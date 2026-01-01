MIMIT Health accélère la prise en charge médicale grâce à Slack

En allant chez le docteur, vous êtes souvent projeté dans les années 1990. En effet, de nombreux cabinets médicaux utilisent encore le fax, le téléphone et des post-its pour communiquer des informations médicales importantes sur leurs patients, même en 2024.

Sans une plateforme collaborative centralisée, la prise en charge des patients est vite dégradée par des coups de fil manqués et des soucis de communication. Le cabinet du docteur Paramjit « Romi » Chopra ne connaît pas ce genre de problèmes. Ce radiologue diplômé de Harvard, fondateur et CEO de MIMIT Health et de CIMSS Innovative Solutions, utilise Slack pour optimiser la prise en charge et renforcer les liens entre les patients et le personnel soignant.

MIMIT Health est un groupe de médecins spécialistes de la région de Chicago. Ils se focalisent sur les traitements peu invasifs et les soins régénérants, et traitent notamment le syndrome de congestion pelvienne, l’arthrite du genou, les fibromes utérins, ou encore les maladies artérielles périphériques.

En utilisant Slack comme système d’exploitation professionnel, MIMIT Health crée un environnement holistique centré sur les soins. Qu’il s’agisse de gérer la prise de rendez-vous, de rationaliser les comptes rendus opératoires ou de traiter les demandes liées à la couverture sociale, l’IA et les flux de travail dans Slack prennent en charge les tâches administratives pour que les professionnels du groupe puissent se concentrer davantage sur leurs patients.

« Pour mon équipe, Slack a changé la donne. La plateforme nous a permis de supprimer les textos, les e-mails et autres messageries », explique le docteur Chopra. « Slack est la plateforme idéale pour faciliter la collaboration dans un écosystème de santé. Elle nous permet de proposer aux patients des soins plus rapides, plus efficaces et plus abordables. »

« Slack nous permet de coordonner efficacement les soins, en organisant la communication et la gestion des tâches de manière centralisée, afin de gagner en rapidité. Lorsqu’un patient a un problème, nous pouvons trouver une solution en quelques minutes à peine. » Paramjit « Romi » Chopra Fondateur et CEO, MIMIT Health

L’intégration de Slack à Salesforce Health Cloud optimise les parcours de soins

Spécialiste des solutions Salesforce, le docteur Chopra a mis en œuvre Slack en 2023. Depuis, il s’appuie sur la plateforme pour accélérer les soins. L’intégration fluide de Slack à Salesforce Health Cloud, à Data Cloud et à une vaste pile technologique lui permet de gagner en rapidité pour mieux atteindre ses objectifs.

Salesforce Health Cloud centralise les données de santé en temps réel, et fournit aux praticiens des informations pertinentes qui leur permettent de proposer plus rapidement des soins personnalisés à tous leurs patients. Et grâce à l’intégration de Health Cloud à Slack, le docteur Chopra et son équipe ont accès à l’ensemble des données et documents sur les patients dans chaque canal, pour coordonner les soins plus efficacement.

En parallèle, l’intégration Salesforce Maps dans Slack permet aux praticiens d’échanger des informations pendant les visites aux patients ou dans d’autres établissements de santé. Lorsqu’ils mettent à jour Salesforce Maps, le centre des opérations reçoit une notification dans un canal choisi, et peut intervenir si nécessaire.

« Slack est très pratique et vous permet de retrouver facilement des informations à l’aide d’une simple commande », se réjouit le docteur Chopra. « Sur la page Salesforce d’un patient, vous pouvez voir le canal Slack qui lui est réservé. Cela permet d’accélérer la collaboration, par exemple pour obtenir des autorisations, faciliter la gestion financière ou traiter les ordonnances. »

L’intégration à Salesforce Health Cloud a également permis à son équipe de traiter des problèmes en quelques minutes à peine. Un patient a par exemple reçu une facture de 700 $ par erreur. L’équipe en charge des soins et celle en charge des finances ont immédiatement lancé un essaimage dans Slack pour trouver une solution.

« En temps normal, lorsque vous recevez une facture erronée d’un cabinet médical ou d’un hôpital, vous passez des jours ou des semaines au téléphone pour résoudre le problème », explique le docteur Chopra. « Dans notre cas, l’opérateur a vu le message dans Slack, a pu identifier l’erreur et la corriger, le tout en à peine 15 minutes. C’est ça, la puissance de Slack. »

Animation Slack, une demande est contestée et mise à jour dans Slack

Les flux de travail automatisés et Slack AI rationalisent les parcours de soins en quelques clics

S’il y a bien une chose que le docteur Chopra a apprise avec l’expérience, c’est que les tâches administratives d’un médecin empiètent sur le temps qu’il peut consacrer à ses patients. Une étude récente de Google Cloud et The Harris Poll révèle que les médecins consacrent en moyenne 28 heures par semaine aux tâches répétitives, comme la rédaction de comptes rendus.

MIMIT Health a éliminé une grande partie de ces tâches chronophages grâce au générateur de flux de travail, un outil qui permet aux utilisateurs de concevoir des flux automatisés afin de gagner du temps et de se concentrer sur des tâches plus stratégiques.

Le docteur Chopra a conçu un flux de travail qui rationalise l’approbation des décisions dans les canaux Slack que son équipe utilise pour coordonner les soins aux patients. En réagissant à un message à l’aide de l’émoji coche, il déclenche automatiquement l’étape suivante dans le flux de travail, ce qui permet d’éliminer les discussions chronophages par e-mail.

« Lorsque je suis avec un patient, j’envoie des informations dans mon canal Slack », explique-t-il. « Les personnes chargées des transcriptions prennent les notes, et je confirme ensuite les décisions à prendre grâce à l’émoji coche. Notre équipe sait que cette coche déclenche l’étape suivante. C’est très efficace. »

Ce flux de travail est particulièrement utile pour la rédaction des comptes rendus postopératoires dans les dossiers des patients. Avant d’adopter Slack, le docteur Chopra perdait un temps précieux à rechercher le dossier électronique d’un patient pour vérifier qu’il était bien approuvé par les bonnes personnes. Ces données sont désormais stockées dans Salesforce Health Cloud, et grâce à Slack Sales Elevate, les médecins peuvent les consulter et les mettre à jour dans Slack.

Slack et Salesforce ont permis à MIMIT Health de profiter de nombreux avantages : + de 1,5 M de dollars d’économies

30 % d’augmentation de l’efficacité et de la satisfaction des patients

15 % de réduction des inventaires

459 % d’augmentation du ROI

Après une chirurgie, le docteur Chopra reçoit un lien vers le dossier électronique du patient dans le canal Slack choisi. Il passe le rapport en revue et le signe, et réagit au message avec l’émoji coche. Cette action envoie une notification à l’équipe en charge des soins pour lui indiquer que la tâche est terminée.

Auparavant, ce processus prenait entre 20 et 30 minutes par compte rendu. Désormais, grâce à Slack, il peut compléter un compte rendu postopératoire en moins d’une minute. À lui seul, ce flux de travail a évité de devoir recruter 25 collaborateurs à temps plein pour gérer les tâches administratives, soit une économie de plus de 1 M de dollars pour MIMIT Health.

Le docteur Chopra et son équipe utilisent également les canevas Slack pour le suivi des informations importantes, comme les alertes, les notes, et même le choix de langue des patients. Et pour les patients avec beaucoup d’antécédents médicaux, il utilise les fonctionnalités de résumé de Slack AI pour obtenir rapidement les éléments importants avant une visite.

« Je traite l’un de mes patients depuis 25 ans, et le canal contient près de 150 actes de soins », explique-t-il. « Je peux demander à Slack AI de me fournir un résumé de ses antécédents, en incluant tous les documents pertinents. »

Révolutionner les soins personnalisés à grande échelle grâce aux agents IA Agentforce

Adepte dès le début des solutions IA, MIMIT Health a mis en œuvre Agentforce en partenariat avec CIMSS Innovative Solutions. Il s’agit de la couche d’intelligence artificielle de Salesforce, qui permet aux entreprises de concevoir et de déployer des agents IA pour toutes leurs activités. Les agents conçus avec Agentforce peuvent comprendre et traiter les requêtes des utilisateurs sans intervention humaine. Ils disposent de toutes les informations et connaissances nécessaires pour exécuter des tâches propres à leur rôle.

MIMIT Health travaille d’ores et déjà au déploiement d’agents dans Slack, pour aider les collaborateurs dans différentes tâches :

Transcriptions : la transcription optimisée par l’IA va permettre de réduire le recours à la prise de notes et améliorer la documentation. En s’appuyant sur des enregistrements exhaustifs, les médecins pourront faire des recommandations plus éclairées et renforcer la coordination des soins postopératoires.

: la transcription optimisée par l’IA va permettre de réduire le recours à la prise de notes et améliorer la documentation. En s’appuyant sur des enregistrements exhaustifs, les médecins pourront faire des recommandations plus éclairées et renforcer la coordination des soins postopératoires. Optimisation des demandes de remboursement : en partenariat avec CIMSS Innovative Solutions, les agents pourront rationaliser les tâches financières comme l’envoi de demandes de remboursement ou le traitement des contestations de facture.

: en partenariat avec CIMSS Innovative Solutions, les agents pourront rationaliser les tâches financières comme l’envoi de demandes de remboursement ou le traitement des contestations de facture. Intégration des médecins : Agentforce pourra rationaliser les processus d’intégration et d’envoi d’identifiants pour les nouveaux médecins afin d’accélérer leur prise de fonctions et de réduire les interruptions de service.

: Agentforce pourra rationaliser les processus d’intégration et d’envoi d’identifiants pour les nouveaux médecins afin d’accélérer leur prise de fonctions et de réduire les interruptions de service. Programmation de rendez-vous : un agent personnalisé permettra aux médecins et aux patients de programmer des rendez-vous, de consulter les dossiers et de bénéficier d’une assistance personnalisée.

En prenant en charge les tâches répétitives, Agentforce permet aux prestataires de santé de mieux se concentrer sur les interactions avec leurs patients. Pour le docteur Chopra, la réduction des tâches administratives contribuera à une amélioration de la satisfaction au travail et à une réduction de l’épuisement du personnel de MIMIT Health.

« Dans le fond, à quoi aspirons-nous ? À vivre le plus longtemps possible, à avoir une vie bien remplie et pleinement épanouie, et à pouvoir se soigner sans se ruiner. Slack nous aide à atteindre ces objectifs, et à proposer des soins de meilleure qualité, plus rapidement, et de manière plus abordable. » Paramjit « Romi » Chopra Fondateur et CEO, MIMIT Health

Proposer des soins de qualité plus facilement grâce à Slack

Le docteur Chopra est bien placé pour comprendre que le parcours d’un patient est complexe, et l’introduction de nouvelles technologies peut l’effrayer et même intimider certains médecins. Mais au lieu de compliquer l’expérience, Slack crée un environnement holistique, centré sur les soins aux patients. Il considère que c’est la convivialité et la facilité d’utilisation de Slack qui convainquent les médecins de ne pas revenir à la communication par e-mails ou fax.

Slack continuera à accompagner le Dr Chopra dans ses prestations de soins et lui facilitera le travail à chaque étape.

« En maintenant le patient au cœur de nos activités, nous sommes en mesure de proposer des soins de meilleure qualité, moins chers et plus rapides. Vous restez en contact avec vos patients et collaborez pour leur offrir une excellente prestation de santé. Aujourd’hui, Slack est tout simplement la meilleure plateforme collaborative disponible. »