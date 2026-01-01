Gozney renforce sa productivité et sa communication grâce à Slack

Quoi de plus réconfortant qu’une bonne pizza faite maison ? Dans la cuisine de ceux qui mitonnent ce délice se niche souvent un équipement Gozney.

Gozney est en effet le principal fabricant de fours à pizza commerciaux et domestiques en Grande-Bretagne, lesquels permettent de concocter à domicile des pizzas dignes d’un chef napolitain. Tout en innovant côté technologie, l'entreprise communique également sur le fort potentiel convivial d’une bonne pizza.

« En tant que marque, nous essayons de capturer l'essence de ce plat. Il s'agit de créer comme de surprendre, explique Chatham Baker, vice-président du marketing de marque chez Gozney. Aux quatre coins du monde, la cuisine joue un rôle majeur, celui de rassembler les personnes. »

De façon identique, Slack regroupe ses utilisateurs. Logiquement, les équipes dispersées de Gozney utilisent Slack pour renforcer leur efficacité, se développer rapidement et maintenir une connexion harmonieuse dans toute l'entreprise.

« Nous gérons notre entreprise dans Slack. Le fait d’être capables de centraliser toutes nos communications et notre collaboration au même endroit a changé la donne. » Chatham Baker VP du marketing de marque, Gozney

Une collaboration fluide à travers le monde

En restant connectés dans les canaux Slack, les membres de l'équipe de Gozney peuvent plus facilement concevoir, planifier et exécuter toutes leurs opérations, des contenus pour les réseaux sociaux aux événements en personne, tout en favorisant l’esprit d’équipe et la culture d'entreprise.

Brooke Gulian est la directrice monde des événements chez Gozney. Elle gère environ 70 événements par an. Pour elle, Slack est la clé pour faciliter une communication fluide entre les différents services, équipes et fuseaux horaires. « La planification d'un événement nécessite de nombreuses équipes transversales. Avec Slack, le déroulé de mes événements est beaucoup plus fluide , affirme-t-elle. Si on nous retirait Slack, je ne sais pas où nous en serions ! »

Pour maximiser cette efficacité, Brooke Gulian organise chaque événement dans un canal Slack dédié, puis utilise les canevas Slack pour offrir à toutes les parties prenantes concernées une visibilité en temps réel sur les mises à jour du projet. Les canevas lui permettent de prendre des notes dans un document interactif et partagé, sans avoir à quitter Slack.

La fonctionnalité VIP de Slack aide également Brooke Gulian à organiser ses communications. Les messages non lus de ses contacts VIP apparaissent dans une section dédiée en haut de sa barre latérale, ce qui lui permet de répondre rapidement sans se déconcentrer.

Janey Feller, spécialiste du service client chez Gozney, utilise Slack pour essaimer avec les équipes internes et résoudre très rapidement les problèmes des clients, garantissant un haut niveau de satisfaction.

« Un client m'a envoyé une photo de ce qu'il pensait être de la rouille sur son four et m'a demandé quoi faire, se souvient Janey Feller. J'ai partagé la photo dans un canal Slack, et [un collègue qui travaille sur le produit] est intervenu, a répondu à ma question immédiatement en me détaillant la marche à suivre. J’ai alors pris conscience que dans Slack nous sommes tous ensemble, avec la même volonté d’aider nos clients. »

Les équipes produit de Gozney résolvent également les problèmes dans Slack. Pour le chef de produit Jordan Jones, Slack offre l’avantage inestimable d’une communication instantanée avec les designers, les ingénieurs et les fabricants. « Nous pouvons dialoguer soit avec un ingénieur particulier qui rencontre un problème, soit avec toute l'équipe, et l'application mobile rend la communication instantanée, explique Jordan Jones. Les ingénieurs et les designers peuvent partager des photos et des vidéos via Slack – par exemple lors d'un test d'emballage – en temps réel. Cela permet une communication rapide et directe avec notre équipe de fabrication, ce qui se traduit par des retours et une résolution plus rapides des problèmes. »

Outre le fait que Slack soit un outil de productivité exceptionnel, Baker note également que la facilité d'utilisation de l’application favorise les relations et permet de cultiver la culture créative et collaborative de l'entreprise (souvent à l'aide d’émojis, notamment le très prisé perroquet festif). « Nous utilisons Slack de manière si naturelle et spontanée que nous parvenons à conserver l’ADN de notre marque, légère et pleine d'humour », affirme-t-il.

Accélération des processus de validation des contenus et d'intégration

La rapidité est cruciale pour une entreprise en pleine croissance. Rox Cooper-Costello, directrice senior des médias sociaux chez Gozney, le confirme.

« En une seule journée, j'ai réussi à faire réviser et valider neuf contenus dans Slack. Le flux de travail s'est appuyé sur les canevas pour les révisions collaboratives, huddles pour les discussions en temps réel, et les réactions émoji pour les validations rapides. Cela a permis de rationaliser les processus et de gagner du temps, analyse-t-elle. L'année dernière, nous avons publié 4 000 contenus sur 7t plateformes, en 365 jours, avec une très petite équipe. Cela n'aurait pas été possible sans Slack. »

Chatham Baker, qui doit approuver le contenu de plusieurs équipes sans créer de goulot d'étranglement, est d'accord. « Grâce à Slack, nous pouvons organiser les choses de manière intuitive, dit-il. Cela me permet de trouver le contenu plus rapidement, de l'approuver et de ne pas ralentir les opérations. »

« Je travaille deux fois plus vite grâce à Slack, déclare Brooke Gulian. L'application mobile est particulièrement utile pour rester connecté et obtenir des retours en temps réel, même en déplacement. »

De son côté, Janey Feller apprécie également de travailler à la vitesse de Slack. Le fait de pouvoir rechercher intuitivement dans les connaissances archivées de son équipe dans Slack a accéléré son processus d'intégration dès son premier jour de travail.

« La recherche est l'une de mes fonctionnalités Slack préférées, déclare-t-elle. Si quelqu'un a déjà eu une conversation sur un produit spécifique de Gozney dans Slack, je peux retrouver cette conversation et savoir quand le produit sera de nouveau en stock, tout cela en tapant un seul mot. »

La fonctionnalité de recherche de Slack aide également Janey Feller à résoudre rapidement les problèmes des clients. Et maintenant, avec la recherche d'entreprise, les équipes peuvent instantanément trouver des informations dans tous les canaux Slack et les applications tierces intégrées dans un hub central.

« Pour une petite équipe, publier 4 000 contenus par an implique un fonctionnement multitâche de la part de chacun. Nous avons besoin d'une communication claire pour y parvenir, et Slack nous aide vraiment. » Rox Cooper-Costello Responsable senior des médias sociaux, Gozney

Moins de réunions signifie plus de productivité

Chez Gozney, vous n'entendrez personne dire « cette réunion aurait pu être un e-mail ». C'est parce que l'entreprise met en œuvre Slack de manière stratégique pour éliminer les réunions inutiles, en privilégiant une communication naturelle et en temps réel. Le résultat ? Les membres de l’équipe économisent du temps et se sentent à l'aise pour partager leurs idées sans la pression d'un cadre de réunion formel. « Cela nous aide à développer l’esprit d’équipe, à créer des connexions et à faire notre travail efficacement », explique Rox Cooper-Costello.

En tant que manager, sa priorité est que tous les membres de son équipe sentent qu'ils peuvent se faire entendre. En récréant les discussions rapides et informelles du bureau, les Appels d’équipe Slack offrent aux collaborateurs la possibilité de s'exprimer naturellement et spontanément.

« Slack est fait pour la conversation, analyse Rox Cooper-Costello. Que ce soit via un appel d’équipe ou par message écrit, les échanges ne passent plus par la lourdeur d’une discussion en face à face dans une salle de réunion. Cela facilite la communication. »

« Cela revient à dire, au détour d’un couloir, “au fait, je voulais te parler d’un truc”. Pas besoin de programmer une réunion de 30 minutes , résume-t-elle. N'importe qui peut lancer un Appel d’équipe dans un canal ou un message direct pour collaborer en temps réel avec la vidéo, le partage d’écran et les réactions émoji.

Chatham Baker note également que Slack favorise un environnement où les collaborateurs se sentent à l'aise et inspirés, précisément parce que la communication est facile. « Être capable de fédérer les qualités et les intérêts de chacun au même endroit, et de s’améliorer ensemble, ouvre la porte à l’innovation », dit-il.

« Slack devient un espace où notre créativité naturelle peut s'épanouir. » Chatham Baker VP du marketing de marque, Gozney

Gozney reste agile grâce à des outils intégrés

Les capacités d'intégration intuitives de Slack donnent à Gozney un autre avantage. En organisant les charges de travail et en centralisant les processus, les intégrations aident l'entreprise à rester agile pour une croissance rapide.

« Un grand nombre des outils que nous utilisons sont intégrés à Slack. Nous utilisons un outil de gestion appelé Lattice. Je reçois des rappels, des notes sur les objectifs et des résumés de mes entretiens individuels avec les membres d’équipe que je dirige dans Slack, explique Rox Cooper-Costello. Après une réunion, Lattice envoie un message via Slack pour dire : voici les notes et les points d'action de votre réunion. C'est vraiment utile. »

Les intégrations de Slack réduisent le changement de contexte, ce qui permet une meilleure concentration et efficacité. « Je suis quelqu'un qui a toujours trop d'onglets ouverts sur son ordinateur, donc pouvoir tout consulter au même endroit sans avoir à jongler entre plusieurs outils m’aide à gagner en efficacité », analyse Rox Cooper-Costello, ajoutant qu'il est possible d'accomplir des tâches entières sans jamais quitter l'application Slack.

« Quand j'ai besoin d'un programme comme Wrike, je peux le trouver dans Slack. Quand je veux jeter un coup d’œil rapide à ce que nos clients disent de nous sur Trustpilot, je peux le trouver dans Slack. Et quand je veux savoir si des personnes sont en réunion, je peux aussi trouver l’information dans Slack ! »

Alors que Gozney fédère ses clients autour de l’amour de la pizza, l’équipe de Slack est ravie d’être l'ingrédient secret qui aide l'entreprise à stimuler la collaboration et la connexion entre ses collaborateurs.