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Speed matters: How to close sales deals faster

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Cette vidéo est idéale pour :

  • Professionnels des ventes

Learn how Slack’s sales team uses Slack to close deals faster, grow customer relationships, and maximize team effectiveness. From automating repetitive tasks to collaborating asynchronously, Slack empowers our own sales team to spend more time building relationships and less time wading through emails and dashboards.

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