Formation à distance : réussir avec la plateforme Slack

L’obsolescence des compétences s’accélère ! Selon l’OCDE, la durée de vie d’une compétence technique varie entre 12 et 18 mois, contre 30 ans en 1987. Un rapport de Deloitte de 2017 (Rewriting the rules for the digital age) expliquait également notamment que « la demi-vie » d’une compétence professionnelle », c’est à dire le temps à l’issue duquel « 50% de son impact ou de sa pertinence disparait » est aujourd’hui de moins de 5 ans, contre 30 ans environ dans les années 80 ». En parallèle, en France, « 47% des emplois présentent un risque d’obsolescence des compétences dans les trois années à venir », selon le baromètre Transformations, Compétences et Learning de 2020 mené par CEGOS auprès de DRH français.



C’est pourquoi les salariés (et les professionnels indépendants) doivent aujourd’hui se former à différents moments de leur carrière, quel que soit le degré de « séniorité ». Une étape nécessaire, qu’il s’agisse de se perfectionner dans un domaine, de mettre à niveau ses compétences ou d’effectuer une reconversion.

Certains métiers sont aujourd’hui totalement repensés en fonction de l’évolution des technologies. L’automatisation par exemple, permet de repenser les contours de nombreux postes. En parallèle, de nouveaux métiers émergent, créés par une transformation digitale maintenant bien lancée. Ainsi, il est probable que nous changions de métier plusieurs fois au cours de notre vie !

Fin 2020, selon une enquête BVA pour les organismes de formation Lingueo et Unow, 1 personne active sur 2 prévoyait de se former en 2021. C’est le double des années précédentes, car 1 actif sur 4 s’est formé en 2019 et 2020. Et toujours selon cette enquête, 57% des actifs préféreraient se former à distance, via une formation en e-learning (totalement en ligne) ou sous un format « blended-learning », c’est à dire une formation hybride, avec une partie en ligne et une partie en présentiel.

Le numérique, ingrédient incontournable de la palette de formations

L’Association des industriels du numérique de l’éducation et de la formation (AFINEF), a relevé dans son baromètre 2020 que 93% des entreprises interrogées utilisent le numérique dans le cadre de leurs formations.

Depuis la démocratisation du travail à distance, les formations en ligne connaissent donc un succès grandissant. Et la nécessité de travailler uniquement à distance dans de nombreux secteurs depuis 2020 renforce le besoin de formations 100% en ligne, mais aussi plus interactives pour favoriser les apprentissages.

LinkedIn par exemple, propose aujourd’hui plus de 16 000 formations en ligne accessibles avec un abonnement mensuel payant, via sa plateforme LinkedIn Learning. Les formations sont accessibles depuis un ordinateur mais aussi depuis son téléphone.

Pouvoir travailler mais aussi se former partout et depuis n’importe quel support est devenu un élément incontournable du travail. Les outils collaboratifs répondent à ce besoin, car ils se présentent souvent sous des formats dans le Cloud, déclinables sur tous les supports.

Slack ne fait pas exception : la plateforme collaborative peut être utilisée en parallèle d’une formation pour les communications, ou même devenir le support de formation à part entière: sa conception par canaux permet en effet d’échanger de nombreux contenus de tous formats mais aussi d’animer une communauté, de faire voter, d’interroger, d’échanger…

La culture du partage : se former avec son réseau professionnel

En plus des heures de formation officielles, la possibilité de se former et d’apprendre est omniprésente dans la vie d’un salarié au quotidien. La vie professionnelle en équipe est très formatrice : partage de connaissances sur un sujet, transmission des process, astuces et raccourcis informatiques échangés entre collègues… Au quotidien, les salariés passent leur temps à acquérir de nouvelles micro-compétences mais aussi à en transmettre !

Fortes de ce constat, les entreprises favorisent la création de groupes de pairs, nourris par des échanges de bonnes pratiques et retours d’expérience. Lors de temps définis (durée, thématique…), les salariés peuvent échanger entre eux au sein de petits groupes, ce qui peut aider à acquérir de nouveaux réflexes, à dénouer certaines problématiques et à partager les écueils à éviter. Au-delà de l’apprentissage, ces temps d’échange sont clés pour la cohésion d’équipe et peuvent aussi permettre de découvrir les métiers d’autres équipes, en favorisant la transversalité : comprendre le rôle de chacun, ses enjeux métiers…

Mais si ces formations dispensées entre collaborateurs impliquent une certaine convivialité, elles doivent tout de même être pensées à l’avance, rythmées selon un calendrier précis et pilotées par un leader, afin que les échanges soient vraiment fructueux !

Sur Slack, on peut ainsi dédier des canaux à ce type de groupe d’échanges, avec des temps de rendez-vous en direct sur Zoom (le raccourci /zoom permet de lancer directement une visioconférence depuis Slack) et la possibilité d’avoir un accès permanent à tous les contenus échangés par la suite dans un canal spécifique (replay de la session, partage d’un tutoriel ou d’une ressource qui peut aider tous les participants …). Nourrir les canaux contribue aussi à la mémoire de l’entreprise : c’est une base de connaissances vivante et dynamique qui s’enrichit au fur et à mesure. Et dans cette base de connaissances, il est très simple de retrouver rapidement un contenu avec le moteur de recherche puissant de Slack.

A l’heure où l’intelligence collective et la transversalité sont de mise, Slack favorise alors encore plus le « Business Partnering » : mieux connaître le métier de ses pairs, les bonnes pratiques et les fondamentaux aident ainsi à mieux travailler ensemble.

En déclinaison élargie de ces groupes d’échanges d’entre pairs, à l’extérieur de l’entreprise, l’auto-formation passe aussi parfois par le networking.

C’est ce que propose existantes sur Slack, à destination des start-ups. On y retrouve des canaux de communautés de pairs organisés par métiers : par exemple Tribes Invest, une communauté de Business Angels ; Tech.rocks, destinée aux tech leaders….. Il suffit ensuite de rejoindre des canaux Slack pour intégrer des communautés métiers et échanger autour des meilleures pratiques, accélérer son business, faire de la veille ou encore contribuer à des projets innovants.

Slack, incontournable dans le parcours des formateurs innovants

Slack et sa messagerie collaborative par canaux est un incontournable de tous les formateurs du monde de l’innovation, à commencer par les établissements d’enseignement supérieur qui ont déjà identifié tout le potentiel de Slack. 3 000 établissements d’enseignement supérieur à travers le monde s’appuient ainsi aujourd’hui sur Slack pour communiquer avec les étudiants et leur permettre d’échanger entre eux. Slack est aussi utilisé pour diffuser les apprentissages, en générant une base de connaissances collaborative et dynamique où l’étudiant est pleinement impliqué.

Le Laptop, espace de coworking et centre de formation aux métiers du design, qui propose des méthodes centrées sur l’utilisateur (UX), anime sa communauté apprenante, le laptop UX Club, sur Slack . Le Wagon, école de formation intensive au code sous forme de bootcamp, prodigue sa formation de codage via Slack . L’école utilise ainsi les canaux de Slack pour intégrer les nouveaux étudiants, mettre en relation les étudiants avec les formateurs, communiquer au quotidien, partager des fichiers en ligne liés à la formation, mais aussi mettre en place et animer un réseau alumni pérenne, issu de toutes les formations passées.



Slack joue un rôle clé dans la qualité de la formation du Wagon : avec l’outil collaboratif, le Wagon peut être très vigilant par rapport l’obsolescence des contenus, dans un domaine qui évolue très rapidement. Slack permet alors du Wagon de pouvoir s’adapter très rapidement à toutes les évolutions en matière de code et de programmation web pour proposer toujours des contenus à jour.

Utiliser Slack comme outil de formation ?

Si Slack propose de la souplesse et de la mobilité dans les échanges en entreprise ; il en est de même lorsqu’il s’agit faire progresser des groupes apprenants.

Il est donc non seulement possible mais même recommandé d’utiliser Slack comme support central de formation ! Les nombreuses intégrations possibles et la structure par canaux permettent de dérouler une formation comme un projet. Il devient alors très simple de partager du contenu pédagogique avec les inscrits, et d’animer cette communauté.

La grande richesse de Slack est que tous les canaux nourris par les échanges, les documents et les interactions de tous les participants deviennent une vraie bibliothèque vivante, une base de connaissances toujours accessible pour se documenter et progresser.

Voici quelques pistes pour bien structurer le contenu et proposer ainsi une formation de qualité en un lieu central !

« Step by step » : dérouler dans l’ordre





Les participants ont besoin d’avoir accès rapidement et surtout facilement à tout le corpus de formation.

Dans Slack, si un contenu est posté à un moment T, le moteur de recherche ultra performant de Slack permet de le retrouver n’importe quand avec le bon mot clé et de le commenter (et pourquoi pas, de l’épingler) : une fonction très utile, par exemple pour poser des questions au formateur a posteriori.

On peut aussi créer, dans le canal dédié à la formation, un post à épingler, qui reprend toutes les étapes de la formation pour donner un premier aperçu du calendrier et les objectifs. Et ensuite, poster au fur et à mesure les différents modules de cette formation.

Et pourquoi ne pas proposer une petite formation rapide à Slack pour que tout le monde puisse s’approprier rapidement l’outil ? La maitrise des principales fonctionnalités de l’outil fait gagner un temps précieux. Sur la chaine YouTube de Slack, de nombreux tutoriels sont disponibles pour se former rapidement à l’utilisation de toutes les fonctionnalités. Et de nombreuses ressources sont aussi disponibles dans le centre d’aide de Slack .

Proposer plusieurs formats de consultation

Proposer plusieurs formats de consultation est toujours une bonne idée : certains participants seront plus sensibles au format audio/podcast pour retenir et comprendre. D’autres préfèrent visionner une vidéo en prenant des notes ou en plusieurs fois.



Le fait de donner le choix permet aux participants de mieux s’impliquer.

Mixer les temps d’échanges synchrones et asynchrones



Ici, on suit la même logique que pour la disparité des formats ! Tous les participants n’avancent pas forcément au même rythme.

Ainsi, on peut préparer et poster des petits modules tutoriel vidéo, toujours accessibles, que les participants pourront consulter indéfiniment lorsqu’ils en ont besoin. En parallèle, donner des RDV sur Zoom directement depuis Slack pour des sessions de visioconférence en direct permet de garder le contact avec les inscrits, de donner des cours en direct, de faire des sessions de questions réponses… Ces temps d’échange pourront être enregistrés et laissés dans Slack ensuite. Il ne faut pas hésiter à rendre disponible en replay toutes les sessions effectuées en direct.

Animer la communauté !

Animer la communauté est essentiel pour garder le lien et le rythme dans la formation.

On peut par exemple tester rapidement les connaissances des participants à différentes étapes de la formation, avec la mise en place de quiz, de sondages rapides permettant de réviser ou de vérifier les acquis.

Avec la nouvelle fonctionnalité des appels d’équipe dans Slack , on peut aussi prévoir de courtes sessions d’échanges entre tous les participants et leur formateur . Par exemple, cinq minutes en toute convivialité via ce canal vocal , pour motiver et encourager, faire le point de manière collective sur la formation et les programmes de la semaine…

Et bien sûr, les messages privés laissent la liberté à un participant d’échanger directement avec son formateur : lui écrire, lui transmettre un document rédigé via une intégration Google doc ou Dropbox, lui téléphoner directement depuis Slack…

Enfin, dans tous les échanges permis par Slack, la valeur ajoutée réside toujours dans l’interaction : les commentaires sous les posts, la possibilité de taguer les autres participants ou d’utiliser les reacjis, permettent de maintenir la motivation jusqu’au bout et de favoriser les échanges entre les participants, qui peuvent même à leur tour de devenir de vrais pédagogues, ce qui crée une belle cohésion d’équipe. Les réacjis, incontournables dans une communication sur Slack, font passer les messages avec plus de pédagogie et d’enthousiasme. Ils permettent aussi aux participants de donner leur état d’esprit ou de montrer leur implication. Le formateur peut aussi créer son propre reacji de « ralliement » avec ses participants !

Des intégrations incontournables pour former et se former avec Slack !

Trailhead : la synergie de Slack et de Salesforce au service de l’apprentissage Salesforce a développé une plateforme très complète appelée Trailhead, qui permet de se former en ligne. Cette plateforme interactive et ludique permet à chacun de se former gratuitement aux solutions et métiers de Salesforce.

Trailhead délivre à l’utilisateur des badges de certification tout au long de l’apprentissage au fur et à mesure des étapes validées, après un test des connaissances passant par des quiz ou des exercices. Cette certification Salesforce est un atout pour enrichir un profil professionnel : Trailhead propose à ses inscrits de rejoindre la Trailblazer Community, regroupant tous les utilisateurs des solutions Salesforce : Trailhead peut être intégré directement via Slack pour donner aux équipes la possibilité de se former de partout, sans quitter leur environnement de travail.

Chacun peut découvrir et partager du contenu pertinent, accélérer son apprentissage (avec, par exemple des rappels automatiques), suivre ses progrès et acclamer ceux des autres !

Slack propose aussi plus de 2000 applications dans son app directory.

Voici quelques incontournables à adopter pour une formation interactive permanente: