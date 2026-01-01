Com o Slack, a Gozney intensifica a produtividade e a conexão

Existe um lugar especial no nosso coração para quem ajuda as pessoas a criarem a pizza perfeita em casa. Esse lugar é chamado Gozney.

A Gozney, líder britânica em fornos de pizza profissionais e domésticos, transforma o desafio de fazer uma pizza perfeita em algo deliciosamente simples. Enquanto inova na tecnologia, a marca celebra o verdadeiro poder da pizza: criar momentos inesquecíveis entre amigos e família.

“Como marca, tentamos capturar o espírito de como é essa experiência. É tudo sobre descoberta, é tudo sobre criar algo”, explica Chatam Baker, vice-presidente de marketing de marca na Gozney. “É realmente incrível o papel da comida no mundo: ser o elo que faz as pessoas se reunirem.”

Pizza é sobre reunir pessoas, assim como o Slack, que é o porquê as equipes distribuídas da Gozney usam a plataforma para impulsionar a eficiência, escalonar rapidamente e garantir a colaboração contínua na empresa.

É dentro do Slack que nossos negócios acontecem. Ter a capacidade de concentrar toda a comunicação e colaboração em um só lugar foi um verdadeiro divisor de águas para nós.” Chatham Baker Vice-presidente de marketing de marca, Gozney

Colaboração simples e intercontinental

Manter a conexão nos canais do Slack ajuda os membros de equipe da Gozney a proporem ideias, planejarem e fazerem de tudo, de conteúdos para as redes sociais a eventos pessoais. Essa integração fortalece o companheirismo e a cultura da empresa.

Brooke Gulian é a diretora global de eventos da Gozney e comanda cerca de 70 eventos por ano. Para ela, o Slack é o segredo para uma comunicação sem ruídos entre diferentes departamentos, equipes e fusos horários. “Planejar um evento exige o envolvimento de muitas áreas diferentes. Meus eventos fluem muito melhor com o Slack”, afirma. “Se tirassem o Slack da Gozney hoje, eu nem saberia por onde começar!”

Para maximizar a eficiência, Gulian organiza cada evento no próprio canal do Slack e depois usa canvas do Slack para que todas as partes interessadas vejam em tempo real as atualizações do projeto. Os canvas permitem que ela faça anotações em um documento compartilhável sem ter de sair do Slack.

O recurso VIP do Slack também ajuda Gulian a organizar as comunicações. Contatos marcados como VIPs ganham automaticamente uma seção exclusiva no topo da barra lateral para mensagens não lidas. Isso agiliza as respostas prioritárias e limpa o excesso de informação visual.

Janey Feller, especialista em atendimento ao cliente na Gozney, aproveita o Slack para fazer mutirões com equipes internas, solucionando problemas de clientes com rapidez e garantindo que a satisfação seja sempre alta.

“Lembro de um cliente que enviou uma foto do que parecia ser ferrugem no forno, perguntando o que fazer”, recorda Feller. “Coloquei a imagem em um canal do Slack e [um colega que trabalha no produto] apareceu na hora, tirou minha dúvida e me explicou o passo a passo. Foi um daqueles momentos em que o Slack mostra que somos uma comunidade: estamos todos no mesmo barco para ajudar o cliente.”

As equipes de produto da Gozney também apresentam soluções pelo Slack. Para o gerente de produto Jordan Jones, o Slack é indispensável para a comunicação instantânea com designers, engenheiros e fabricantes. “Conseguimos conversar tanto com um engenheiro sobre um problema específico quanto com a equipe inteira, e o app móvel torna a comunicação instantânea”, diz Jones. “Engenheiros e designers compartilham fotos e vídeos pelo Slack (como em um teste de embalagem) em tempo real. Isso agiliza o contato direto com a fábrica, o que resulta em feedbacks e na solução de problemas mais rápidos.”

Embora o Slack seja uma ferramenta de produtividade fantástica, Baker ressalta que a facilidade de uso ajuda a cultivar relacionamentos e a manter a cultura criativa e colaborativa da empresa, muitas vezes com a ajuda de emojis, como o amado papagaio de festa. “Usamos o Slack de um jeito tão conversacional que conseguimos manter a essência divertida e bem-humorada da nossa marca”, afirma.

Aprovações de conteúdo e processos de integração mais rápidos

Agilidade é tudo para uma empresa em crescimento. Basta perguntar para Rox Cooper-Costello, diretora sênior de redes sociais da Gozney.

“Em apenas um dia, consegui revisar e aprovar 9 conteúdos, tudo pelo Slack. O processo fluiu com o uso de canvas para revisões conjuntas, círculos para conversas em tempo real e reações de emoji para aprovações rápidas, o que destravou os fluxos de trabalho e poupou tempo”, afirma ela. “No ano passado, nossa equipe, que é superenxuta, publicou 4.000 conteúdos em 7 plataformas diferentes. Sem o Slack, bater essa meta seria impossível.”

Baker, que precisa aprovar conteúdos de várias equipes sem que isso se torne um obstáculo, concorda. “Usando o Slack, podemos organizar as coisas de maneira intuitiva”, explica ele. “Isso faz com que eu encontre o conteúdo mais rápido, dê a aprovação e saia do caminho para o trabalho fluir.”

“Eu trabalho duas vezes mais rápido porque uso o Slack”, explica Gulian. “O app móvel é muito útil para manter a conexão e receber feedback em tempo real, não importa onde eu esteja.”

Feller também vê valor em trabalhar na velocidade do Slack. Segundo ela, a facilidade de pesquisar intuitivamente o histórico de conhecimento da equipe ajudou a acelerar muito o processo de integração logo no primeiro dia de trabalho.

“A pesquisa é um dos meus recursos preferidos do Slack”, afirma ela. “Se alguém já conversou sobre um produto específico da Gozney no Slack, posso pesquisar essa exata conversa e descobrir quando o produto voltará ao estoque apenas digitando uma palavra.”

O recurso de pesquisa do Slack também ajuda Feller a solucionar problemas e rapidamente resolver questões com clientes. E agora, com a pesquisa empresarial, as equipes podem encontrar informações de imediato em todos os canais do Slack e apps de terceiros integrados em uma central.

“Publicar 4 mil conteúdos por ano como uma equipe pequena significa que todo mundo sempre está lidando com várias coisas de uma só vez. Precisamos de muita comunicação clara para que tudo aconteça e o Slack nos ajuda muito a fazer isso.” Rox Cooper-Costello Gerente sênior de redes sociais, Gozney

Menos reuniões significam mais produtividade

Na Gozney, você nunca vai ouvir ninguém dizer: “Essa reunião poderia ter sido um e-mail”. Isso porque a empresa usa o Slack de maneira estratégica para eliminar reuniões desnecessárias, promovendo uma cultura que prioriza a conversa natural e em tempo real. O resultado? A equipe recupera um tempo precioso e se sente à vontade para compartilhar ideias sem o peso de uma reunião formal. “Assim, criamos uma comunidade e conexão. É o que nos permite trabalhar com eficiência máxima”, diz Cooper-Costello.

Como gerente, ela prioriza que todos os membros da equipe dela sintam que têm voz. Os círculos do Slack a ajudam nisso ao recriar as discussões rápidas e informais que geralmente aconteceriam em um escritório, dando aos membros da equipe espaço para se expressarem de maneira autêntica.

“O Slack é, acima de tudo, uma ferramenta para uma ótima conversa”, diz Cooper-Costello. “Seja em um círculo ou por escrito, ele quebra aquela barreira de ter que sentar formalmente na frente de alguém para dizer: ‘Eu realmente acho que poderíamos fazer isso’. É um jeito muito mais acessível de trocar ideias.”

“É tão simples quanto dizer: ‘Oi, eu só queria conversar com você sobre isso’. Não precisa ser uma reunião agendada de 30 minutos”, afirma ela. Qualquer pessoa pode começar um círculo em um canal ou mensagem direta para trabalhar em tempo real junto com colegas, com recursos de vídeo e compartilhamento de tela e reações de emoji.

Baker também observa que o Slack impulsiona uma cultura em que, devido à fácil comunicação, funcionários se sentem à vontade e inspirados. “Conseguir aproveitar os pontos fortes e interesses de cada um em um único lugar, criando algo maior a partir disso, é o que realmente nos permite criar soluções inéditas”, afirma.

“O Slack se torna um lugar natural para que nossa criatividade inerente prospere.” Chatham Baker Vice-presidente de marketing de marca, Gozney

Ferramentas integradas mantém a agilidade da Gozney

Os recursos intuitivos de integração do Slack dão mais uma vantagem à Gozney. Ao organizar cargas de trabalho e centralizar processos, as integrações ajudam a empresa a continuar veloz para ter um crescimento rápido.

“Muitas das ferramentas que usamos estão integradas ao Slack. Usamos o Lattice para gestão, e recebo lembretes, metas e os resumos das reuniões individuais com a equipe direto por lá”, diz Cooper-Costello. “Assim que termino uma reunião, o Lattice envia um aviso no Slack: ‘Aqui estão as anotações e os próximos passos’. Isso ajuda demais.”

As integrações do Slack acabam com a troca constante de contexto, garantindo mais foco e eficiência. “Sou o tipo de pessoa que vive com infinitas guias abertas no navegador. Poder consultar tudo em um só lugar, sem precisar pular de um programa para outro, deixa tudo muito mais ágil”, diz Cooper-Costello, destacando que é possível concluir tarefas inteiras sem sequer sair do app Slack.

“Quando preciso de um programa como o Wrike, consigo vê-lo no Slack. Quando quero dar uma olhada rápida no que nossos clientes estão falando sobre a empresa no Trustpilot, consigo ver no Slack. E quando quero saber se as pessoas estão em uma reunião, também consigo ver no Slack!”

Enquanto a Gozney reúne as pessoas por meio do poder da pizza, a equipe do Slack fica feliz em ser o ingrediente secreto que ajuda a empresa a estimular a colaboração e a conexão, com uma mensagem (e uma pizza) por vez.