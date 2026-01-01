Speed matters: How to close sales deals faster

Cette vidéo est idéale pour :
- Professionnels des ventes
Learn how Slack’s sales team uses Slack to close deals faster, grow customer relationships, and maximize team effectiveness. From automating repetitive tasks to collaborating asynchronously, Slack empowers our own sales team to spend more time building relationships and less time wading through emails and dashboards.
Parfait !
Merci beaucoup pour votre feedback !
Bien compris !
Merci pour vos commentaires.
Oups ! Nous rencontrons quelques difficultés. Veuillez réessayer plus tard.