voici pourquoi Slack est au service de cette agilité.