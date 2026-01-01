실시간 맞춤형 지원 서비스로 고객 서비스를 혁신하세요

요즘 고객은 파트너사를 선택하고 그 회사와 관계를 지속해야 할지를 결정할 때 많은 부분을 기대합니다. Salesforces의 ‘연결된 고객 현황’ 보고서에서 서비스 전문가의 60%는 팬데믹 기간 동안 기대치가 높아졌다고 응답했고, 고객의 48%는 더 나은 고객 서비스를 위해 브랜드를 바꾼다고 답했으며, 94%는 우수한 고객 서비스를 받을 때 재구매를 할 가능성이 더 높아진다고 말했습니다.

그렇다면 오늘날 더 높아진 고객의 기대치를 충족하는 방법은 무엇일까요? 이 질문에 대한 간략한 대답은 자동화를 통해 팀의 효율성을 높이고, 팀 업무에 필요한 지식과 인사이트를 갖추고, 팀원들이 스스로 생산성을 높일 수 있도록 지원하는 생산성 플랫폼을 사용하는 것입니다.

이 가이드에서는 Slack을 생산성 플랫폼으로 활용하여 고객 담당자가 다음을 수행할 수 있도록 지원하는 방법을 알아봅니다.