Con Slack, Gozney potencia la productividad y la conexión

Hay un lugar especial en nuestro corazón para quienes ayudan a las personas a crear la pizza perfecta en casa. Ese lugar lleva el nombre de Gozney.

Gozney, el principal fabricante en el Reino Unido de hornos para pizza comerciales y domésticos, hace que preparar pizzas con calidad de restaurante en casa sea deliciosamente sencillo. Al mismo tiempo que innova en tecnología, la empresa también destaca el poder de la pizza para generar esos momentos memorables de comunidad.

«Como marca, intentamos captar el espíritu de lo que representa esa experiencia. Consiste en descubrimiento, en crear algo», dijo Chatham Baker, vicepresidente de Marketing de Marca en Gozney. «Es realmente asombroso lo que hace la comida en el mundo: se transforma en el punto de encuentro en torno al cual las personas se reúnen».

La pizza se trata de unir a las personas, y Slack también. Por eso, los equipos distribuidos de Gozney usan Slack para fortalecer la eficiencia, escalar rápidamente y mantener una conexión fluida en toda la empresa.

«Nuestro negocio se lleva adelante en Slack. Poder concentrar toda nuestra comunicación y colaboración en un lugar fue verdaderamente revolucionario para nosotros». Chatham Baker Vicepresidente de Marketing de Marca, Gozney

Colaboración intercontinental fluida

Mantener la conexión en los canales de Slack ayuda a los miembros del equipo de Gozney a idear, planificar y ejecutar desde el contenido para las redes sociales hasta los eventos presenciales, al mismo tiempo que se fomenta la camaradería y la cultura de la empresa.

Brooke Gulian es la directora global de eventos en Gozney y organiza alrededor de 70 eventos por año. En su opinión, Slack es la clave para facilitar una comunicación fluida entre diversos departamentos, equipos y zonas horarias. «Planificar un evento exige muchos equipos con diversas funciones. Definitivamente, mis eventos se llevan a cabo con mayor fluidez con Slack», dijo. «Si se dejara de usar Slack en Gozney, ¡no sé qué haríamos!».

Para maximizar esa eficiencia, Gulian organiza cada evento en su propio canal de Slack y luego usa canvas de Slack para dar a todas las partes interesadas pertinentes visibilidad en tiempo real en lo que respecta a las novedades del proyecto. Los canvas le permiten tomar notas en un documento dinámico y que puede compartirse sin tener que salir de Slack.

La función VIP de Slack también ayuda a Gulian a organizar las comunicaciones. Los contactos que se marcan como VIP se asignan automáticamente a una sección exclusiva en la parte superior de su barra lateral en la que se muestran los mensajes sin leer, lo que agiliza los tiempos de respuesta y reduce las distracciones.

Janey Feller, que trabaja como especialista en servicio al cliente en Gozney, usa Slack para llevar a cabo enjambres con los equipos internos, con lo que logra resolver los problemas de los clientes con gran velocidad y mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.

«Una vez, un cliente envió una foto de lo que creía que era óxido en el horno y preguntó cuáles eran los pasos que debía seguir», recuerda Feller. «Compartí la imagen en un canal de Slack y un compañero que trabaja en el producto intervino, respondió mi pregunta de inmediato y me dijo qué hacer al respecto. Fue un momento de cierre perfecto a través de Slack que me recordó que todos formamos parte de esta comunidad y del mismo equipo para ayudar a nuestros clientes».

Los equipos de producto de Gozney también resuelven problemas en Slack. Para el director de Productos Jordan Jones, Slack es fundamental para la comunicación instantánea con diseñadores, ingenieros y fabricantes. «Podemos hablar con un ingeniero en particular que tenga un problema o con todo el equipo, y la comunicación es inmediata gracias a la aplicación móvil», sostiene Jones. «Los ingenieros y diseñadores pueden compartir fotos y videos en Slack en tiempo real, por ejemplo, durante una prueba de empaques. Esto permite una comunicación rápida y directa con el equipo de fabricación, lo que se traduce en comentarios más rápidos y una resolución más veloz de los problemas».

Si bien Slack es una excelente herramienta de productividad, Baker también destaca que su facilidad de uso ayuda a fortalecer las relaciones y a mantener la cultura auténticamente creativa y colaborativa de la empresa (muchas veces con la ayuda de emojis, como el querido loro de fiesta). «Usamos Slack de una manera tan conversacional que podemos manteneros fieles a la naturaleza divertida y alegre de nuestra marca», señala.

Agilización de la aprobación de contenido y los procesos de incorporación

La velocidad lo significa todo para una empresa en crecimiento. Así lo afirma Rox Cooper-Costello, directora sénior de Redes Sociales en Gozney.

«En un solo día logré que se revisaran y aprobaran nueve elementos de contenido, todo a través de Slack. El proceso se apoyó en herramientas como los canvas para hacer revisiones colaborativas, las juntas para tener conversaciones en tiempo real y las reacciones emoji para lograr aprobaciones rápidas, agilizar los flujos de trabajo y ahorrar tiempo», dijo. «El año pasado, publicamos 4000 elementos de contenido en siete plataformas, a lo largo de 365 días, siendo un equipo muy pequeño. No hubiéramos podido hacerlo sin Slack».

Baker, que necesita aprobar contenido enviado por diversos equipos sin que esto se convierta en un cuello de botella, está de acuerdo. «Con Slack, podemos organizar todo de forma intuitiva», comentó. «Esto hace que sea más rápido para mí encontrar contenido, aprobarlo y que el proceso siga su curso».

«Gracias a Slack, trabajo el doble de rápido», dice Gulian. «La aplicación móvil es particularmente útil para mantener la conexión y obtener comentarios en tiempo real, incluso cuando no estoy en la oficina».

Feller también destaca el valor de trabajar al ritmo de Slack y señala que poder buscar de forma intuitiva en los conocimientos acumulados de su equipo en Slack le permitió agilizar el proceso de incorporación en su primer día de trabajo.

«La búsqueda es una de mis funciones favoritas de Slack», afirmó. «Si alguien ya tuvo una conversación sobre un producto específico de Gozney en Slack, puedo encontrarla y averiguar cuándo el artículo volverá a estar disponible con solo escribir una palabra».

La función de búsqueda de Slack también ayuda a Feller a diagnosticar y resolver rápidamente los problemas de los clientes. Y ahora, con la búsqueda empresarial, los equipos pueden encontrar información al instante en todos los canales de Slack y las aplicaciones de terceros integradas en un solo lugar central.

«Publicar 4000 elementos de contenido al año siendo un equipo pequeño implica que todos los miembros están haciendo malabares constantemente. Necesitamos una comunicación muy clara para lograrlo, y Slack realmente nos ayuda en este sentido». Rox Cooper-Costello Directora sénior de Redes Sociales, Gozney

Tener menos reuniones equivale a una mayor productividad

En Gozney no escucharás a nadie decir «Esta reunión podría haber sido un correo electrónico». Esto se debe a que la empresa implementa Slack de forma estratégica para eliminar reuniones innecesarias y favorecer una cultura que prioriza la comunicación natural y en tiempo real. ¿El resultado? Los miembros del equipo recuperan un tiempo valioso y se sienten a gusto compartiendo ideas sin la presión agregada que implica una reunión formal. «Nos ayuda a crear comunidad. Nos ayuda a crear conexión. Nos ayuda a hacer nuestro trabajo con eficacia», declara Cooper-Costello.

Como directora, Cooper-Costello prioriza que todos los miembros de su equipo sientan que pueden expresarse. Las juntas de Slack la ayudan precisamente con este esfuerzo al recrear las conversaciones rápidas e informales que normalmente sucederían en una oficina, lo que da un espacio para que todos se expresen con autenticidad.

«Slack es simplemente un medio para tener excelentes conversaciones», plantea Cooper-Costello. «Ya sea que tengas una junta con alguien o que escribas lo que quieres decir, Slack elimina la barrera de tener que sentarse frente a alguien para decirle ‘Creo que podríamos hacer esto’. Es una forma mucho más accesible de hacerlo».

«Es tan simple como decir ‘Hola, quiero comentarte esto rápidamente’. No tiene que ser una reunión programada de 30 minutos», comentó. Cualquier persona puede iniciar una junta en un canal o mensaje directo para trabajar en tiempo real con sus compañeros, para lo que contará con opciones de uso compartido de la pantalla y reacciones emoji.

Baker también señala que Slack impulsa una cultura en la que, dado que la comunicación es sencilla, los empleados se sienten a gusto e inspirados. «Cuando se puede sacar partido de las fortalezas y los intereses de todos en un solo lugar, y crear algo mejor a partir de eso, es realmente cuando empiezan a surgir cosas que antes no se habían hecho», señaló.

«Slack se convierte en un espacio natural para que nuestra creatividad inherente florezca». Chatham Baker Vicepresidente de Marketing de Marca, Gozney

Las herramientas integradas mantienen la agilidad de Gozney

Las capacidades intuitivas de integración de Slack le dan a Gozney otra ventaja. Mediante la organización de cargas de trabajo y la centralización de procesos, las integraciones ayudan a la empresa a mantener la agilidad para lograr un crecimiento rápido.

«Muchas de las herramientas que usamos están integradas en Slack. Usamos una herramienta de administración llamada Lattice. Recibo recordatorios, notas de establecimiento de objetivos y resúmenes de mis reuniones individuales con las personas que tengo a cargo en Slack», dice Cooper-Costello. «Después de una reunión, Lattice envía un mensaje a Slack con las notas y los puntos de acción. Eso es muy útil».

Las integraciones de Slack reducen el cambio de contexto y favorecen una mayor concentración y eficiencia. «Siempre fui alguien que tiene demasiadas pestañas abiertas en su computadora, así que poder consultar todo en un solo lugar, sin tener que alternar entre distintos programas, hace que todo sea un poco más eficiente», comentó Cooper-Costello, quien agregó que pueden completarse tareas de principio a fin sin necesidad de salir de la aplicación de Slack.

«Si necesito un programa como Wrike, puedo encontrarlo en Slack. Cuando quiero echar un vistazo rápido a lo que nuestros clientes dicen de nosotros en Trustpilot, puedo encontrarlo en Slack. Y cuando quiero saber si las personas están en una reunión, ¡también puedo averiguarlo en Slack!».

Mientras Gozney reúne a las personas a través del poder de la pizza, el equipo de Slack se enorgullece de ser el ingrediente secreto que ayuda a la empresa a encender la colaboración y la conexión, con un mensaje (y una pizza) a la vez.