Gozney mejora su productividad y su conexión gracias a Slack

Lo sabemos, el horno marca la diferencia a la hora de hacer la pizza perfecta en casa. Seguramente, ese horno tenga el nombre de Gozney marcado.

Gozney, el principal fabricante del Reino Unido de hornos para pizza tanto profesionales como domésticos, hace que preparar pizzas de calidad de restaurante en casa sea deliciosamente fácil. Además de innovar en tecnología, la compañía pone en valor el poder de la pizza para crear esos momentos memorables de comunidad.

“Como marca, intentamos capturar el espíritu de lo que supone esa experiencia. Tiene que ver con el descubrimiento, con crear algo”, explica Chatham Baker, vicepresidente de marketing de marca de Gozney. “Es realmente increíble lo que la comida puede llegar a hacer en el mundo: convertirse en un punto de encuentro en torno al cual las personas se reúnen”.

La pizza consiste en reunir a las personas, y Slack también. Por eso, los diferentes equipos de Gozney utilizan Slack para impulsar la eficiencia, escalar con rapidez y mantener una conexión fluida en toda la empresa.

En Slack gestionamos todo el negocio. Poder comunicarnos y colaborar desde un solo lugar ha sido toda una revolución para nosotros”. Chatham Baker Vicepresidente de Marketing de Marca, Gozney

Colaboración fluida entre continentes

Los canales de Slack permiten a los equipos de Gozney idear, planificar y ejecutar todo su trabajo, desde el contenido para redes sociales a los eventos presenciales, todo mientras fomentan el espíritu de equipo y la cultura de la empresa.

Brooke Gulian es la directora global de eventos de Gozney, que gestiona cerca de 70 eventos al año. Para ella, Slack es clave a la hora de evitar problemas de comunicación entre departamentos, equipos y ubicaciones. “Planificar un evento requiere la colaboración de equipos de varios departamentos. Gracias a Slack, organizar eventos es mucho más sencillo”, afirma. “Si nos quitaran Slack en Gozney, no sé cómo lo haríamos”.

Para aprovechar al máximo esa eficiencia, Gulian organiza cada evento en su propio canal de Slack y utiliza canvas de Slack para ofrecer a todas las personas implicadas visibilidad en tiempo real sobre el estado de los proyectos. Los canvas le permiten tomar notas en un documento compartido y vivo, sin necesidad de salir de Slack.

La función VIP de Slack también ayuda a Gulian a organizar las comunicaciones. Los contactos VIP tienen asignada una sección en la parte superior de la barra lateral para ver sus mensajes sin leer, lo que permite mejorar los tiempos de respuesta y evita distracciones.

Janey Feller, especialista de Atención al Cliente de Gozney, usa Slack para organizar enjambres con los equipos internos, solucionando los problemas de los clientes en un abrir y cerrar de ojos y garantizando su satisfacción.

“Un cliente me mandó una foto de lo que pensaba que era óxido en su horno, y me preguntó qué debía hacer”, recuerda Feller. “Publiqué la foto en un canal de Slack y [un compañero que trabaja en el producto] pudo intervenir, respondió a mi pregunta al instante y me dijo qué hacer. Fue un momento clave en el que Slack me recordó que trabajo en comunidad, que todos estamos en el mismo equipo y queremos ayudar a nuestros clientes”.

Los equipos de producto de Gozney también resuelven incidencias en Slack. Para el director de producto Jordan Jones, Slack es una herramienta clave para comunicarse al instante con diseñadores, ingenieros y fabricantes. “Podemos mantener un diálogo tanto con un ingeniero concreto que tenga un problema como con todo el equipo, y la aplicación móvil hace que la comunicación sea inmediata”, explica Jones. “Ingenieros y diseñadores pueden compartir fotos y vídeos en Slack (por ejemplo, durante una prueba de embalaje) en tiempo real. Esto permite una comunicación rápida y directa con nuestro equipo de fabricación, lo que se traduce en un proceso de feedback más ágil y en una resolución de incidencias mucho más rápida”.

Aunque Slack es una herramienta de productividad sobresaliente, Baker también destaca que su facilidad de uso ayuda a estrechar relaciones y a mantener la cultura creativa y colaborativa, auténtica y cercana, de la empresa (a menudo con la ayuda de emojis como el querido loro fiestero). “Usamos Slack de una forma tan conversacional que conseguimos ser fieles al carácter divertido y desenfadado de nuestra marca”, explica.

Agilizar las aprobaciones de contenido y los procesos de incorporación

La agilidad lo es todo para una empresa emergente. Solo hace falta preguntar a Rox Cooper-Costello, directora de Redes Sociales de Gozney.

“En un solo día conseguí que se revisaran y aprobaran nueve piezas de contenido, todo a través de Slack. El proceso fue posible gracias a herramientas como los canvas para realizar revisiones colaborativas, las juntas para tener conversaciones en tiempo real y las reacciones emoji para marcar aprobaciones rápidamente, lo que agilizó los flujos de trabajo y nos ahorró mucho tiempo”, explica. “El año pasado publicamos 4000 piezas de contenido en siete plataformas, en 365 días, todo con un equipo muy pequeño. Eso no habría sido posible sin Slack”.

Baker, que necesita aprobar contenido de múltiples equipos sin convertirse en un cuello de botella, coincide. “Gracias a Slack podemos organizar todo de forma intuitiva”, explica. “Eso me permite encontrar el contenido más rápido, aprobarlo y dejar que el equipo siga avanzando”.

“Trabajo el doble de rápido gracias a Slack”, afirma Gulian. “La aplicación móvil es especialmente útil para mantenerme conectada y recibir comentarios en tiempo real, incluso cuando estoy fuera de la oficina”.

Feller también valora poder trabajar al ritmo de Slack. Según explica, la posibilidad de buscar de forma intuitiva en los datos históricos de su equipo dentro de Slack le ayudó a agilizar su proceso de incorporación desde su primer día de trabajo.

“La búsqueda es una de mis funciones favoritas de Slack”, explica. “Si alguien ya ha tenido una conversación en Slack sobre un producto concreto de Gozney, puedo recuperar exactamente ese hilo y saber cuándo volverá a haber stock con solo escribir una palabra”.

La función de búsqueda de Slack también ayuda a Feller a diagnosticar problemas y resolver incidencias de clientes con rapidez. Y ahora, con la búsqueda empresarial, los equipos pueden encontrar al instante información en todos los canales de Slack y en las aplicaciones de terceros integradas, todo desde un único lugar.

“Publicar 4000 piezas de contenido al año siendo un equipo tan pequeño implica que todo el mundo esté siempre gestionando muchas cosas a la vez. Para que eso funcione, necesitamos una comunicación muy clara, y Slack nos ayuda muchísimo a conseguirlo”. Rox Cooper-Costello Directora sénior de Redes Sociales, Gozney

Menos reuniones, más productividad

En Gozney no oirás a nadie decir “esta reunión podría haberse ahorrado con un correo”. Y es que la empresa utiliza Slack de forma estratégica para eliminar reuniones innecesarias y fomentar, en su lugar, una cultura basada en una comunicación natural y en tiempo real. ¿El resultado? Los equipos recuperan un tiempo valioso y se sienten más cómodos compartiendo ideas sin la presión añadida de una reunión formal. “Nos ayuda a crear comunidad. Nos ayuda a fortalecer la conexión. Y nos ayuda a hacer nuestro trabajo de forma eficaz”, afirma Cooper-Costello.

Como directora, prioriza que todas las personas sientan que tienen voz. Las juntas de Slack le ayudan precisamente a eso, al recrear las conversaciones rápidas e informales que normalmente se darían en una oficina y dar a los miembros del equipo el espacio necesario para expresarse de forma auténtica.

“Slack es simplemente un medio para tener una buena conversación”, explica Cooper-Costello. “Tanto si haces una junta con alguien como si lo escribes, elimina la barrera de tener que sentarte delante de otra persona para convencerla de que se puede hacer algo. Es una forma mucho más accesible de comunicarse”.

“Es tan fácil como decir que quieres comentar algo con otra persona. No hace falta organizar una reunión de 30 minutos”, afirma. Todo el mundo puede iniciar una junta en un canal o mensaje directo para trabajar en tiempo real con sus compañeros, con funciones de vídeo y pantalla compartida, además de reacciones emoji.

Baker también destaca que Slack impulsa una cultura en la que, al ser tan fácil comunicarse, las personas se sienten cómodas e inspiradas. “Poder reunir en un mismo lugar las fortalezas y los intereses de todo el mundo y crear algo mejor a partir de ello es, realmente, donde empieza a volverse posible lo que antes se creía imposible”, explica.

“Slack se ha convertido en el lugar donde florece nuestra creatividad”. Chatham Baker Vicepresidente de Marketing de Marca, Gozney

Las herramientas integradas ayudan a que Gozney trabaje de manera ágil

Las capacidades de integración intuitivas de Slack le dan a Gozney otra ventaja competitiva. Al organizar las cargas de trabajo y centralizar los procesos, las integraciones ayudan a la empresa a mantenerse ágil y preparada para un crecimiento rápido.

“Muchas de las herramientas que utilizamos están integradas en Slack. Usamos una herramienta de gestión llamada Lattice. En Slack recibo recordatorios, notas sobre objetivos y resúmenes de mis reuniones uno a uno con las personas a las que gestiono”, explica Cooper-Costello. “Después de una reunión, Lattice envía un aviso a Slack con las notas y los puntos de acción del encuentro. Es realmente útil”.

Las integraciones de Slack reducen el cambio constante de interfaz y permiten concentrarse mejor y trabajar con mayor eficiencia. “Soy de las personas que siempre tienen demasiadas pestañas abiertas en el ordenador, así que poder consultarlo todo en un solo lugar y no tener que saltar entre varios programas hace que todo sea un poco más eficiente”, explica Cooper-Costello, y añade que es posible completar tareas enteras sin salir en ningún momento de la aplicación de Slack.

“Cuando necesito una herramienta como Wrike, la encuentro en Slack. Cuando quiero echar un vistazo rápido a lo que dicen nuestros clientes sobre nosotros en Trustpilot, también lo encuentro en Slack. Y cuando quiero saber si alguien está en una reunión, ¡eso también puedo verlo en Slack!”.

Mientras Gozney reúne a las personas a través del poder de la pizza, el equipo de Slack está encantado de ser el ingrediente secreto que ayuda a avivar la colaboración y la conexión en la empresa, mensaje a mensaje (y pizza a pizza).