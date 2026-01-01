Gestire le autorizzazioni per le dashboard delle statistiche di Slack
La dashboard delle statistiche di Slack fornisce informazioni chiave per capire come il tuo team utilizza Slack. I proprietari dell’area di lavoro e i proprietari org possono limitare l’accesso alla dashboard delle statistiche. Se dispongono di un piano a pagamento, possono inoltre disabilitare del tutto le statistiche dei membri.
Scegliere chi può visualizzare la dashboard delle statistiche
Piano Free
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
Per impostazione predefinita, tutti i membri (tranne gli ospiti) hanno accesso alle statistiche. I proprietari dell’area di lavoro, se lo desiderano, possono limitare l’accesso agli altri proprietari e agli amministratori:
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca sulla scheda Autorizzazioni.
- Accanto a Statistiche dell’area di lavoro, clicca su Espandi.
- Apri il menu a discesa per scegliere chi può accedere alle statistiche.
- Clicca su Salva.
Per impostazione predefinita, solo i proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro hanno accesso alle statistiche. Se lo desiderano, i proprietari e gli amministratori possono concedere l’accesso a tutti i membri oppure disattivare le statistiche dei membri.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca sulla scheda Autorizzazioni.
- Accanto a Statistiche dell’area di lavoro, clicca su Espandi.
- Apri il menu a discesa per scegliere chi può accedere alle statistiche.
- Se desideri disabilitare le statistiche dei membri, deseleziona la casella di fianco a Abilita statistiche dei membri.
- Clicca su Salva.
Livello organizzazione
Imposta i criteri dell'organizzazione per accedere alle statistiche
Per impostazione predefinita, solo i proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono visualizzare le statistiche delle aree di lavoro di cui fanno parte. Se lo desiderano, i proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono impostare una politica aziendale per stabilire chi ha accesso alle statistiche dei membri per ogni area di lavoro della propria organizzazione. I membri con il ruolo di sistema Amministratore statistiche possono sempre visualizzare la dashboard delle statistiche, se questa è abilitata.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Impostazioni nella barra laterale sinistra e poi seleziona Criteri dell’organizzazione.
- Seleziona la scheda Autorizzazioni.
- Cerca Statistiche dell’area di lavoro e clicca su Aggiungi criterio.
- Spunta la casella e clicca su Salva criterio.
Nota: Solo i proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono accedere alla dashboard delle statistiche a livello di organizzazione. Queste autorizzazioni non possono essere modificate.
Abilitare o disabilitare le metriche dei membri
I proprietari delle organizzazioni, se lo desiderano, possono scegliere di disabilitare la scheda Membro della dashboard delle statistiche per ogni area di lavoro dell’organizzazione.
- Da desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Impostazioni nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni organizzazione.
- Accanto a Statistiche dei membri, clicca su Modifica.
- Seleziona o deseleziona la casella accanto a Abilita statistiche dei membri, quindi clicca su Salva.
Nota: disabilitando le statistiche dei membri, gli amministratori non potranno utilizzare l'API delle statistiche dei membri per la tua organizzazione Enterprise.
Abilitare o disabilitare le metriche dei canali privati
I proprietari principali dell’organizzazione possono scegliere di consentire o impedire la visualizzazione dei canali privati nella scheda Canali della dashboard delle statistiche per ogni area di lavoro nell’organizzazione.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Impostazioni nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni organizzazione.
- Accanto a Mostra statistiche canali privati, clicca su Modifica.
- Seleziona o deseleziona la casella accanto a Includi i dati dei canali privati nelle statistiche, quindi clicca su Salva.
Nota: le statistiche dei canali privati sono disponibili solo con i piani Enterprise per proprietari e amministratori con l’autorizzazione per gestire i canali privati.
Livello area di lavoro
Se non è impostato alcun criterio dell’organizzazione, i proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono consentire l’accesso alle statistiche a tutti i membri delle aree di lavoro che gestiscono:
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni area di lavoro. Se gestisci più di un'area di lavoro, scegline una dal menu a discesa.
- Clicca sulla scheda Autorizzazioni.
- Accanto a Statistiche dell’area di lavoro, clicca su Espandi.
- Apri il menu a discesa per selezionare chi potrà accedere alle statistiche.
- Clicca su Salva.
Chi può utilizzare questa funzione?
-
Proprietari/amministratori dell’area di lavoro (piani Free, Pro e Business+)
Proprietari/amministratori dell’organizzazione (piani Enterprise)
- Disponibile per tutti i piani