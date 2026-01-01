Le Wagon propose l’une des meilleures formations de codage via Slack

Si vous souhaitez percer dans le secteur de la technologie ou améliorer vos compétences en matière de programmation et de leadership, les formations du Wagon sont faites pour vous. Fondé à Paris en 2013, Le Wagon est aujourd’hui présent dans 39 villes à travers 20 pays. Et Slack, la plateforme de messagerie basée sur les canaux, joue un rôle déterminant pour aider ce centre de formation à développer son activité.

S’appuyant sur un réseau de près de 1 000 formateurs en freelance et une équipe interne composée de développeurs Web, de data scientists et d’ingénieurs, Le Wagon organise sa communication interne à l’aide de canaux Slack, des espaces numériques permettant de communiquer et de partager des fichiers, pour garantir des formations de qualité. Sébastien Saunier, cofondateur et directeur de la technologie, explique qu’il utilise également Slack pour d’autres activités :

Intégration des nouveaux étudiants

Mise en relation des étudiants avec les formateurs

Mise en place et animation d’un réseau alumni

Voici un aperçu des espaces de travail Slack utilisés par Le Wagon.

« Nous devons nous assurer que le contenu de nos formations n’est pas obsolète, car le code, le développement Web et la data science sont des domaines qui évoluent très rapidement. Slack est une plateforme de communication qui nous permet de nous adapter à ces évolutions. » Sébastien Saunier Cofondateur et directeur technologique, Le Wagon

Piloter la communication interne et la collaboration à travers le monde

Édouard Foussier a participé à une formation du Wagon avant de devenir community manager, puis responsable du campus de Paris. Comme il l’explique, les équipes du Wagon organisent les tâches et la communication interne dans Slack par ville. Des canaux exclusifs sont mis en place pour les équipes de chaque ville dans laquelle Le Wagon possède un campus. Son équipe utilise par exemple le canal #paris pour collaborer.

Des canaux spécifiques à chaque rôle et chaque équipe sont créés pour permettre à chacun de collaborer à travers le monde. Le canal #data-squad est par exemple utilisé par les data scientists, tandis que les équipes en charge des étudiants utilisent le canal #student-outcomes-squad .

« Slack nous permet d’organiser nos communications », explique M. Foussier. « Chaque fois qu’une personne souhaite partager des informations, elle doit choisir le canal le plus approprié. »

Slack est extrêmement pratique, raison pour laquelle nous n’utilisons pas les e-mails pour notre communication interne. Responsable du campus de Paris, Le Wagon

Personnalisation des espaces de travail du Wagon grâce aux applis et aux intégrations

Dans la panoplie d’outils technologiques du Wagon, Zoom, GitHub et G Suite jouent un rôle essentiel, en particulier en cette période de télétravail où la plupart des réunions sont virtuelles. Grâce à Slack, Le Wagon est en mesure d’intégrer facilement tous ces outils à ses espaces de travail pour permettre aux équipes de travailler sans quitter la plateforme.

Le Wagon automatise également ses processus métier dans Slack. Il peut par exemple passer en revue les candidatures et intégrer les étudiants directement dans Slack. Lorsqu’un candidat postule en ligne et complète les étapes préalables à un entretien, Slack poste la candidature dans le canal de la ville concernée, où elle sera consultée et traitée.

« Nous utilisons Slack toute la journée, et son interface nous permet de simplifier tous nos processus », explique M. Saunier. « Intégrer toutes ces fonctionnalités à notre propre plateforme en partant de zéro nous prendrait énormément de temps. »

Optimiser les formations dans les canaux Slack

Lors de leur premier jour de formation, les nouveaux étudiants sont intégrés à Slack et rejoignent le groupe correspondant à leur campus. Les participants aux formations du Wagon viennent de différents horizons, ce qui crée un environnement d’apprentissage très stimulant.

Certains sont des artistes attirés par la programmation.

D’autres sont des consultants ou commerciaux qui souhaitent développer leurs connaissances technologiques et compétences en leadership.

On retrouve aussi des chefs cuisiniers ou des enseignants qui souhaitent changer de voie.



Les formations se déroulent sur la plateforme du Wagon, mais les étudiants peuvent communiquer entre eux et contacter les formateurs sur Slack. Des intégrations personnalisées ont été mises en place pour :

envoyer des fiches pour aider les étudiants à mémoriser les concepts abordés pendant la journée ;

lancer des cours à distance grâce à l’intégration Zoom dans Slack pour les campus organisant des formations en ligne pendant la crise sanitaire ;

créer un système de tickets pour les étudiants qui sollicitent l’aide des formateurs, via les campus à distance ; permettre aux étudiants et formateurs de passer des appels Slack depuis la plateforme d’apprentissage du Wagon.

Slack a joué un rôle essentiel quand les formations se sont tenues en ligne à cause de la crise sanitaire. « Nous avons réussi à poursuivre nos formations grâce à Slack et à Zoom », explique M. Saunier. « Avec Zoom, vous pouvez animer un cours avec un maximum de 80 étudiants, de manière très fluide. »

Mettre en place un réseau alumni dans Slack

Le Wagon gère un réseau de plus de 8 000 anciens étudiants partout dans le monde. Pour permettre aux étudiants de continuer à communiquer après leur formation, la société a mis en place un espace de travail dédié aux anciens. Les anciens étudiants peuvent y utiliser les différents canaux pour :

partager des offres d’emploi ;

discuter des évolutions du secteur ;

répondre aux questions techniques ;

nouer des liens au sein de la communauté et développer leur réseau.



L’espace de travail des anciens se compose de canaux pour chaque groupe d’étudiants. Ils s’organisent par ville et par thème. Il y a par exemple des canaux #marketing , #founders , #freelancers ou #legal , ainsi que des canaux dédiés aux langages de programmation, comme #ruby , #javascript ou #python.

« Les étudiants sont assez proches les uns des autres, car ils ont suivi les mêmes formations intenses », explique M. Foussier. « Certains ont créé leur société et peuvent ensuite en faire la promotion sur Slack et embaucher d’autres anciens qui ont suivi les mêmes formations. Bon nombre de nos anciens étudiants travaillent ensemble aujourd’hui. C’est en quelque sorte un cercle vertueux. »

Les formations du Wagon durent entre 9 et 24 semaines, à plein temps ou à temps partiel, mais les opportunités professionnelles continuent au-delà de cette période. Les canaux Slack permettent à tous les anciens de rester en contact.

« Même si vous avez suivi une formation il y a 5 ans, vous pouvez revenir sur Slack et discuter avec votre équipe », explique M. Foussier. « Si vous déménagez, vous pouvez vous connecter aux canaux de l’équipe sur place pour profiter des opportunités qui y sont publiées. Lorsque vous suivez une formation du Wagon, vous intégrez une communauté sur le long terme. »