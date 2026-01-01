I frammenti sono un modo rapido e semplice per condividere con l’area di lavoro elementi di codice, file di configurazione o file di registro.
Nota: al momento non è possibile creare o condividere frammenti dalle app di Slack per dispositivi mobili.
Aggiungere un nuovo frammento
Segui i passaggi qui sotto per creare un frammento e, eventualmente, condividerlo in una conversazione:
Dal desktop, clicca sull’icona + accanto al campo messaggio.
Seleziona Crea un frammento di testo dal menu.
Se vuoi, inserisci un titolo e poi scegli un tipo di file dal menu a discesa per evidenziare la sintassi in quella lingua.
Digita o incolla il frammento nel campo Contenuto.
Per condividere il frammento, seleziona la casella accanto a Condividi questo file, seleziona una conversazione e aggiungi un eventuale messaggio.
Clicca su Crea frammento.
Suggerimento: se hai già iniziato a digitare, puoi premere ⌘MaiuscInvio (Mac) o CtrlMaiuscInvio (Windows/Linux) per aprire una finestra popup e convertire il testo esistente in un frammento.
Visualizzare i frammenti nell’area di lavoro
Passa il puntatore del mouse su Altro.
Seleziona File, quindi clicca su Tutti i file.
Clicca su Tipo di file per aprire il menu a discesa e poi seleziona Frammenti.
Modificare un frammento
Puoi modificare tutti i frammenti che hai creato. Solo chi ha creato un frammento può modificarlo.
Passa il puntatore sopra il frammento che vuoi modificare.
Clicca sull’icona Matita. In questo modo potrai aprire il frammento nel browser.
Modifica il frammento e poi clicca su Salva modifiche.
Condividere un frammento
Condividere un frammento su Slack permette agli altri di scaricarlo, di visualizzarne una versione non elaborata o di aggiungervi dei commenti. Puoi farlo nel momento in cui crei il frammento o in qualsiasi momento dopo averlo creato.
Passa il puntatore del mouse sopra un frammento, quindi clicca su Condividi file.