Os proprietários do workspace e os membros que fizeram upgrade do workspace podem gerenciar detalhes de planos e pagamentos na página Faturamento.

Dica: para obter informações sobre como alterar ou cancelar seu plano pago, acesse Alterar ou cancelar seu plano pago do Slack.



Alterar seu ciclo de faturamento

Siga as etapas abaixo para trocar para o faturamento mensal ou anual.

No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Gerenciar faturamento. Na guia Visão geral, escolha Alterar detalhes do plano. Em Ciclo de faturamento, selecione a opção mensal ou anual. Selecione Continuar para o pagamento. Selecione Revisar pedido e depois clique em Comprar.



Gerenciar a forma de pagamento

Você pode atualizar seu cartão de crédito ou mudar para débito bancário via ACH quando quiser. No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Gerenciar faturamento. Clique na guia Detalhes de faturamento. Em Formas de pagamento, adicione um novo cartão para defini-lo como forma de pagamento padrão ou selecione Conta bancária nos EUA para mudar para ACH. Se precisar remover um cartão, clique no ícone de lixeira.

É possível adicionar um novo cartão de crédito ou remover um que você não queira mais usar. No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Gerenciar faturamento. Clique na guia Detalhes de faturamento. Em Formas de pagamento, adicione um novo cartão para defini-lo como forma de pagamento padrão ou selecione o ícone de lixeira para remover um cartão.



Alterar para fatura

Workspaces qualificados de pagamento anual podem mudar para a criação de faturas por autoatendimento e pagar o Slack por cheque ou depósito bancário.

No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Gerenciar faturamento. Clique na guia Detalhes de faturamento. Selecione Alterar para pagamento por fatura. Indique se a mudança entrará em vigor de imediato ou na próxima data de renovação. Selecione Continuar para o pagamento. Selecione Revisar pedido para concluir.



Ver o histórico de faturamento

Siga estas etapas para ver e baixar extratos de faturamento.

No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Gerenciar faturamento. Clique na guia Histórico. Para ver o extrato, clique no ícone de calendário, selecione um mês e clique em Ir para.



Ver membros faturáveis

O proprietário principal pode exportar uma lista de membros ativos faturáveis em um período específico de 28 dias. O relatório abrangerá a data selecionada e os 27 dias anteriores, além de incluir todos os membros ativos mensais faturáveis de todos os workspaces vinculados ao faturamento.

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais O proprietário principal do workspace pode exportar uma lista de membros ativos faturáveis. No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Gerenciar faturamento. Na guia Visão geral, clique em Criar relatório de membros faturáveis. Escolha uma data de término para o relatório. Selecione Criar relatório. Quando estiver pronto, seu relatório será baixado automaticamente ou entregue via Slack se for um arquivo maior. O proprietário principal da organização pode exportar uma lista de membros ativos faturáveis. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Faturamento no menu. Selecione Criar relatório de membros faturáveis. Escolha uma data de término para o relatório. Selecione Criar relatório. Quando estiver pronto, seu relatório será baixado automaticamente ou entregue via Slack se for um arquivo maior.



Editar extratos de faturamento

Você pode editar o nome e o endereço da empresa em extratos de faturamento posteriores editando suas informações de faturamento. Você também pode incluir seu IVA/ID de ABN e status comercial, se aplicável.

No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Gerenciar faturamento. Clique na guia Detalhes de faturamento. Insira suas informações e clique em Alterar para editar seu endereço e clique em Salvar endereço de faturamento.

Observação: atualizações nas suas informações de faturamento serão refletidas em extratos de faturamento posteriores. Não é possível editar extratos de faturamento que já foram emitidos caso você pague pelo Slack com um cartão de crédito.



Adicionar contatos de faturamento

Adicione outros contatos de faturamento (como o departamento financeiro) para que eles também recebam os e-mails relacionados ao faturamento. Os contatos de faturamento não podem alterar seus dados de cobrança, mas podem ver algumas informações de workspaces, como extratos de faturamento e as informações de contato dos proprietários do workspace.