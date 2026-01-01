Mit Slack heizt Gozney Produktivität und Teamgeist richtig ein

Wir haben eine besondere Schwäche für alle, die Menschen dabei helfen, zuhause die perfekte Pizza zu kreieren. Und Gozney gehört dazu.

Dank Gozney, dem führenden Hersteller von kommerziellen und heimischen Pizzaöfen in Großbritannien, ist es zum Kinderspiel geworden, Pizzen in Restaurantqualität zuhause zu backen. Dem Unternehmen gelingt es, mit technologischer Innovation und köstlicher Pizza, unvergessliche Momente des Miteinanders zu schaffen.

„Als Marke versuchen wir, den Kern der Gesamterfahrung zu erfassen. Es geht vor allem ums Entdecken und ums Kreativsein”, sagt Chatham Baker, VP of Brand Marketing bei Gozney. „Es ist wirklich erstaunlich, was Essen in der Welt bewirkt, indem es zum Lebensmittelpunkt wird, wegen dem sich Menschen versammeln.”

Bei Pizza geht es darum, Menschen zusammenzubringen, und bei Slack ist es genauso – deshalb nutzen die überall verteilten Teams von Gozney Slack, um die Effizienz zu steigern, schnell zu skalieren und den nahtlosen Kontakt im gesamten Unternehmen aufrechtzuerhalten.

„In Slack wickeln wir alles ab. Die Möglichkeit, unsere gesamte Kommunikation und Zusammenarbeit an einem Ort zu haben, war für uns bahnbrechend.” Chatham Baker VP of Brand Marketing, Gozney

Reibungslose kontinentübergreifende Zusammenarbeit

Die Vernetzung in Slack-Channels hilft den Teammitgliedern von Gozney, Ideen zu entwickeln, zu planen und alles von Social-Media-Inhalten bis hin zu Präsenzveranstaltungen umzusetzen, während gleichzeitig Teamgeist und Unternehmenskultur gefördert werden.

Brooke Gulian ist die globale Leiterin für Veranstaltungen bei Gozney und organisiert etwa 70 Events pro Jahr. Für sie ist Slack der Schlüssel zur reibungslosen Kommunikation über verschiedene Abteilungen, Teams und Zeitzonen hinweg. „Die Planung einer Veranstaltung erfordert die Zusammenarbeit vieler verschiedener funktionsübergreifender Teams. Meine Events laufen mit Slack definitiv reibungsloser”, sagt sie. „Wenn sie uns Slack wegnehmen würden, wüsste ich nicht, was passieren würde.”

Um diese Effizienz zu maximieren, organisiert Gulian jede Veranstaltung in einem eigenen Slack-Channel und nutzt dann Slack Canvases, um allen relevanten Personen Echtzeit-Einblicke in Projekt-Updates zu geben. Mit Canvases kann sie Notizen in einem teilbaren, stets aktuellen Dokument machen, ohne Slack verlassen zu müssen.

Die VIP-Funktion von Slack hilft Gulian auch bei der Organisation der Kommunikation. Als VIPs markierte Kontakte erhalten automatisch einen eigenen Bereich oben in ihrer Seitenleiste für ungelesene Nachrichten, was zeitnahe Antworten fördert und Störungen reduziert.

Janey Feller, eine Kundendienstspezialistin bei Gozney, nutzt Slack zur Bearbeitung als Team mit internen Teams, um Kundenanliegen blitzschnell zu lösen und die Kundenzufriedenheit konstant hoch zu halten.

„Ein Kund hat mir ein Foto mit vermeintlichem Rost an seinem Ofen geschickt, und nach den nächsten Schritten gefragt”, erinnert sich Feller. „Ich habe das Bild in einem Slack-Channel gepostet, und eine Kollegin, die am Produkt arbeitet, ist sofort eingestiegen, hat meine Frage beantwortet und mir gesagt, was zu tun ist. In dem Moment hat sich der Kreis durch Slack geschlossen, und das hat mich daran erinnert, dass wir alle als Team zusammenarbeiten und dass wir alle an einem Strang ziehen, um unseren Kund:innen zu helfen.”

Die Produktteams von Gozney beheben Probleme auch über Slack. Für Produktmanager Jordan Jones ist Slack für die sofortige Kommunikation mit Designer:innen, Ingenieur:innen und Hersteller:innen von unschätzbarem Wert. „Wir können entwder einen Dialog mit bestimmten Ingenieur:innen führen, die ein Problem haben, oder mit dem gesamten Team, und die mobile App ermöglicht die Kommunikation in Echtzeit”, sagt Jones. „Ingenieur:innen und Designer:innen können Fotos und Videos über Slack teilen – zum Beispiel während eines Verpackungstests – und zwar in Echtzeit. Dies ermöglicht eine schnelle, direkte Kommunikation mit unserem Herstellungsteam, was zu schnellerem Feedback und einer schnelleren Problemlösung führt.”

Obwohl Slack ein hervorragendes Produktivitätstool ist, merkt Baker auch an, dass die Benutzerfreundlichkeit von Slack dazu beiträgt, Beziehungen zu pflegen und die authentische, kreative, kollaborative Kultur des Unternehmens aufrechtzuerhalten (oft mit Hilfe von Emojis wie dem beliebten Partypapagei). „Wir nutzen Slack so informell, dass wir dem lockeren, gut gelaunten Charakter unserer Marke treu bleiben können“, erklärt er.

Beschleunigung von Content-Freigaben und Onboarding-Prozessen

Geschwindigkeit ist für ein wachsendes Unternehmen entscheidend. Das weiß auch Rox Cooper-Costello, Senior Director für Social Media bei Gozney.

„An nur einem Tag konnte ich neun Inhalte überprüfen und genehmigen lassen – alles über Slack. Der Prozess basierte auf Tools wie Canvases für gemeinsame Überprüfungen, Huddles für Echtzeit-Diskussionen und Emoji-Reaktionen für schnelle Freigaben, was die Workflows optimierte und Zeit sparte”, sagt sie. „Letztes Jahr haben wir als sehr kleines Team 4.000 Inhalte über sieben Plattformen in 365 Tagen veröffentlicht. Das wäre ohne Slack nicht möglich gewesen.”

Baker, der Inhalte von mehreren Teams genehmigen muss, ohne zum Engpass zu werden, stimmt zu. „Mit Slack können wir Dinge intuitiv organisieren”, sagt er. „So kann ich schneller Inhalte finden, sie genehmigen und den Teams aus den Weg freimachen .”

„Ich arbeite doppelt so schnell, weil ich Slack habe”, sagt Gulian. „Die mobile App ist besonders nützlich, um in Verbindung zu bleiben und Echtzeit-Feedback zu erhalten, auch wenn ich unterwegs bin.”

Feller schätzt ebenfalls die Geschwindigkeit von Slack. Die Möglichkeit, intuitiv das archivierte Wissen ihres Teams in Slack zu durchsuchen, hat ihr geholfen, ihren Onboarding-Prozess an ihrem ersten Arbeitstag zu beschleunigen.

„Die Suche ist eine meiner Lieblingsfunktionen in Slack”, sagt sie. „Wenn jemand bereits eine Unterhaltung über ein bestimmtes Gozney-Produkt in Slack geführt hat, kann ich genau diese Unterhaltung aufrufen und herausfinden, wann das Produkt wieder verfügbar sein wird – alles durch die Eingabe nur eines Wortes.”

Die Suchfunktion von Slack hilft Feller auch bei der Fehlerbehebung und schnellen Lösung von Kundenproblemen. Und jetzt, mit der Enterprise-Suche, können Teams sofort Informationen in allen Slack-Channels und integrierten Drittanbieter-Apps bei einer zentralen Anlaufstelle finden.

„4.000 Inhalte pro Jahr als recht kleines Team zu veröffentlichen bedeutet, dass alle ständig viele verschiedene Dinge gleichzeitig machen müssen. Wir brauchen viel klare Kommunikation, um das zu bewerkstelligen, und Slack hilft uns dabei wirklich.” Rox Cooper-Costello Senior Social Media Manager:in, Gozney

Weniger Meetings bedeuten mehr Produktivität

Bei Gozney sagt niemand: „Dieses Meeting hätte auch eine E-Mail sein können." Das liegt daran, dass das Unternehmen Slack strategisch einsetzt, um unnötige Meetings zu eliminieren und stattdessen eine Kultur zu fördern, die natürliche Kommunikation in Echtzeit priorisiert. Das Ergebnis? Teammitglieder sparen wertvolle Zeit und teilen gerne Ideen, ohne den zusätzlichen Druck eines formellen Meetings. „Slack hilft uns, echten Teamgeist aufzubauen, Kontakte zu knüpfen und unsere Arbeit effektiv zu erledigen”, sagt Cooper-Costello.

Als Managerin legt sie Wert darauf, dass alle Mitglieder ihres Teams das Gefühl haben, eine Stimme zu haben. Slack Huddles helfen ihr dabei, indem sie die schnellen, informellen Gespräche nachbilden, die alle normalerweise in einem Büro führen würden, und indem sie den Teammitgliedern Freiraum geben, sich authentisch auszudrücken.

„Slack ist einfach ein Mittel, um ein gutes Gespräch zu führen”, sagt Cooper-Costello. „Egal, ob du jemanden zu einem Huddle einlädst oder es in einen Thread schreibst, es baut die Barriere ab, vor jemandem sitzen zu müssen, um ihm zu sagen: ‚Ich denke wirklich, wir könnten das machen.' Slack ist einfach ein einfacherer Weg, das zu tun.”

„Ich schreibe einfach: ‚Hey, ich wollte nur kurz diese Sache mit dir besprechen.' Das muss nicht in einem geplanten 30-minütigen Meeting enden”, sagt sie. Alle können in einem Channel oder einer Direktnachricht ein Huddle starten, um in Echtzeit mit Kolleg:innen zu arbeiten, mit Video, Bildschirmfreigabe-Funktionen und Emoji-Reaktionen.

Baker merkt auch an, dass Slack eine Kultur fördert, in der sich die Mitarbeitenden wohl und inspiriert fühlen, weil die Kommunikation einfach ist. „Die Stärken und Interessen aller an einem Ort zu bündeln und daraus etwas Besseres zu schaffen, ist ein echter Garant für Innovationen”, sagt er.

„Slack wird für uns zum Ort, an dem unsere angeborene Kreativität aufblüht.” Chatham Baker VP of Brand Marketing, Gozney

Integrierte Tools halten Gozney agil

Slacks intuitive Integrationsmöglichkeiten verschaffen Gozney einen weiteren Vorteil. Durch das Organisieren von Arbeitsabläufen und die Zentralisierung von Prozessen helfen Integrationen dem Unternehmen, für schnelles Wachstum agil zu bleiben.

„Viele der Tools, die wir nutzen, sind in Slack integriert. Wir verwenden ein Management-Tool namens Lattice. Ich erhalte Erinnerungen, Notizen zur Zielsetzung und Zusammenfassungen meiner Einzelgespräche mit Personen, die ich manage, auf Slack”, sagt Cooper-Costello. „Nach einem Meeting sendet Lattice eine Nachricht mit den Notizen und Aktionspunkten aus dem Gespräch an Slack. Das ist wirklich hilfreich.”

Slacks Integrationen reduzieren den Kontextwechsel und ermöglichen so eine bessere Konzentration und Effizienz. „Ich bin jemand, der ständig zu viele Tabs auf seinem Desktop geöffnet hat. Daher hilft es mir, alles an einem Ort zu haben und nicht zwischen mehreren Programmen wechseln zu müssen. Das macht alles ein bisschen effizienter”, sagt Cooper-Costello und fügt hinzu, dass es möglich ist, ganze Aufgaben zu erledigen, ohne die Slack-App je zu verlassen.

„Wenn ich ein Programm wie Wrike brauche, kann ich es in Slack finden. Wenn ich einen schnellen Blick darauf werfen möchte, was unsere Kund:innen auf Trustpilot über uns sagen, kann ich das auch in Slack finden. Und wenn ich wissen will, ob bestimmte Personen in einem Meeting sind, kann ich das auch in Slack herausfinden!”

Gozney bringt Menschen mithilfe von köstlicher Pizza zusammen, und Slack freut sich, die geheime Zutat zu sein, die dem Unternehmen hilft, Zusammenarbeit und Teamgeist so richtig einzuheizen.