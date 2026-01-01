Mit Slack liefert MIMIT Health Pflege in Lebensgeschwindigkeit

Wenn du in der Zeit zurückreisen möchtest, besuche eine typische Arztpraxis. Du wirst feststellen, dass viele Praxen 2024 immer noch eine Kombination aus Faxen, Telefonanrufen und Post-it-Notizen verwenden, um wichtige Patienteninformationen zu teilen.

Ohne eine zentrale Kommunikationsstelle kann die Patientenversorgung schnell zu einem Wirrwarr aus verpassten Anrufen und Anrufbeantworternachrichten werden. In der Praxis von Dr. Paramjit „Romi“ Chopra ist das jedoch kein Problem. Der in Harvard ausgebildete Radiologe, CEO und Gründer von MIMIT Health und CIMSS Innovative Solutions, setzt auf Slack, um die Ergebnisse im Gesundheitswesen zu verbessern und schnellere und engere Verbindungen zwischen Patient:innen und ihren Gesundheitsdienstleistenden zu schaffen.

MIMIT Health ist eine fachübergreifende Medizinergruppe im Großraum Chicago. MIMIT Health konzentriert sich auf minimalinvasive Behandlungen und Regenerationsbehandlungen und bietet patientenorientierte Behandlungen für Erkrankungen wie das Beckenbodensyndrom, Kniearthrose, Gebärmuttermyome und periphere arterielle Verschlusskrankheit.

Mit Slack als KI-gestütztem Betriebssystem für die Arbeit schafft MIMIT Health eine ganzheitliche Umgebung der Gesundheitsversorgung, die auf eine patientenorientierte Versorgung ausgerichtet ist. Von der Terminplanung über die Optimierung von Operationsberichten bis hin zur Bearbeitung von Versicherungsansprüchen und mehr – KI und Workflows in Slack übernehmen die Verwaltungsarbeit, sodass die Fachkräfte von MIMIT Health mehr Zeit für die Patientenbetreuung haben.

„Mein Team bezeichnet Slack als Superkraft: Wir haben Textnachrichten, E-Mails und Chat-Nachrichten abgeschafft“, so Dr. Chopra. „Slack ist die ideale Plattform für die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Sie unterstützt uns dabei, unseren Patient:innen eine bessere, schnellere und erschwinglichere Versorgung zu bieten.“

„Slack ermöglicht es uns, die Versorgung effizient zu koordinieren – all unsere Kommunikation, Aktualisierungen und Aufgabenzuweisungen befinden sich an einem einzigen Ort, sodass wir schneller arbeiten können. Wenn ein:e Patient:in ein Problem hat, können wir es innerhalb von Minuten statt Tagen lösen.“ Dr. Paramjit „Romi“ Chopra Gründer und CEO, MIMIT Health

Die Salesforce Health Cloud-Integration von Slack maximiert positive Ergebnisse im Gesundheitswesen

Dr. Chopra, der sich selbst als begeisterter Salesforce-Fan bezeichnet, hat Slack im Jahr 2023 implementiert. Seitdem nutzt er Slack, um das zu liefern, was er als „Medizin am Puls des Lebens“ bezeichnet. Die nahtlose Integration von Slack in die Salesforce Health Cloud, die Data Cloud und ein umfangreicher Tech-Stack ist der Schlüssel, um die Geschwindigkeit zu erreichen, die für die Erfüllung seiner Mission erforderlich ist.

Salesforce Health Cloud dient als zentrale Anlaufstelle für Echtzeit-Gesundheitsdaten und versorgt Gesundheitsdienstleistende mit verwertbaren Erkenntnissen, um eine schnelle und personalisierte Patientenversorgung zu gewährleisten. Und da Health Cloud in Slack integriert ist, haben Dr. Chopra und sein Team direkt in jedem Channel Zugriff auf alle Patientendaten und -unterlagen, was die Koordination der Versorgung noch einfacher macht.

Die Salesforce Maps-Integration in Slack unterstützt Gesundheitsdienstleistende und Mediziner:innen bei Hausbesuchen oder Besuchen in anderen Gesundheitseinrichtungen. Wenn Gesundheitsdienstleistende Salesforce Maps aktualisieren, erhält das klinische Behandlungszentrum eine Benachrichtigung in den dafür vorgesehenen Slack-Channels und kann bei Bedarf helfen.

„Slack ist einfach toll, weil ich mit einem einfachen Befehl ganz leicht Datensätze abrufen kann“, so Dr. Chopra. „Auf der Salesforce-Seite von Patient:innen sehe ich nebenher den entsprechenden Slack-Channel. Das ermöglicht eine schnelle Zusammenarbeit, egal ob jemand eine Vorabgenehmigung, Hilfe beim Umsatzzyklus oder Medikamente benötigt.“

Die Salesforce Health Cloud-Integration von Slack hat dem Team von Dr. Chopra auch dabei geholfen, Probleme, deren Lösung normalerweise Wochen dauert, innerhalb weniger Minuten zu lösen. In einem Fall erhielt ein Patient versehentlich eine Rechnung über 700 USD. Das Pflegeteam und das Team für den Umsatzzyklus machten sich sofort in Slack ans Werk, um den Fehler zu beheben.

„Normalerweise ruft die betreffende Person bei einer Rechnung von der Arztpraxis oder dem Krankenhaus eine Nummer an, und es dauert Tage und Wochen und es gibt Streit, bis das Problem gelöst ist“, so Dr. Chopra. „[Aber in unserem Fall] hat die Person aus dem Kontaktcenter, die die Nachricht in Slack entgegengenommen hat, die Nachricht gesehen, den Fehler gefunden und ihn behoben. Das Ganze hat etwa 15 Minuten gedauert. Das ist die Stärke von Slack.“

Slack UI Animation – Medizinischer Leistungsanspruch wird in Slack angefochten und aktualisiert

Automatisierte Workflows und Slack AI optimieren die Patientenerfahrung mit nur einem Klick

Wenn Dr. Chopra aus seiner umfangreichen klinischen Erfahrung etwas gelernt hat, dann, dass Verwaltungsarbeit oft auf Kosten der Zeit geht, die Mediziner:innen für ihre Patient:innen haben. Tatsächlich hat eine aktuelle Studie von Google Cloud und The Harris Poll ergeben, dass Mediziner:innen durchschnittlich 28 Stunden pro Woche mit Routinearbeiten wie dem Ausfüllen von Berichten verbringen.

MIMIT Health hat einen Großteil dieser Bildschirmarbeit mit dem Workflow-Builder eliminiert, einem Tool, mit dem Benutzer:innen automatisierte Prozesse erstellen können, die Zeit sparen und Bandbreite für geschäftskritische Arbeit freisetzen.

Dr. Chopra hat einen Workflow entwickelt, der die Genehmigung von Maßnahmen in den Slack-Channels, die sein Team zur Koordinierung der Patientenversorgung nutzt, vereinfacht. Indem er auf eine Nachricht mit einem Häkchen-Emoji in Slack reagiert, löst er automatisch den nächsten Schritt im Workflow aus und erspart sich damit langwierige E-Mails, in denen Genehmigungen diskutiert werden.

„Wenn ich bei meinen Patient:innen bin, sende ich Updates an meinen Slack-Channel“, erklärt Dr. Chopra. „Unsere medizinischen Assistent:innen hören unsere Gespräche mit und machen sich Notizen. Danach bestätige ich alle Maßnahmen mit einem Häkchen-Emoji. Unser Team weiß, dass ein Häkchen den nächsten Schritt im Workflow auslöst. Das ist sehr effizient.“

Dieser Workflow ist besonders hilfreich, wenn nach einer Operation ein Operationsbericht in die Patientenakte aufgenommen werden muss. Bevor Dr. Chopra Slack nutzte, verbrachte er wertvolle Zeit damit, die elektronischen Patientenakten von Patient:innen aufzuspüren und sicherzustellen, dass die richtigen Personen sie abgezeichnet hatten. Jetzt werden diese Akten als Behandlungsabschnitte in Salesforce Health Cloud gespeichert. Mit Slack Sales Elevate können Klinikmitarbeitende diese Akten in Slack einsehen und aktualisieren.

Mit Slack und Salesforce hat MIMIT Health Folgendes erreicht: Einsparungen von über 1,5 Mio. USD

Steigerung der Effizienz und Patientenzufriedenheit um 30 %

Reduzierung des Lagerbestands um 15 %

Steigerung des ROI um 459 %

Nach einer Operation erhält Dr. Chopra einen Link zu den elektronischen Gesundheitsakten seiner Patient:innen im dafür vorgesehenen Slack-Channel. Er überprüft und unterzeichnet den Bericht und reagiert auf die Nachricht mit einem Häkchen-Emoji. Dadurch wird das Pflegeteam der Patient:innen automatisch darüber informiert, dass die Aufgabe abgeschlossen ist.

Früher habe dieser Vorgang zwischen 20 und 30 Minuten pro Bericht gedauert, so Dr. Chopra. Mit Slack kann er Operationsberichte jetzt in weniger als einer Minute fertigstellen. Allein durch diesen Workflow konnte MIMIT Health die Einstellung von rund 25 Vollzeitmitarbeitenden für die Verwaltung der klinischen Abläufe vermeiden und so über 1 Million USD einsparen.

Dr. Chopra und das Team verwenden auch Slack Canvas, um wichtige Details wie Warnmeldungen und Notizen zu verfolgen – und sogar die sprachlichen Präferenzen der Patient:innen. Und bei Patient:innen mit umfangreicher medizinischer Vorgeschichte kann Dr. Chopra die Zusammenfassungsfunktionen von Slack AI nutzen, um vor den Arztbesuchen schnell wichtige Informationen zu sammeln.

„Ich behandle eine Patientin seit 25 Jahren, und es sind etwa 150 Behandlungen im Channel aufgezeichnet“, sagte er. „Ich kann Slack AI bitten, eine Zusammenfassung der Krankengeschichte dieser Patientin bereitzustellen, einschließlich relevanter Dokumente.“

Agentforce-Agenten revolutionieren die personalisierte Gesundheitsversorgung in großem Maßstab

Als überzeugter Vorreiter im Bereich KI hat MIMIT Health in Zusammenarbeit mit CIMSS Innovative Solutions Agentforce eingeführt, die Agentenebene der Salesforce-Plattform, mit der Unternehmen autonome KI-Agenten in allen Geschäftsbereichen erstellen und einsetzen können. Auf Agentforce basierende Agenten können Kundenanfragen verstehen und auf sie reagieren, ohne dass ein Mensch eingreifen muss. Sie sind mit dem erforderlichen Fachwissen ausgestattet, um Aufgaben entsprechend ihrer spezifischen Rolle auszuführen.

MIMIT Health arbeitet bereits daran, Agenten für Mitarbeitende in Slack einzusetzen, um bei Aufgaben wie diesen zu helfen:

Transkriptionen : Die medizinische KI-Transkription wird die manuelle Mitschrift reduzieren und die Dokumentation verbessern. Mit umfassenden Datensätzen können Mediziner:innen fundiertere Empfehlungen aussprechen und die Koordination der Nachsorge verbessern.

: Die medizinische KI-Transkription wird die manuelle Mitschrift reduzieren und die Dokumentation verbessern. Mit umfassenden Datensätzen können Mediziner:innen fundiertere Empfehlungen aussprechen und die Koordination der Nachsorge verbessern. Optimierung von medizinischen Leistungsansprüchen : In Zusammenarbeit mit CIMSS Innovative Solutions werden die Agenten die Herausforderungen des Umsatzzyklus wie die Einreichung von Ansprüchen und die Klärung von Rechnungsfragen optimieren.

: In Zusammenarbeit mit CIMSS Innovative Solutions werden die Agenten die Herausforderungen des Umsatzzyklus wie die Einreichung von Ansprüchen und die Klärung von Rechnungsfragen optimieren. Onboarding von Mediziner:innen: Agentforce wird die Prozesse zur Zulassung und Einarbeitung von Mediziner:innen optimieren, die Amortisationszeit verkürzen und Ausfallzeiten reduzieren.

Agentforce wird die Prozesse zur Zulassung und Einarbeitung von Mediziner:innen optimieren, die Amortisationszeit verkürzen und Ausfallzeiten reduzieren. Terminplanung: Ein speziell entwickelter Agent hilft Patient:innen und Mediziner:innen bei der Terminbuchung, der Einsicht in medizinische Unterlagen und bietet individuelle Unterstützung.

Durch die Übernahme von Routineaufgaben verschafft Agentforce den Gesundheitsdienstleistenden mehr Zeit, um sich auf wichtige Interaktionen mit Patient:innen zu konzentrieren. Dr. Chopra ist der Ansicht, dass die Verringerung des Verwaltungsaufwands zu einer höheren Zufriedenheit im Job und einem geringeren Burnout-Risiko bei den Mitarbeitenden von MIMIT Health beitragen wird.

„Was wünscht sich ein Mensch? Er möchte so lange wie möglich leben. Er möchte ein großartiges Leben führen, sein Potenzial ausschöpfen und nicht sein Haus verkaufen müssen, um eine grundlegende Versorgung zu erhalten. Slack hilft uns dabei, und wir machen das besser, schneller und billiger.“ Dr. Paramjit „Romi“ Chopra Gründer und CEO, MIMIT Health

Bessere Behandlungen sind mit Slack nahtlos möglich

Dr. Chopra weiß, dass Behandlungen für Patient:innen komplex sein können und dass die Einführung neuer Technologien die Situation für Patient:innen (und sogar für einige Gesundheitsdienstleistende) noch beängstigender machen kann. Aber anstatt alles noch komplizierter zu machen, ist Slack laut Dr. Chopra die richtige Plattform, um eine ganzheitliche Gesundheitsumgebung zu schaffen, die auf eine patientenorientierte Versorgung ausgerichtet ist. Er sagt auch, dass Slack so benutzerfreundlich ist, dass selbst Gesundheitsdienstleistende, die bisher nur mit E-Mails und Faxen gearbeitet haben, nicht zu ihren alten Gewohnheiten zurückkehren wollen.

Solange Dr. Chopra daran arbeitet, Medizin in Lebensgeschwindigkeit zur Verfügung zu stellen, wird Slack ihn bei jedem Schritt auf diesem Weg unterstützen.

„Indem wir Patient:innen in den Mittelpunkt stellen, können wir eine bessere, schnellere und erschwinglichere medizinische Versorgung bieten. Wir bleiben mit den Patient:innen in Kontakt und arbeiten gemeinsam für ihren Erfolg. Und für uns ist Slack die beste Plattform für die Zusammenarbeit.“