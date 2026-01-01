Con Slack, Gozney incrementa produttività e connessione

C'è un posto speciale nel nostro cuore per coloro che aiutano le persone a creare la pizza perfetta a casa. Quel posto porta il nome di Gozney.

Gozney, il principale produttore di forni per pizza professionali e domestici del Regno Unito, rende incredibilmente semplice la preparazione di pizze di qualità da ristorante. Oltre a innovare le tecnologie, l'azienda mette in luce anche il potere della pizza di offrire momenti memorabili di condivisione.

“Come brand, cerchiamo di catturare lo spirito di quell'esperienza. Si tratta di scoperta, di creare qualcosa”, afferma Chatham Baker, vicepresidente del brand marketing di Gozney. “È davvero sorprendente ciò che il cibo riesce a fare nel mondo, diventando il punto focale attorno al quale le persone possono riunirsi.”

La pizza è un modo per unire le persone, e lo stesso vale per Slack: ecco perché i team dislocati in diverse sedi di Gozney utilizzano Slack per aumentare l'efficienza, crescere rapidamente e mantenere una connessione fluida in tutta l'azienda.

“È in Slack che gestiamo la nostra attività. La possibilità di concentrare tutte le nostre comunicazioni e la collaborazione in un unico posto ha rappresentato per noi un vero punto di svolta.” Chatham Baker Vicepresidente, Brand Marketing, Gozney

Collaborazione senza confini

Rimanere connessi nei canali di Slack aiuta i membri del team di Gozney a ideare, pianificare e realizzare ogni cosa, dai contenuti social agli eventi in presenza, favorendo al tempo stesso lo spirito di squadra e la cultura aziendale.

Brooke Gulian è la direttrice globale degli eventi di Gozney e gestisce circa 70 eventi all'anno. Per lei, Slack è la chiave per facilitare una comunicazione fluida tra reparti, team e fusi orari diversi. “Organizzare un evento richiede il coinvolgimento di tanti team interfunzionali. I miei eventi funzionano decisamente meglio con Slack”, afferma. “Se in Gozney ci togliessero Slack, non so dove finiremmo!”

Per massimizzare questa efficienza, Gulian organizza ogni evento in un canale di Slack dedicato, quindi utilizza i canvas di Slack per offrire a tutti gli stakeholder visibilità in tempo reale sugli aggiornamenti di progetto. I canvas le permettono di prendere appunti in un documento condivisibile e dinamico, senza dover uscire da Slack.

La funzione VIP di Slack aiuta inoltre Gulian a organizzare le comunicazioni. I contatti contrassegnati come VIP ricevono automaticamente una sezione dedicata nella parte superiore della barra laterale per i messaggi non letti, semplificando le risposte tempestive e riducendo il rumore.

Janey Feller, specialista del servizio clienti presso Gozney, usa Slack per interagire con i team interni, risolvendo i problemi alla velocità della luce e mantenendo alta la soddisfazione dei clienti.

“Un cliente mi ha inviato una foto di quello che pensava fosse ruggine sul suo forno e mi ha chiesto informazioni sui passaggi successivi”, ricorda Feller. “Ho caricato l’immagine in un canale di Slack e [un collega che lavora sul prodotto] è intervenuto subito, ha risposto immediatamente alla mia domanda e mi ha spiegato cosa fare. È stato un momento di svolta grazie a Slack che mi ha ricordato che siamo tutti parte di questa comunità, tutti parte dello stesso team per aiutare i nostri clienti.”

Anche i team di prodotto di Gozney usano Slack per risolvere i problemi. Per il product manager Jordan Jones, Slack è uno strumento prezioso per la comunicazione istantanea con designer, ingegneri e produttori. “Possiamo dialogare sia con un singolo ingegnere che ha un problema sia con l'intero team, e l'app per dispositivi mobili rende la comunicazione immediata”, spiega Jones. “Ingegneri e designer possono condividere foto e video tramite Slack, ad esempio durante un test di packaging, in tempo reale. Questo consente una comunicazione rapida e diretta con il nostro team di produzione, con un conseguente feedback più veloce e una risoluzione immediata dei problemi.”

Sebbene Slack sia uno straordinario strumento di produttività, Baker sottolinea anche come la sua facilità di utilizzo favorisca le relazioni e mantenga la cultura aziendale autenticamente creativa e collaborativa (spesso con l'aiuto di emoji come l'amato pappagallo). “Usiamo Slack in modo così colloquiale che riusciamo a rimanere fedeli alla natura divertente e ironica del nostro brand”, dichiara.

Accelerare l’approvazione dei contenuti e i processi di onboarding

La velocità è fondamentale per un'azienda in crescita. Basta chiedere a Rox Cooper-Costello, senior director dei social media di Gozney.

“In un solo giorno sono riuscita a far revisionare e approvare nove contenuti, tutto tramite Slack. Il processo si è basato su strumenti come i canvas per le revisioni collaborative, gli incontri per le discussioni in tempo reale e le reazioni con emoji per approvazioni rapide, semplificando i flussi di lavoro e risparmiando tempo”, racconta. “L'anno scorso, abbiamo pubblicato 4.000 contenuti su sette piattaforme, in 365 giorni, con un team molto piccolo. Questo non sarebbe stato possibile senza Slack.”

Baker, che deve approvare contenuti provenienti da più team senza diventare un collo di bottiglia, concorda: “Con Slack, possiamo organizzare le cose in modo intuitivo. E questo mi permette di trovare più velocemente i contenuti, approvarli e consentire ai team di procedere.”

“Lavoro due volte più velocemente grazie a Slack”, aggiunge Gulian. “L'app per dispositivi mobili è particolarmente utile per rimanere connessa e ricevere feedback in tempo reale, anche quando sono in movimento.”

Anche Feller trova utile lavorare alla velocità di Slack. Poter cercare in modo intuitivo tra le conoscenze archiviate del suo team in Slack, afferma, ha contribuito ad accelerare il processo di onboarding fin dal primo giorno di lavoro.

“La ricerca è una delle mie funzioni preferite di Slack”, sottolinea. “Se qualcuno ha già avuto una conversazione su uno specifico prodotto di Gozney in Slack, posso recuperarla e scoprire quando il prodotto tornerà disponibile, semplicemente digitando una parola.”

La funzione di ricerca di Slack aiuta inoltre Feller a individuare e risolvere rapidamente i problemi dei clienti. E ora, con la ricerca aziendale, i team possono trovare istantaneamente informazioni in tutti i canali di Slack e nelle app di terze parti integrate in un unico hub centrale.

“Pubblicare 4.000 contenuti all'anno con un team piuttosto piccolo significa che tutti hanno sempre molte cose da gestire contemporaneamente. Abbiamo bisogno di una comunicazione chiara per riuscirci, e Slack ci aiuta davvero a farlo.” Rox Cooper-Costello Senior Social Media Manager, Gozney

Meno riunioni, più produttività

In Gozney, non sentirete nessuno dire: “Questa riunione avrebbe potuto essere un'e-mail”. Questo perché l'azienda implementa Slack in modo strategico per eliminare le riunioni inutili, coltivando una cultura che privilegia invece la comunicazione naturale e in tempo reale. Il risultato? I membri del team si riappropriano di tempo prezioso e si sentono liberi di condividere idee senza la pressione aggiuntiva di una riunione formale. “Ci aiuta a creare una comunità. Ci aiuta a creare connessioni. Ci aiuta a svolgere il nostro lavoro in modo efficace”, dichiara Cooper-Costello.

Come manager, dà priorità al fatto che tutti i membri del suo team sentano di avere una voce. Gli incontri di Slack la aiutano a fare proprio questo, ricreando le discussioni rapide e informali che normalmente avverrebbero in ufficio, dando ai membri del team lo spazio per esprimersi in modo autentico.

“Slack è semplicemente un mezzo per avere una conversazione efficace”, continua Cooper-Costello. “Che tu faccia un incontro o scriva un messaggio, elimina la necessità di sederti davanti a qualcuno per dirgli: “Credo davvero che potremmo riuscirci”. È semplicemente un modo più accessibile di farlo.”

“È semplice come dire “Ehi, volevo solo sottoporti questa cosa”. Non deve essere per forza una riunione programmata di 30 minuti”, spiega. Chiunque può avviare un incontro in un canale o in un messaggio diretto per lavorare in tempo reale insieme ai colleghi, con video, condivisione dello schermo e reazioni con emoji.

Baker sottolinea inoltre che Slack promuove una cultura aziendale in cui, grazie alla facilità di comunicazione, i dipendenti si sentono a proprio agio e ispirati. “Essere in grado di valorizzare i punti di forza e gli interessi di tutti in un unico posto e creare qualcosa di migliore è davvero il modo in cui inizi a realizzare cose che non erano mai state fatte prima”, commenta.

“Slack diventa il luogo naturale in cui la nostra creatività innata trova modo di svilupparsi.” Chatham Baker Vicepresidente, Brand Marketing, Gozney

Gli strumenti integrati mantengono Gozney agile

Le intuitive funzionalità di integrazione di Slack offrono a Gozney un ulteriore vantaggio. Organizzando i carichi di lavoro e centralizzando i processi, le integrazioni aiutano l'azienda a rimanere flessibile e pronta a crescere rapidamente.

“Molti degli strumenti che utilizziamo sono integrati in Slack. Usiamo uno strumento di gestione chiamato Lattice. Ricevo promemoria, note per la definizione degli obiettivi e riepiloghi dei miei incontri individuali con le persone che gestisco direttamente in Slack”, evidenzia Cooper-Costello. “Dopo una riunione, Lattice invia un ping a Slack con le note e i punti d’azione della riunione. È davvero utile.”

Le integrazioni di Slack riducono i continui cambi di contesto, favorendo maggiore concentrazione ed efficienza. “Sono una persona che ha sempre troppe schede aperte sul desktop, quindi poterle consultare tutte in un unico posto senza dover passare da un programma all'altro aiuta a rendere tutto un po' più efficiente”, aggiunge Cooper-Costello, sottolineando che è possibile completare intere attività senza mai uscire dall'app di Slack.

“Quando mi serve un programma come Wrike, lo trovo in Slack. Quando voglio dare una rapida occhiata a cosa dicono i nostri clienti su Trustpilot, lo trovo in Slack. E quando voglio sapere se qualcuno è in riunione, lo trovo sempre in Slack!”

Mentre Gozney unisce le persone grazie al potere della pizza, il team di Slack è entusiasta di essere l'ingrediente segreto che aiuta l'azienda ad alimentare collaborazione e connessione, un messaggio (e una pizza) alla volta.